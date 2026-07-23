"La Métropole sacrifie la santé des Grands Lyonnais" : le maire de Lyon réagit à l'abandon du projet Rive Droite

Le maire de Lyon dénonce, dans un communiqué, un manque de concertation : "Notre pays connaît des épisodes caniculaires historiques, qui éprouvent durement la population. Les Lyonnaises et les Lyonnais suffoquent et la Présidente de la Métropole de Lyon abandonne, d'un revers de main, sans nous informer et sans proposer d'alternative, un projet ambitieux pour notre ville".
L'élu écologiste accuse par ailleurs Véronique Sarselli de refuser le dialogue : "Nous étions prêts à discuter pour faire évoluer le projet, la Métropole le refuse. La transformation de la rive droite du Rhône, c'est ramener de la végétalisation et de l'ombrage en cœur de ville, plus d'espaces pour les piétons et un meilleur partage des mobilités, ou encore un accès direct au fleuve".
Pour Grégory Doucet, "la Métropole préfère l'inaction à l'attractivité du centre-ville et sacrifie la santé des Grands Lyonnais et des Grandes Lyonnaises, c'est regrettable".
Grand Lyon = grands lyonnaidSignaler Répondre
Imagine tu pars du plateau de la croix rousse un vendredi soir vers 18h direction le sud …. 1h30 pour arriver à Chasse/Rhone. La santé oui, et encore je veux voir , le stress non !!Signaler Répondre
encore une fois la droite et l’extrême droite met la France en retard aucune proposition pour améliorer la vie des français à part de passer des marchés publics aux copains et et faire des achats en urgence aucune projection sur longtemps la droite et l’extrême droite ont tue la France honte à eux vivement en 2027 qu’on se débarrasse de Macron et de lepen et zemmour et leurs guignolsSignaler Répondre
bravo pour le rappelSignaler Répondre
helas!!mais c est po de ma faute!Signaler Répondre
tu habites Venissieux ou Vaulx en vélinSignaler Répondre
retrocessions -dessous de tables-primes occultes:peut etre un manque à gagner pour les ecolos?çà contrarie forcementSignaler Répondre
Il est grave le doudou il fait une distinction entre les grands et les petits lyonnais. Après tout il n'est pas de chez nous !Signaler Répondre
Et toi ça fait 6 ans que tu as sacrifié la sécurité et la tranquilité des lyonnais.Signaler Répondre
Sarselli se contre fout des lyonnais et œuvre pour les riches communes de l'ouest lyonnais.Signaler Répondre
Il a été réélu...!Signaler Répondre
camarade Doucet (maintenant affilié aux extrémistes LFI) , n'as tu pas sacrifié la beauté de la ville de Lyon avec ton cortège d'horreurs tant visuelles que financières ?Signaler Répondre
Lyon ville la plus embouteillée de France depuis l'arrivée de ces ersatz d'écolo....il faudrait peut être s'interroger sur les raisonsSignaler Répondre
Quel comique....Signaler Répondre
La végétation sa défonce les trottoirs, ça pousse ça demande de l'entretien et pas sur que les grands lyonnais souhaitent payer 2fois le smic des agents de la ville à se tourner les pouces toute la journée sûr leur smartphone...il y a beaucoup d'autres solutions plus efficaces et moins depensives pour amener de l'ombre et de la fraîcheur, comme par exemple les fontaines et les jets d'eau dont Mr Aulas avait sagement demandé la remise en service. La débrousailleuse, la tronçonneuse et les gants de jardiner il connaît pas notre Doudou..et surtout que faire des déchets verts ??Signaler Répondre
guignol d'écoloSignaler Répondre
Mais quel baltringue sa réputation qu il avait dans les ONG sont plus que fondée quel désastreSignaler Répondre
il a oublié le pic de pollution excessif du mandat de ses copains pseudos écolos du aux engins de travaux diesel qui ont fait les pistes cyclables et la pollution globale mondiale due aux transport des trottinettes et vélos électriques fabriqués en Chine qui ont traversé le monde sur des cargos navigants au pétrole lourd le plus polluant… pas crédibles ces prises de positions politique de mauvais perdant lui qui est grandement responsable de la claque nationale prise par son parti des bobos pseudos écolos devenu grâce à lui un filiale de LFI car les VERTS ont dégoûté tous les français de l’écologie politiqueSignaler Répondre
Doucet qui ose parler de l'attractivité du centre-ville, alors que les écolos ont tout fait pour la saper pendant 6 années....ce sont des comiques ces tristes militantsSignaler Répondre
Avec les orientations imposées par les écologistes, les embouteillages qui en ont résulté, au point de faire de Lyon la ville la plus embouteillée de France, les écologistes, par leur aveuglement et leur militantisme, ont sacrifié la santé des Lyonnais.Signaler Répondre
Mais Gregory, elle fait exactement comme toi quand tu décidais avec Bruno a la métropole.Tu n écoutais que toi et tes copains, et la curieusement ça n était pas un problème.Signaler Répondre
Casses toi, on en a marreSignaler Répondre