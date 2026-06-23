Le Bon Plan de l’Été : des centaines d'activités sportives gratuites pour les 3-18 ans !

Un programme sportif gratuit pour les 3-18 ans

Mis en place par la Métropole de Lyon en partenariat avec de nombreuses associations sportives, Métropole Vacances Sportives permet aux enfants et adolescents de découvrir ou de pratiquer différentes disciplines tout au long de l'été, sans aucun frais.

Les activités se déroulent notamment dans les parcs de Parilly et Lacroix-Laval, mais aussi dans 26 communes de la Métropole de Lyon, afin de permettre au plus grand nombre d'en profiter.

Plus de 100 activités à découvrir cet été

Que votre enfant souhaite s'initier à un nouveau sport ou se perfectionner dans une discipline qu'il pratique déjà, le programme est particulièrement varié.

Parmi les activités proposées :

Athlétisme

Tir à l'arc

Golf

Canoë-kayak

Capoeira

Football

Natation

Voile

Planche à voile

Et de nombreux autres sports terrestres et nautiques

Des stages sont également organisés, notamment pour apprendre à nager pendant les vacances.

Comment s'inscrire ?

Les inscriptions s'effectuent directement en ligne sur la plateforme Toodego. Il est possible d'inscrire plusieurs enfants simultanément, sous réserve que les activités correspondent à leur tranche d'âge.

Certaines disciplines, notamment la natation, la voile ou la planche à voile, nécessitent une pré-inscription avec quelques documents complémentaires.

Même lorsqu'une activité affiche complet, il est conseillé de revenir régulièrement sur la plateforme : des places se libèrent fréquemment en cas d'annulation.

Un dispositif ouvert au plus grand nombre

Le programme s'adresse aux jeunes de 3 à 18 ans, y compris aux enfants en situation de handicap pour certaines activités adaptées.

Afin de permettre au plus grand nombre de participer, la Métropole invite également les familles à annuler rapidement leurs réservations en cas d'empêchement afin que les places puissent être réattribuées.

Un bon plan pour des vacances actives près de Lyon

Entre découverte, initiation, pratique sportive et moments de convivialité, Métropole Vacances Sportives est devenu au fil des années un rendez-vous incontournable des vacances d'été dans l'agglomération lyonnaise.

Gratuit, accessible et très varié, le dispositif permet aux jeunes de bouger, de découvrir de nouvelles disciplines et de profiter pleinement des vacances, tout en soulageant le budget des familles.

Informations pratiques

📅 Du 6 juillet au 7 août 2026

👧 Pour les enfants et adolescents de 3 à 18 ans

📍 Parcs de Parilly, Lacroix-Laval et 26 communes de la Métropole de Lyon

🎟️ Activités gratuites

👉 Les inscriptions sont ouvertes : https://www.toodego.com/metropole-vacances-sportives/