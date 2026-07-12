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Affaire Roman Abreu : le principal argument de Jean-Michel Aulas fragilisé par les révélations de Véronique Sarselli

Affaire Roman Abreu : le principal argument de Jean-Michel Aulas fragilisé par les révélations de Véronique Sarselli

Le bras de fer entre Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas continue de s'intensifier.

Depuis plusieurs semaines, l'affaire Roman Abreu continue d'alimenter les tensions au sein de la Métropole de Lyon. Alors que Jean-Michel Aulas multiplie les prises de parole publiques pour défendre sa position, Véronique Sarselli avait jusqu'ici choisi la discrétion.

Selon les informations révélées par Lyon Décideurs, la présidente de la Métropole a finalement pris la parole auprès des élus de sa majorité Grand Cœur Lyonnais dans une lettre de quatre pages adressée vendredi soir. Ce courrier revient en détail sur la succession des événements ayant conduit à la mise en retrait de Jean-Michel Aulas, d'Emmanuel Imberton et de Laure Cédat de leurs fonctions représentatives.

Un signalement effectué après le dépôt de plainte

La principale révélation de ce courrier concerne un signalement adressé au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale. Cette révélation intervient au lendemain d'une interview accordée par Jean-Michel Aulas au Progrès, dans laquelle l'ancien président de l'OL défendait son action et dénonçait les critiques dont il fait l'objet. Ce dernier demandait également à ce qu'on arrête "de lui chercher des noises."

Jusqu'ici, l'un des principaux axes de défense de Jean-Michel Aulas reposait sur la chronologie. Dans ses récentes prises de parole, il soutenait que Véronique Sarselli et plusieurs élus étaient informés de l'affaire bien avant qu'elle ne devienne publique. 

Les informations dévoilées par Lyon Décideurs rebattent toutefois les cartes. Véronique Sarselli indique avoir réalisé ce signalement le 18 mai, après avoir été informée du dépôt de plainte visant Roman Abreu. La plainte pour viol aggravé avait été déposée cinq jours plus tôt, le 13 mai, par une jeune élue d'arrondissement. Les faits dénoncés remonteraient au 8 janvier.

Cette information confirme qu'au moins deux signalements ont été effectués dans ce dossier, après celui réalisé par Sylvie Blès-Gagnaire.

Roman Abreu, ancien conseiller en communication de Jean-Michel Aulas, conteste les faits qui lui sont reprochés et bénéficie de la présomption d'innocence.

Une rupture désormais assumée avec Jean-Michel Aulas

Dans ce courrier, Véronique Sarselli explique également les raisons qui l'amènent à considérer que la confiance avec Jean-Michel Aulas est désormais rompue.

Au-delà de la chronologie des faits, la présidente de la Métropole évoque les différentes prises de position publiques de l'ancien président de l'Olympique lyonnais ces dernières semaines. Elle lui aurait d'ailleurs fait part de cette rupture lors d'un entretien en tête-à-tête organisé en début de semaine.

Les échanges médiatiques successifs, entre publications sur les réseaux sociaux, interventions de son avocat et récente interview accordée au Progrès, semblent avoir définitivement crispé les relations entre les deux responsables politiques.

Une gouvernance toujours dans l'attente

Reste désormais à connaître l'issue de cette crise politique qui secoue la collectivité depuis plusieurs semaines.

La période de mise en retrait décidée pour trois mois pourrait être menée à son terme, mais plusieurs scénarios sont évoqués pour sortir de l'impasse institutionnelle. Parmi eux figure l'hypothèse d'un nouveau vote permettant de désigner l'ensemble des 25 vice-présidents de la Métropole.

En interne, plusieurs élus de la majorité estiment qu'une clarification rapide serait souhaitable afin de permettre à l'exécutif métropolitain de retrouver un fonctionnement normal.

Certains considèrent que la crise actuelle monopolise une grande partie de l'attention politique et freine le travail de la collectivité, tandis que d'autres rappellent que les tensions entre les équipes de Jean-Michel Aulas et de Véronique Sarselli existaient déjà durant la campagne des élections métropolitaines, l'affaire Abreu ayant ensuite cristallisé ces différends.

