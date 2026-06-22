Mobilités à Lyon : des premiers ajustements effectués sur les feux en centre-ville

Véronique Sarselli a défendu sa nouvelle feuille de route en matière de mobilités, rejetant les critiques formulées par l’opposition écologiste. "Nous n’allons pas tout détruire, c’est une caricature insupportable", a-t-elle lancé.
La présidente de la Métropole de Lyon affirme vouloir conserver les aménagements qui fonctionnent tout en corrigeant ceux qui posent problème.
La stratégie présentée repose sur trois phases. Les 100 premiers jours du mandat pour identifier et fluidifier les principaux points de congestion, avec déjà des interventions sur les feux de la rue de la Barre ou le quai Romain-Rolland, et bientôt sur la sortie du parking Bellecour. Puis les 6 premiers mois pour travailler sur la qualité du service public, notamment autour de la ZTL et de la rue Grenette. Enfin, les 18 mois serviront à améliorer la sécurité et la cohabitation entre piétons, cyclistes, automobilistes et transports en commun.
La plateforme participative Ça bloque, on agit a déjà enregistré 1 700 signalements et attiré 11 000 visiteurs en trois semaines, selon la Métropole. Des chiffres dont se félicite l'exécutif.
Parmi les retours recueillis, 78,2 % concernent un sentiment d’insécurité dans l’espace public, 30 % évoquent des conflits entre usagers et 25 % portent sur des problèmes d’embouteillages. La collectivité précise également que 65 % des participants sont des Lyonnais.
Pour Véronique Sarselli, cette nouvelle méthode doit permettre de privilégier "l’écoute et le dialogue" plutôt que des décisions jugées trop verticales par la nouvelle majorité.
Le code de la route, donc priorité à ……DROITE Par contre le pire c’est tout au rouge et là…….. c’est le plus gonflé, voir le plus incivil, et là il y en a un paquet!Signaler Répondre
je savais pas qu'etait écoloSignaler Répondre
Ils ont été elus et on choisi L IA comme Outil d optimisation des feux en ville.Signaler Répondre
La nuance est importante non ?
ont les a pas élus pour être gouverné L'IA ils faudrait peu être avoir des idées a mettre sur la table pour en discutéSignaler Répondre
Désolé, mon premier message était peu clair.Signaler Répondre
Par mauvaise gestion, j'entendais le passage de tous les feux au vert en simultané par exemple, c'éant une situation accidentogène.
Cela fait longtemps que l'IA est bien supérieur par rapport au cerveaux creux des écologistes !Signaler Répondre
En l'occurence, si tous les feux à un carrefour passent au vert en même temps, ça me parait très bancal comme raisonnement de considérer que seul le conducteur passé au vert est responsable.Signaler Répondre
Bravo, cela va dans le bon sens!Signaler Répondre
Il faut développer l'offre alternative via l IA pour pouvoir réduire drastiquement le trafic routier et notamment développer les bornes de recharges grand public en supprimant massivement des places de parking.
Ce n'est qu'a ce prix que nous pourrons assurer un avenir a lyon
Bah celui qui est derrière son volant non ? Arrêtez de chercher des bouc émissaire partout.Signaler Répondre
Un feu rouge reste un feu rougeSignaler Répondre
c'est simplement la gestion de l'ensemble , actuellement certains feux durent une éternité , en laissant passé 3 véhicules, simplemnt de la logique, pas de la politique
Dur à comprendre pour certains
Si l'IA déconne c est une chose ...mais si c est un élu qui gère mal les feux et que cela entraine des accident, qui est responsable?Signaler Répondre
Personne .
L’IA vous répondra sans problèmeSignaler Répondre
Sur le papier, c'est séduisant.Signaler Répondre
Mais, ça pose des questions juridiques. Si l'IA déconne, gère mal les feux et que cela entraine des accident, qui est responsable?
La syncronisation des feux ave l'IA, réduirait nettement, les bouchons , en fluidifiant la circulation , donc moins de pollution et d'énervementsSignaler Répondre
Maix contrôle strict des inciviltés, piétons trottinettes vélos, et bien sûr véhicules à moteur, surtout les camionnettes de livraison, bientrop nombreuses (doublonsdes livreurs)