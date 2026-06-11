Affaire Roman Abreu : Véronique Sarselli a décidé d'écarter Jean-Michel Aulas, Laure Cédat et Emmanuel Imberton

Mise à jour à 13h35 : Véronique Sarselli a pris la parole par voie de communiqué. La présidente de la Métropole, "profondément choquée des faits rapportés par la presse", annonce avoir rencontré ce jeudi matin Jean-Michel Aulas, Laure Cédat et Emmanuel Imberton. "Suite à cette rencontre, je leur ai demandé de se mettre en retrait de leurs fonctions représentatives de la Métropole de Lyon en respect de la victime présumée et de l’institution qu’ils représentent", poursuit-elle. Dans un communiqué commun qui a suivi, les responsables politiques des différents partis composant Grand Coeur Lyonnais se rangent derrière le choix de Véronique Sarselli, apportent leur "soutien plein et entier à sa décision" et appellent "à la prise de responsabilité de chacun".
Article initial : En maintenant Roman Abreu dans ses fonctions avec un semblant de mise à l'écart durant la campagne municipale de Lyon, Jean-Michel Aulas a-t-il fauté ?
Aujourd'hui, le communicant qui l'a accompagné dans les hauts du début et les bas de la fin de la séquence électorale fait l'objet d'une plainte pour viol, déposée par une militante de Coeur Lyonnais.
Les faits se seraient déroulés début janvier à Lyon. Et bien qu'ils aient été mis au courant de l'affaire en février, Jean-Michel Aulas et ses deux lieutenants Laure Cédat et Emmanuel Imberton n'auraient ni exclu Roman Abreu, ni prévenu la justice, laissant la plaignante déposer plainte le 13 mai dernier.
Ce jeudi, la majorité de Grand Coeur Lyonnais va se réunir en fin d'après-midi pour évoquer ce dossier explosif. Et potentiellement prendre des décisions fortes. La présidente Véronique Sarselli pourrait ainsi destituer ses trois vice-présidents au Rayonnement international (Aulas), à l'Economie (Imberton) et à la Culture (Cédat), d'autant que certains membres des Républicains lorgnent sur les postes potentiellement libérés. Cela permettrait aussi de pouvoir réintégrer le MoDem à la majorité en leur offrant un siège de vice-président.
Jean-Michel Aulas va-t-il payer le prix fort pour ne pas avoir dénoncé et écarté Roman Abreu ? Réponse ce jeudi soir.
De son côté, le communicant "conteste fermement et avec sérénité toute accusation et se tient à la disposition de la justice pour répondre à ses questions", comme l'a indiqué son avocate Cosima Ouhioun dans un communiqué transmis à la presse.
Vite un tunnel !!Signaler Répondre
justement ! cette brave dame, presidente avec l’aide des voix Aulas, ne tenait pas la chandelle d’une main tandis qu’elle soulevait la couette de l’autre ! Elle serait mieux inspiree de faire confiance aux enquêteurs et magistrats pour qu’ils condamnent ce crime. On a bien vu dans l’affaire Sarkody/Kadafi leur opiniatrete a condamner, meme quand le dossier est vide. Gardons nous bien des conjectures.Signaler Répondre
la vie politique d’Aulas aura été aussi courte que médiocre ..Signaler Répondre
c'est quoi l'intérêt de la victime d'aller inventer une histoire et partir pour des années de procédure, des frais d'avocat, répéter et répéter des faits en boucle... ?Signaler Répondre
y a qu'un homme pour croire ca.
ps: oui il y a de fausses plaintes mais c'est comme les poissons volants...
Et voilà, le plan a parfaitement fonctionné.Signaler Répondre
D'abord aller chercher un mec local un peu connu.
S'en servir pour gagner l'élection.
Voter lors du premier conseil une augmentation de salaires, des chauffeurs et des logements de fonction.
Virer le marche pied et le dégager bien loin maintenant qu'on est au sommet.
