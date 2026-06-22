Transports

Mobilités à Lyon : des premiers ajustements effectués sur les feux en centre-ville

Mobilités à Lyon : des premiers ajustements effectués sur les feux en centre-ville

En amont du conseil métropolitain de ce lundi 22 juin, Véronique Sarselli a fait un point sur son plan mobilités. La présidente de la Métropole de Lyon se félicite des nombreux retours récoltés.

Véronique Sarselli a défendu sa nouvelle feuille de route en matière de mobilités, rejetant les critiques formulées par l’opposition écologiste. "Nous n’allons pas tout détruire, c’est une caricature insupportable", a-t-elle lancé.

La présidente de la Métropole de Lyon affirme vouloir conserver les aménagements qui fonctionnent tout en corrigeant ceux qui posent problème.

La stratégie présentée repose sur trois phases. Les 100 premiers jours du mandat pour identifier et fluidifier les principaux points de congestion, avec déjà des interventions sur les feux de la rue de la Barre ou le quai Romain-Rolland, et bientôt sur la sortie du parking Bellecour. Puis les 6 premiers mois pour travailler sur la qualité du service public, notamment autour de la ZTL et de la rue Grenette. Enfin, les 18 mois serviront à améliorer la sécurité et la cohabitation entre piétons, cyclistes, automobilistes et transports en commun.

La plateforme participative Ça bloque, on agit a déjà enregistré 1 700 signalements et attiré 11 000 visiteurs en trois semaines, selon la Métropole. Des chiffres dont se félicite l'exécutif.

Parmi les retours recueillis, 78,2 % concernent un sentiment d’insécurité dans l’espace public, 30 % évoquent des conflits entre usagers et 25 % portent sur des problèmes d’embouteillages. La collectivité précise également que 65 % des participants sont des Lyonnais.

Pour Véronique Sarselli, cette nouvelle méthode doit permettre de privilégier "l’écoute et le dialogue" plutôt que des décisions jugées trop verticales par la nouvelle majorité.

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14 commentaires
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No Probem le 22/06/2026 à 14:02
Heu... a écrit le 22/06/2026 à 11h59

Désolé, mon premier message était peu clair.

Par mauvaise gestion, j'entendais le passage de tous les feux au vert en simultané par exemple, c'éant une situation accidentogène.

Le code de la route, donc priorité à ……DROITE Par contre le pire c’est tout au rouge et là…….. c’est le plus gonflé, voir le plus incivil, et là il y en a un paquet!

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c'est celui qui dit qui est le 22/06/2026 à 13:09
GLOUGLOU 1er a écrit le 22/06/2026 à 11h51

Cela fait longtemps que l'IA est bien supérieur par rapport au cerveaux creux des écologistes !

je savais pas qu'etait écolo

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T as pas comprendus ? le 22/06/2026 à 12:57
dripoux a écrit le 22/06/2026 à 12h22

ont les a pas élus pour être gouverné L'IA ils faudrait peu être avoir des idées a mettre sur la table pour en discuté

Ils ont été elus et on choisi L IA comme Outil d optimisation des feux en ville.
La nuance est importante non ?

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dripoux le 22/06/2026 à 12:22

ont les a pas élus pour être gouverné L'IA ils faudrait peu être avoir des idées a mettre sur la table pour en discuté

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Heu... le 22/06/2026 à 11:59
le code la route a écrit le 22/06/2026 à 11h33

Un feu rouge reste un feu rouge
c'est simplement la gestion de l'ensemble , actuellement certains feux durent une éternité , en laissant passé 3 véhicules, simplemnt de la logique, pas de la politique
Dur à comprendre pour certains

Désolé, mon premier message était peu clair.

Par mauvaise gestion, j'entendais le passage de tous les feux au vert en simultané par exemple, c'éant une situation accidentogène.

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GLOUGLOU 1er le 22/06/2026 à 11:51

Cela fait longtemps que l'IA est bien supérieur par rapport au cerveaux creux des écologistes !

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Heu... le 22/06/2026 à 11:40
Assumez a écrit le 22/06/2026 à 11h35

Bah celui qui est derrière son volant non ? Arrêtez de chercher des bouc émissaire partout.

En l'occurence, si tous les feux à un carrefour passent au vert en même temps, ça me parait très bancal comme raisonnement de considérer que seul le conducteur passé au vert est responsable.

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Libriste Estungland le 22/06/2026 à 11:36

Bravo, cela va dans le bon sens!
Il faut développer l'offre alternative via l IA pour pouvoir réduire drastiquement le trafic routier et notamment développer les bornes de recharges grand public en supprimant massivement des places de parking.
Ce n'est qu'a ce prix que nous pourrons assurer un avenir a lyon

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Assumez le 22/06/2026 à 11:35
Heu... a écrit le 22/06/2026 à 10h44

Sur le papier, c'est séduisant.
Mais, ça pose des questions juridiques. Si l'IA déconne, gère mal les feux et que cela entraine des accident, qui est responsable?

Bah celui qui est derrière son volant non ? Arrêtez de chercher des bouc émissaire partout.

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le code la route le 22/06/2026 à 11:33
Heu... a écrit le 22/06/2026 à 10h44

Sur le papier, c'est séduisant.
Mais, ça pose des questions juridiques. Si l'IA déconne, gère mal les feux et que cela entraine des accident, qui est responsable?

Un feu rouge reste un feu rouge
c'est simplement la gestion de l'ensemble , actuellement certains feux durent une éternité , en laissant passé 3 véhicules, simplemnt de la logique, pas de la politique
Dur à comprendre pour certains

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C est une bonne question mais .. le 22/06/2026 à 11:02
Heu... a écrit le 22/06/2026 à 10h44

Sur le papier, c'est séduisant.
Mais, ça pose des questions juridiques. Si l'IA déconne, gère mal les feux et que cela entraine des accident, qui est responsable?

Si l'IA déconne c est une chose ...mais si c est un élu qui gère mal les feux et que cela entraine des accident, qui est responsable?
Personne .

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No Problem le 22/06/2026 à 10:54
Heu... a écrit le 22/06/2026 à 10h44

Sur le papier, c'est séduisant.
Mais, ça pose des questions juridiques. Si l'IA déconne, gère mal les feux et que cela entraine des accident, qui est responsable?

L’IA vous répondra sans problème

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Heu... le 22/06/2026 à 10:44
SOS IA pour les feux a écrit le 22/06/2026 à 10h07

La syncronisation des feux ave l'IA, réduirait nettement, les bouchons , en fluidifiant la circulation , donc moins de pollution et d'énervements
Maix contrôle strict des inciviltés, piétons trottinettes vélos, et bien sûr véhicules à moteur, surtout les camionnettes de livraison, bientrop nombreuses (doublonsdes livreurs)

Sur le papier, c'est séduisant.
Mais, ça pose des questions juridiques. Si l'IA déconne, gère mal les feux et que cela entraine des accident, qui est responsable?

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SOS IA pour les feux le 22/06/2026 à 10:07

La syncronisation des feux ave l'IA, réduirait nettement, les bouchons , en fluidifiant la circulation , donc moins de pollution et d'énervements
Maix contrôle strict des inciviltés, piétons trottinettes vélos, et bien sûr véhicules à moteur, surtout les camionnettes de livraison, bientrop nombreuses (doublonsdes livreurs)

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