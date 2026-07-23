"La Métropole sacrifie la santé des Grands Lyonnais" : le maire de Lyon réagit à l'abandon du projet Rive Droite

Le maire de Lyon dénonce, dans un communiqué, un manque de concertation : "Notre pays connaît des épisodes caniculaires historiques, qui éprouvent durement la population. Les Lyonnaises et les Lyonnais suffoquent et la Présidente de la Métropole de Lyon abandonne, d'un revers de main, sans nous informer et sans proposer d'alternative, un projet ambitieux pour notre ville".

L'élu écologiste accuse par ailleurs Véronique Sarselli de refuser le dialogue : "Nous étions prêts à discuter pour faire évoluer le projet, la Métropole le refuse. La transformation de la rive droite du Rhône, c'est ramener de la végétalisation et de l'ombrage en cœur de ville, plus d'espaces pour les piétons et un meilleur partage des mobilités, ou encore un accès direct au fleuve".

Pour Grégory Doucet, "la Métropole préfère l'inaction à l'attractivité du centre-ville et sacrifie la santé des Grands Lyonnais et des Grandes Lyonnaises, c'est regrettable".