Merci Monsieur Aulas pour la courte échelle !
Comme souvent dans ce type d’affaire ils ont fait pression pour que ça ne sorte pas ou le plus tard possible, et une fois que la victime comprend qu’on la balade et qu’il n’y aura jamais de bon moment elle déballe tout quand même.Signaler Répondre
Et ben le JMA aura fait un tour express en politique !Signaler Répondre
Il va pouvoir se concentrer sur sa famille, pardon ses affaires ;-)
mais tout le monde été au courant de cette histoire les médias locaux et quelques chaînes d’info continue mais la droite a fermé les yeux on espérant que l’affaire soit étouffée l’extrême droite qui venue en soutien pendant le débat montre à quel point tout le monde était prêt pour faire élire Aulas quelque soit le prix c’est même médias qui donner Aulas gagnant sur fauteuil on cache cette histoireSignaler Répondre
Si elle est venue voir Aulas et compagnie sans avoir porté plainte, où est la culpabilité de ces responsables ?Signaler Répondre
Sinon n'importe qui pourra venir, accuser quelqu'un sans démarche auprès de la Justice, et demander la mise en retrait des gens qui n'ont pas agi contre l'agresseur désigné.
Et la "plaignante" est donc allée voir la Justice plusieurs mois plus tard seulement... Bizarre !
C’est ClairSignaler Répondre
Quatennens est accusé d'avoir mis une gifle a sa compagne Abreu lui d'avoir droguer et violer sur une élueSignaler Répondre
Et ils n’étaient rien de tout cela, simplement candidats à des élections. Je suppose de plus que la victime a alors demandé un temps de réflexion et à décider d’agir plus tard ( au moi de Mai ) . Ils ont simplement accédé à ses souhaits. Après, quelle majorité à la Métropole ?Signaler Répondre
c’est pas Lr qui met JMA hors jeu, c’est son silence sur le présumé violeurSignaler Répondre
faudrait nous expliquer ce que veut dire "se mettre en retrait" ? ils sont encore VP ? représentent la métropole dans les instances où ils ont été désigné ?Signaler Répondre
ou bien?
C'est pas clair
Exact ... On nous prend vraiment pour des guignols ...Signaler Répondre
Quand je pense aux éclat de voix et de colère de ce Gérard Miller qui donnait des leçons à tout va ... Pitoyable !
Je me sens moins seul !Signaler Répondre
Et pourquoi Sarselli les met dehors ? Parce qu'elle est de gauche sans doute.Signaler Répondre
tres ...mouillé?Signaler Répondre
La secte verte aurait fait bloc quand un adepte est accusé, c'est a cela qu'on reconnait une secte.Signaler Répondre
Les LR auraient fini par les foutre dehors de toute façon, mais l'occasion est parfaite.Signaler Répondre
Aulas aura donc parfaitement servi de marche pied à LR, avant de finir en paillasson.
Le plan se déroule comme prévu. Bye bye Jean-Mi et sans rancune :D
LR : un parti qui ne représente plus personne, qui aura bien utilisé JMA pour retrouver des sièges. Pas étonnant qu'ils soient à moins de 5% au niveau national. Une partie chez les macronistes et une partie au RN et le tour est joué.Signaler Répondre
Selon que vous êtes de droite ou de gauche ! L’affaire Gerard Miller le mélenchoniste bien connu avec 90 plaintes de mineures violées sous hypnoses est passé sous le tapis par la sphère médiatique...Signaler Répondre
Qu'il aura au moins droit à une rupture conventionnelle histoire de toucher un peu le chômageSignaler Répondre
Merci à la Présidente de faire (déjà) le ménage ! c'est encourageant de voir quelqu'un qui se met en face de ses responsabilités, ce qui est rare et quand c'est une femme, je dis bravo ! De toute façon, j'ai pu constater que les femmes ne supportent que peu la médiocrité.Signaler Répondre
La déchéance.Signaler Répondre
Après avoir réussi son enrichissement personnel au détriment de l'OL, Aulas s'est vu trop beau et finit comme il se doit dans la déchéance.
merci de cette précision qui remet l'église au milieu du villageSignaler Répondre
La Justice est maintenant rendue par voie de presse et par les réseaux sociaux ?Signaler Répondre
Les magistrats débordés vont donc avoir le temps de traiter les nombreux dossiers en souffrance .
