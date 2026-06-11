Affaire Roman Abreu : Véronique Sarselli a décidé d'écarter Jean-Michel Aulas, Laure Cédat et Emmanuel Imberton

Mise à jour à 13h35 : Véronique Sarselli a pris la parole par voie de communiqué. La présidente de la Métropole, "profondément choquée des faits rapportés par la presse", annonce avoir rencontré ce jeudi matin Jean-Michel Aulas, Laure Cédat et Emmanuel Imberton. "Suite à cette rencontre, je leur ai demandé de se mettre en retrait de leurs fonctions représentatives de la Métropole de Lyon en respect de la victime présumée et de l’institution qu’ils représentent", poursuit-elle. Dans un communiqué commun qui a suivi, les responsables politiques des différents partis composant Grand Coeur Lyonnais se rangent derrière le choix de Véronique Sarselli, apportent leur "soutien plein et entier à sa décision" et appellent "à la prise de responsabilité de chacun".

Article initial : En maintenant Roman Abreu dans ses fonctions avec un semblant de mise à l'écart durant la campagne municipale de Lyon, Jean-Michel Aulas a-t-il fauté ?

Aujourd'hui, le communicant qui l'a accompagné dans les hauts du début et les bas de la fin de la séquence électorale fait l'objet d'une plainte pour viol, déposée par une militante de Coeur Lyonnais.

Les faits se seraient déroulés début janvier à Lyon. Et bien qu'ils aient été mis au courant de l'affaire en février, Jean-Michel Aulas et ses deux lieutenants Laure Cédat et Emmanuel Imberton n'auraient ni exclu Roman Abreu, ni prévenu la justice, laissant la plaignante déposer plainte le 13 mai dernier.

Ce jeudi, la majorité de Grand Coeur Lyonnais va se réunir en fin d'après-midi pour évoquer ce dossier explosif. Et potentiellement prendre des décisions fortes. La présidente Véronique Sarselli pourrait ainsi destituer ses trois vice-présidents au Rayonnement international (Aulas), à l'Economie (Imberton) et à la Culture (Cédat), d'autant que certains membres des Républicains lorgnent sur les postes potentiellement libérés. Cela permettrait aussi de pouvoir réintégrer le MoDem à la majorité en leur offrant un siège de vice-président.

Jean-Michel Aulas va-t-il payer le prix fort pour ne pas avoir dénoncé et écarté Roman Abreu ? Réponse ce jeudi soir.

De son côté, le communicant "conteste fermement et avec sérénité toute accusation et se tient à la disposition de la justice pour répondre à ses questions", comme l'a indiqué son avocate Cosima Ouhioun dans un communiqué transmis à la presse.