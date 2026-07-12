Depuis plusieurs semaines, l'affaire Roman Abreu continue d'alimenter les tensions au sein de la Métropole de Lyon. Alors que Jean-Michel Aulas multiplie les prises de parole publiques pour défendre sa position, Véronique Sarselli avait jusqu'ici choisi la discrétion.
Selon les informations révélées par Lyon Décideurs, la présidente de la Métropole a finalement pris la parole auprès des élus de sa majorité Grand Cœur Lyonnais dans une lettre de quatre pages adressée vendredi soir. Ce courrier revient en détail sur la succession des événements ayant conduit à la mise en retrait de Jean-Michel Aulas, d'Emmanuel Imberton et de Laure Cédat de leurs fonctions représentatives.
Un signalement effectué après le dépôt de plainte
La principale révélation de ce courrier concerne un signalement adressé au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale. Cette révélation intervient au lendemain d'une interview accordée par Jean-Michel Aulas au Progrès, dans laquelle l'ancien président de l'OL défendait son action et dénonçait les critiques dont il fait l'objet. Ce dernier demandait également à ce qu'on arrête "de lui chercher des noises."
Jusqu'ici, l'un des principaux axes de défense de Jean-Michel Aulas reposait sur la chronologie. Dans ses récentes prises de parole, il soutenait que Véronique Sarselli et plusieurs élus étaient informés de l'affaire bien avant qu'elle ne devienne publique.
Les informations dévoilées par Lyon Décideurs rebattent toutefois les cartes. Véronique Sarselli indique avoir réalisé ce signalement le 18 mai, après avoir été informée du dépôt de plainte visant Roman Abreu. La plainte pour viol aggravé avait été déposée cinq jours plus tôt, le 13 mai, par une jeune élue d'arrondissement. Les faits dénoncés remonteraient au 8 janvier.
Cette information confirme qu'au moins deux signalements ont été effectués dans ce dossier, après celui réalisé par Sylvie Blès-Gagnaire.
Roman Abreu, ancien conseiller en communication de Jean-Michel Aulas, conteste les faits qui lui sont reprochés et bénéficie de la présomption d'innocence.
Une rupture désormais assumée avec Jean-Michel Aulas
Dans ce courrier, Véronique Sarselli explique également les raisons qui l'amènent à considérer que la confiance avec Jean-Michel Aulas est désormais rompue.
Au-delà de la chronologie des faits, la présidente de la Métropole évoque les différentes prises de position publiques de l'ancien président de l'Olympique lyonnais ces dernières semaines. Elle lui aurait d'ailleurs fait part de cette rupture lors d'un entretien en tête-à-tête organisé en début de semaine.
Les échanges médiatiques successifs, entre publications sur les réseaux sociaux, interventions de son avocat et récente interview accordée au Progrès, semblent avoir définitivement crispé les relations entre les deux responsables politiques.
Une gouvernance toujours dans l'attente
Reste désormais à connaître l'issue de cette crise politique qui secoue la collectivité depuis plusieurs semaines.
La période de mise en retrait décidée pour trois mois pourrait être menée à son terme, mais plusieurs scénarios sont évoqués pour sortir de l'impasse institutionnelle. Parmi eux figure l'hypothèse d'un nouveau vote permettant de désigner l'ensemble des 25 vice-présidents de la Métropole.
En interne, plusieurs élus de la majorité estiment qu'une clarification rapide serait souhaitable afin de permettre à l'exécutif métropolitain de retrouver un fonctionnement normal.
Certains considèrent que la crise actuelle monopolise une grande partie de l'attention politique et freine le travail de la collectivité, tandis que d'autres rappellent que les tensions entre les équipes de Jean-Michel Aulas et de Véronique Sarselli existaient déjà durant la campagne des élections métropolitaines, l'affaire Abreu ayant ensuite cristallisé ces différends.
Pendant que l'Auvergnat fait la girouette auprès d'Édouard Philippe, il cherche à liquider la droite lyonnaise par le biais de Sarselli et de sa directrice de cabinet.Signaler Répondre
JMA représente un obstacle pour Wauquiez. (le nom de ce dernier figurait étrangement sur les bulletins de vote).