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métropole de Lyon

Jean Michel Aulas

Véronique Sarselli

17 commentaires
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La main de Wauquiez derrière tout cela ! le 12/07/2026 à 11:15

Pendant que l'Auvergnat fait la girouette auprès d'Édouard Philippe, il cherche à liquider la droite lyonnaise par le biais de Sarselli et de sa directrice de cabinet.
JMA représente un obstacle pour Wauquiez. (le nom de ce dernier figurait étrangement sur les bulletins de vote).

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Prends vite ton traitement le 12/07/2026 à 11:05
Bravo Véro ! a écrit le 12/07/2026 à 09h52

Elle réussit à nous faire regretter Bruno Bernard. Sacrée performance !

Tu commences à délirer

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saco697 le 12/07/2026 à 10:52

les magouilles des politicards professionnels de LR contre la société civile … LR Rhône Alpes ou la gestions mafieuse de la politique … il y a trop d argent à se partager entre pro de la politique pour laisser un mec de la société civile mettre son nez dedans… imaginez pour les politicards pro, surtout ne pas laisser rentrer dans le système un mec qui voulais redistribuer ses indemnités de maire … c est dangereux pour les politicards professionnels… eux ils ont préféré se partager le gâteaux des presidences vice presidences et autres postes juteux plutôt que s attaquer aux vrais problèmes des grands lyonnais ce qui est sur c est qu ils nous ont dégoûté des LR et on ne votera pas pour ce parti pendant un moment …

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Arthur le 12/07/2026 à 10:52

Jean-Mimi, tu ne vas pas avoir ton métro jusqu'à ta LDC Arena

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Boloss le 12/07/2026 à 10:48
Ex Précisions a écrit le 12/07/2026 à 10h13

Ça commence à être énervant cette histoire, la justice va suivre son cours, que l'on arrête d'en parler.
Au lieu de débattre sur le sujet il n'y a rien d'autre de plus urgent à s'occuper ???

Comme rempli sa piscine ?

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pierre oliver? le 12/07/2026 à 10:35
ancien elu a écrit le 12/07/2026 à 10h09

tres bonne analyse , je connais VS depuis 15 ans , elle aurait gagné meme sans JMA et c est AULAS qui a perdu Lyon lors de son debat Pierre Oliver aurait fait un meilleur score à Lyon

il a fait quoi depuis les élections ?

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madame Sarcelli fait du Macron le 12/07/2026 à 10:34
Ex Précisions a écrit le 12/07/2026 à 10h13

Ça commence à être énervant cette histoire, la justice va suivre son cours, que l'on arrête d'en parler.
Au lieu de débattre sur le sujet il n'y a rien d'autre de plus urgent à s'occuper ???

elle brasse des sujets en attente de justice et avec ses amis Lr délaisse les dossiers autoroutes à vélos à détruire et sécurité dans les rues de Lyon

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Costume trop grand... le 12/07/2026 à 10:26

Le costume était trop grand pour Aulas et ils s'en débarassent. Erreur de casting. Compréhensible.
Par contre j'ai rien compris à l'affaire Abreu.
Une plainte a été déposée en mai mais Aulas, qui n'est pas ma tasse de thé, est accusé de quoi exactement?
Mais qu'est ce qui était attendu de lui avant ça ?
Mettre en place un comité interne? Virer son staff en pleine campagne sans procédure ?
Ne pas s'excuser de n'avoir pas fait quelque chose?

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Trop dommage le 12/07/2026 à 10:18

BB reviens !!!

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Mdr ! le 12/07/2026 à 10:16
mirou69 a écrit le 12/07/2026 à 09h46

On ne m’empêchera pas de penser que c’est un sale coup des LR pour se débarrasser d’Aulas sans qui ils n’auraient pas gagné les élections

Sans déconner...
Quand on vous disait qu'il n'était qu'un homme de paille..

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Ex Précisions le 12/07/2026 à 10:13

Ça commence à être énervant cette histoire, la justice va suivre son cours, que l'on arrête d'en parler.
Au lieu de débattre sur le sujet il n'y a rien d'autre de plus urgent à s'occuper ???

