Depuis plusieurs semaines, l'affaire Roman Abreu continue d'alimenter les tensions au sein de la Métropole de Lyon. Alors que Jean-Michel Aulas multiplie les prises de parole publiques pour défendre sa position, Véronique Sarselli avait jusqu'ici choisi la discrétion.

Selon les informations révélées par Lyon Décideurs, la présidente de la Métropole a finalement pris la parole auprès des élus de sa majorité Grand Cœur Lyonnais dans une lettre de quatre pages adressée vendredi soir. Ce courrier revient en détail sur la succession des événements ayant conduit à la mise en retrait de Jean-Michel Aulas, d'Emmanuel Imberton et de Laure Cédat de leurs fonctions représentatives.

Un signalement effectué après le dépôt de plainte

La principale révélation de ce courrier concerne un signalement adressé au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale. Cette révélation intervient au lendemain d'une interview accordée par Jean-Michel Aulas au Progrès, dans laquelle l'ancien président de l'OL défendait son action et dénonçait les critiques dont il fait l'objet. Ce dernier demandait également à ce qu'on arrête "de lui chercher des noises."

Jusqu'ici, l'un des principaux axes de défense de Jean-Michel Aulas reposait sur la chronologie. Dans ses récentes prises de parole, il soutenait que Véronique Sarselli et plusieurs élus étaient informés de l'affaire bien avant qu'elle ne devienne publique.

Les informations dévoilées par Lyon Décideurs rebattent toutefois les cartes. Véronique Sarselli indique avoir réalisé ce signalement le 18 mai, après avoir été informée du dépôt de plainte visant Roman Abreu. La plainte pour viol aggravé avait été déposée cinq jours plus tôt, le 13 mai, par une jeune élue d'arrondissement. Les faits dénoncés remonteraient au 8 janvier.

Cette information confirme qu'au moins deux signalements ont été effectués dans ce dossier, après celui réalisé par Sylvie Blès-Gagnaire.

Roman Abreu, ancien conseiller en communication de Jean-Michel Aulas, conteste les faits qui lui sont reprochés et bénéficie de la présomption d'innocence.

Une rupture désormais assumée avec Jean-Michel Aulas

Dans ce courrier, Véronique Sarselli explique également les raisons qui l'amènent à considérer que la confiance avec Jean-Michel Aulas est désormais rompue.

Au-delà de la chronologie des faits, la présidente de la Métropole évoque les différentes prises de position publiques de l'ancien président de l'Olympique lyonnais ces dernières semaines. Elle lui aurait d'ailleurs fait part de cette rupture lors d'un entretien en tête-à-tête organisé en début de semaine.

Les échanges médiatiques successifs, entre publications sur les réseaux sociaux, interventions de son avocat et récente interview accordée au Progrès, semblent avoir définitivement crispé les relations entre les deux responsables politiques.

Une gouvernance toujours dans l'attente

Reste désormais à connaître l'issue de cette crise politique qui secoue la collectivité depuis plusieurs semaines.

La période de mise en retrait décidée pour trois mois pourrait être menée à son terme, mais plusieurs scénarios sont évoqués pour sortir de l'impasse institutionnelle. Parmi eux figure l'hypothèse d'un nouveau vote permettant de désigner l'ensemble des 25 vice-présidents de la Métropole.

En interne, plusieurs élus de la majorité estiment qu'une clarification rapide serait souhaitable afin de permettre à l'exécutif métropolitain de retrouver un fonctionnement normal.

Certains considèrent que la crise actuelle monopolise une grande partie de l'attention politique et freine le travail de la collectivité, tandis que d'autres rappellent que les tensions entre les équipes de Jean-Michel Aulas et de Véronique Sarselli existaient déjà durant la campagne des élections métropolitaines, l'affaire Abreu ayant ensuite cristallisé ces différends.