Tu commences à délirerSignaler Répondre
les magouilles des politicards professionnels de LR contre la société civile … LR Rhône Alpes ou la gestions mafieuse de la politique … il y a trop d argent à se partager entre pro de la politique pour laisser un mec de la société civile mettre son nez dedans… imaginez pour les politicards pro, surtout ne pas laisser rentrer dans le système un mec qui voulais redistribuer ses indemnités de maire … c est dangereux pour les politicards professionnels… eux ils ont préféré se partager le gâteaux des presidences vice presidences et autres postes juteux plutôt que s attaquer aux vrais problèmes des grands lyonnais ce qui est sur c est qu ils nous ont dégoûté des LR et on ne votera pas pour ce parti pendant un moment …Signaler Répondre
Jean-Mimi, tu ne vas pas avoir ton métro jusqu'à ta LDC ArenaSignaler Répondre
Comme rempli sa piscine ?Signaler Répondre
il a fait quoi depuis les élections ?Signaler Répondre
elle brasse des sujets en attente de justice et avec ses amis Lr délaisse les dossiers autoroutes à vélos à détruire et sécurité dans les rues de LyonSignaler Répondre
Le costume était trop grand pour Aulas et ils s'en débarassent. Erreur de casting. Compréhensible.Signaler Répondre
Par contre j'ai rien compris à l'affaire Abreu.
Une plainte a été déposée en mai mais Aulas, qui n'est pas ma tasse de thé, est accusé de quoi exactement?
Mais qu'est ce qui était attendu de lui avant ça ?
Mettre en place un comité interne? Virer son staff en pleine campagne sans procédure ?
Ne pas s'excuser de n'avoir pas fait quelque chose?
BB reviens !!!Signaler Répondre
Sans déconner...Signaler Répondre
Quand on vous disait qu'il n'était qu'un homme de paille..
Ça commence à être énervant cette histoire, la justice va suivre son cours, que l'on arrête d'en parler.Signaler Répondre
Au lieu de débattre sur le sujet il n'y a rien d'autre de plus urgent à s'occuper ???
tres bonne analyse , je connais VS depuis 15 ans , elle aurait gagné meme sans JMA et c est AULAS qui a perdu Lyon lors de son debat Pierre Oliver aurait fait un meilleur score à LyonSignaler Répondre
la preuve que JMA n a rien compris de la politique même s il a tout compris du football !Signaler Répondre
Vous parlez pour vous !Signaler Répondre
Alors là jean mimi c’est fini . Tu n’as pas fait le job , tu parle dans la presse d’une façon assez déconcertante ou tu attaques des femmes élues alors que toi tu n’as même pas été capable de protéger une jeune femme de ton chef de campagne (oui tu es au courant 4 mois 1/2 avant elles) . Tout ton article est basé sur la détestation de la société civile par les politiques, mais tu viens du peuple ? Tu vie comme le peuple ? ✋ .Signaler Répondre
tu tente de passer pour un gentil mais tu as été odieux toute la campagne avec tes amis que tu n’as jamais considérer comme tes amis . Jean mimi la fête est fini et nous sommes beaucoupa droite à être heureux de ton échec à Lyon ( avec les délires de la cantine gratuite, des transports gratuits des trucs de gauchistes pas étonnant vu qui menait la campagne) . Les révélations d’aujourd’hui mettent fin à ton mandat , tes arguments ne tiennent plus, la grave erreur des 2 pages dans le progrès et bien c’est comme depuis le début ( de l’amateurisme, étonnant vu la grandeur de la société civile)
Elle réussit à nous faire regretter Bruno Bernard. Sacrée performance !Signaler Répondre
Quel spectacle indigne !Signaler Répondre
Et ils se gargarisent d’ôter quelques blocs de bétons pour noyer le poisson de leurs incompétences.
Ça veut défendre ses intérêts personnels a tout prix!
Dire que l’intérêt personnel prévaut pour ce genre d'individus, c'est une parfaite tautologie.Signaler Répondre
On ne m’empêchera pas de penser que c’est un sale coup des LR pour se débarrasser d’Aulas sans qui ils n’auraient pas gagné les électionsSignaler Répondre
C'est mon avis éclairé par la réalité objectiveSignaler Répondre
La campagne de M. Aulas fut totalement ratée. Hélas et point final.Signaler Répondre
Quand on a une ambition de conduire une grande comme Lyon, c'est qu'on a un projet, un vrai et non pas un mégalo populaire projet qui repose sur de la comm (comme un tunnel ou la gratuité des transports) un souhait de faire société avec ses administrés, et dans ce cas, on déroule et on n'a qu'un seul objectif : l'intérêt général.Signaler Répondre
Mais, comme ce fut le cas, on est poussé par tout autre chose, notamment l'adulation, le seul objectif est malheureusement et de toute façon défendre son intérêt personnel guidé par l'hubris, et dans ce cas, s'asseoir sur la mission pour laquelle on ne peut être "à la hauteur"