Tout est écrit dans l'article : il y a visiblement des preuves qui démontrent qu'il était informé et qu'il n'a pas fait grand chose... Dans la mentalité de notre nouvelle aristocratie, le droit de "cuissage" semble à nouveau intégré et accepté par certains. Triste société... Laxisme, vous avez dit ?Signaler Répondre
Évidement que ce n'est pas simple à gérer, mais une fois sollicité, en tant que responsable et patron, il se doit d'intervenir. La différence avec l'affaire que vous citez, c'est qu'il n'était pas prouvé que le "patron" était informé. En toute honnêteté, c'est même très peu probable, car tout se passait dans la sphère privée. Pourtant, je ne partage aucunes des idées de LFI...
Quel ingratitude. L'excellent Aulas se fait poignarder dans le dos encore une fois! Sarceli est le nouveau TextorSignaler Répondre
tout a fait exact, tout comme PPDA dont la direction n a pas démissionné, tout comme les attachés parlementaires qui ont assassiné Quentin alors que Raphaël Arnault leur patron est toujours a l assemblée et soutenu par Melanchon,,,,,,plus tous les autresSignaler Répondre
Décidément, tous ces mecs qui ont un grave problème avec leur "cerveau du bas"...Signaler Répondre
« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur. » (Article 40 du code de procédure pénale).Signaler Répondre
"Dis moi qui tu choisis, je te dirai qui tu es !"Signaler Répondre
Un dicton qui trouve toute sa grandeur ici
Peut être est ce la faute de l'arbitre ? de la mauvaise qualité de la pelouse ? de la mauvaise météo ? ou des voyous de la tribune Nord ?
Je ne vois pas ce quAulas est responsable dans cette affaire ? Lorsque Adrien Quatennens du LFI, condamné pour violences conjugales Melanchon n’a pas démissionné ou écarté .. Idem pour d’autres politiquesSignaler Répondre
Et si les journalistes étaient capables de sortir des ornieres des supputations graveleuses ?Signaler Répondre
Bien sur , c est vendeur ...mais peut on tout tout sacrifier à la putaclic ?
Est-ce surprenant ? La campagne est finie, avec ses vitupérations qui servaient à éluder le reste, on découvre ce qu’il y avait dessous et ce n’est pas joli à voir.Signaler Répondre
Pas facile de faire parti du monde politique et d’y être reconnu comme un pair… quand on vient de la société civile… Luc Ferry, Bernard Tapie, Pierre Bérégovoy, etc , chacun à leur manière, s’y sont cassé les dentsSignaler Répondre
de le suspendre de ses fonctions qui lui ont permis ce commettre ce crime?Signaler Répondre
décidément quelle campagne désastreuseSignaler Répondre
Est ce que c’était à Aulas de le dénoncer à la justice ? Il n’est pas policier, pas plus enquêteur et pas non plus juge, mais en politique tous les coups sont bon pour nuire à l’adversaire et surtout les plus tordus.Signaler Répondre
ça y est ça commence ?Signaler Répondre
Sa fille doit se retourner dans sa tombe. Quand tout fout le camp.Signaler Répondre
A force d'ambition démesurée on en perd son âme.Signaler Répondre
casser la voixSignaler Répondre
Se faire gauler la main sur la braguette, le nouveau crime contre l’humanité 🤣😂😂Signaler Répondre
"abreu?...voire".....pire?Signaler Répondre
c'etait pas une liste de la société civile? mais si on peut récupérer les postes de VP pour des LR pourquoi se priver?Signaler Répondre
ils se foutent de nous jusqu'au bout.