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ancien elu le 12/07/2026 à 10:09
JM Helas a écrit le 12/07/2026 à 09h58

Alors là jean mimi c’est fini . Tu n’as pas fait le job , tu parle dans la presse d’une façon assez déconcertante ou tu attaques des femmes élues alors que toi tu n’as même pas été capable de protéger une jeune femme de ton chef de campagne (oui tu es au courant 4 mois 1/2 avant elles) . Tout ton article est basé sur la détestation de la société civile par les politiques, mais tu viens du peuple ? Tu vie comme le peuple ? ✋ .
tu tente de passer pour un gentil mais tu as été odieux toute la campagne avec tes amis que tu n’as jamais considérer comme tes amis . Jean mimi la fête est fini et nous sommes beaucoupa droite à être heureux de ton échec à Lyon ( avec les délires de la cantine gratuite, des transports gratuits des trucs de gauchistes pas étonnant vu qui menait la campagne) . Les révélations d’aujourd’hui mettent fin à ton mandat , tes arguments ne tiennent plus, la grave erreur des 2 pages dans le progrès et bien c’est comme depuis le début ( de l’amateurisme, étonnant vu la grandeur de la société civile)

tres bonne analyse , je connais VS depuis 15 ans , elle aurait gagné meme sans JMA et c est AULAS qui a perdu Lyon lors de son debat Pierre Oliver aurait fait un meilleur score à Lyon

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roco le 12/07/2026 à 10:08

la preuve que JMA n a rien compris de la politique même s il a tout compris du football !

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Bellota le 12/07/2026 à 10:05
Bravo Véro ! a écrit le 12/07/2026 à 09h52

Elle réussit à nous faire regretter Bruno Bernard. Sacrée performance !

Vous parlez pour vous !

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JM Helas le 12/07/2026 à 09:58

Alors là jean mimi c’est fini . Tu n’as pas fait le job , tu parle dans la presse d’une façon assez déconcertante ou tu attaques des femmes élues alors que toi tu n’as même pas été capable de protéger une jeune femme de ton chef de campagne (oui tu es au courant 4 mois 1/2 avant elles) . Tout ton article est basé sur la détestation de la société civile par les politiques, mais tu viens du peuple ? Tu vie comme le peuple ? ✋ .
tu tente de passer pour un gentil mais tu as été odieux toute la campagne avec tes amis que tu n’as jamais considérer comme tes amis . Jean mimi la fête est fini et nous sommes beaucoupa droite à être heureux de ton échec à Lyon ( avec les délires de la cantine gratuite, des transports gratuits des trucs de gauchistes pas étonnant vu qui menait la campagne) . Les révélations d’aujourd’hui mettent fin à ton mandat , tes arguments ne tiennent plus, la grave erreur des 2 pages dans le progrès et bien c’est comme depuis le début ( de l’amateurisme, étonnant vu la grandeur de la société civile)

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Bravo Véro ! le 12/07/2026 à 09:52

Elle réussit à nous faire regretter Bruno Bernard. Sacrée performance !

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Vélotaf le 12/07/2026 à 09:51

Quel spectacle indigne !
Et ils se gargarisent d’ôter quelques blocs de bétons pour noyer le poisson de leurs incompétences.
Ça veut défendre ses intérêts personnels a tout prix!

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Martin LK le 12/07/2026 à 09:48

Dire que l’intérêt personnel prévaut pour ce genre d'individus, c'est une parfaite tautologie.

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mirou69 le 12/07/2026 à 09:46

On ne m’empêchera pas de penser que c’est un sale coup des LR pour se débarrasser d’Aulas sans qui ils n’auraient pas gagné les élections

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C'est mon avis éclairé par la réalité objective le 12/07/2026 à 09:20

C'est mon avis éclairé par la réalité objective

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PICATAR le 12/07/2026 à 09:20

La campagne de M. Aulas fut totalement ratée. Hélas et point final.

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C'est mon avis éclairé par la réalité objecrive le 12/07/2026 à 09:20

Quand on a une ambition de conduire une grande comme Lyon, c'est qu'on a un projet, un vrai et non pas un mégalo populaire projet qui repose sur de la comm (comme un tunnel ou la gratuité des transports) un souhait de faire société avec ses administrés, et dans ce cas, on déroule et on n'a qu'un seul objectif : l'intérêt général.
Mais, comme ce fut le cas, on est poussé par tout autre chose, notamment l'adulation, le seul objectif est malheureusement et de toute façon défendre son intérêt personnel guidé par l'hubris, et dans ce cas, s'asseoir sur la mission pour laquelle on ne peut être "à la hauteur"

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