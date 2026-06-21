Transports

Lyon : une déambulation organisée pour célébrer la première année de la ZTL en Presqu’île

Lyon : une déambulation organisée pour célébrer la première année de la ZTL en Presqu’île

Un an après l’entrée en vigueur de la Zone à trafic limité (ZTL) en Presqu’île, plusieurs associations appellent à une déambulation citoyenne ce dimanche 21 juin. Le rendez-vous est fixé place Bellecour pour défendre un centre-ville plus apaisé et accessible.

La Zone à trafic limité souffle sa première bougie.

À l’occasion du premier anniversaire de la ZTL lyonnaise, les associations Les Droits du Piéton, La Ville à Vélo et le collectif ZTL Lyon pour Tous organisent une déambulation conviviale ce dimanche 21 juin en Presqu’île.

Le rassemblement est prévu à partir de 14 heures place Bellecour, au pied de la statue de Louis XIV, avec un départ annoncé à 14h30.

Les participants emprunteront plusieurs rues situées dans le périmètre de la ZTL, entre la place Bellecour et la place des Terreaux.

Pour les organisateurs, cette marche sera l’occasion de dresser un premier bilan du dispositif mis en place il y a un an et de rappeler les bénéfices qu’ils lui attribuent.

Dans leur appel à participer, les associations assurent ne pas vouloir opposer les différents usages de la ville, mais mettre en avant les effets qu’elles jugent positifs de la limitation du trafic automobile.

Elles évoquent notamment "un espace public plus respirable", des déplacements à pied ou à vélo facilités, une circulation plus apaisée ainsi qu’un cadre de vie plus agréable pour les habitants, les salariés et les visiteurs du centre-ville.

La ZTL de Lyon, instaurée en juin 2025, continue toutefois de faire débat entre partisans d’une réduction de la place de la voiture et opposants dénonçant des difficultés d’accès à la Presqu’île. Tandis que la Métropole de Lyon de Véronique Sarselli réfléchit à des ajustements, notamment rue Grenette.

Cette déambulation entend justement afficher le soutien d’une partie des usagers à ce dispositif désormais installé dans le paysage lyonnais.

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ZTL

1 commentaire
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Par rapport à la population globale des utilisateurs le 21/06/2026 à 11:14

On va pouvoir les compter….!!!!!

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Faisons toujours plus mourir le commerce le 21/06/2026 à 11:01

Les écologistes sont des poulets sans tête...

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kool le 21/06/2026 à 10:51

Doucet ne sera pas présent,il a piscine ,avec LFI

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Chris25 le 21/06/2026 à 10:46

Un centre-ville INaccessible plutôt !

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Anti verts le 21/06/2026 à 10:38

En gros une déambulation de bobos militants, pour des bobo militants qui vont s'autosatisfaire durant tout le parcours en se remerciant mutuellement.....le tout sous 39 degrés. N'oubliez pas de vous hydrater les verdâtres...moi je serai en mode détente dans ma piscine

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