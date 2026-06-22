Mobilités à Lyon : des premiers ajustements effectués sur les feux en centre-ville

Véronique Sarselli a défendu sa nouvelle feuille de route en matière de mobilités, rejetant les critiques formulées par l’opposition écologiste. "Nous n’allons pas tout détruire, c’est une caricature insupportable", a-t-elle lancé.

La présidente de la Métropole de Lyon affirme vouloir conserver les aménagements qui fonctionnent tout en corrigeant ceux qui posent problème.

La stratégie présentée repose sur trois phases. Les 100 premiers jours du mandat pour identifier et fluidifier les principaux points de congestion, avec déjà des interventions sur les feux de la rue de la Barre ou le quai Romain-Rolland, et bientôt sur la sortie du parking Bellecour. Puis les 6 premiers mois pour travailler sur la qualité du service public, notamment autour de la ZTL et de la rue Grenette. Enfin, les 18 mois serviront à améliorer la sécurité et la cohabitation entre piétons, cyclistes, automobilistes et transports en commun.

La plateforme participative Ça bloque, on agit a déjà enregistré 1 700 signalements et attiré 11 000 visiteurs en trois semaines, selon la Métropole. Des chiffres dont se félicite l'exécutif.

Parmi les retours recueillis, 78,2 % concernent un sentiment d’insécurité dans l’espace public, 30 % évoquent des conflits entre usagers et 25 % portent sur des problèmes d’embouteillages. La collectivité précise également que 65 % des participants sont des Lyonnais.

Pour Véronique Sarselli, cette nouvelle méthode doit permettre de privilégier "l’écoute et le dialogue" plutôt que des décisions jugées trop verticales par la nouvelle majorité.