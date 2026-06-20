Canicule : la Métropole de Lyon équipe ses collèges de brasseurs d’air

La Métropole de Lyon adapte progressivement ses bâtiments scolaires aux conséquences du réchauffement climatique.
La collectivité annonce le déploiement de brasseurs d’air dans les salles de classe de ses collèges afin d’améliorer les conditions d’apprentissage des élèves et de travail des personnels lors des épisodes caniculaires.
À l’occasion de cette expérimentation, Christophe Geourjon, vice-président chargé notamment de l’adaptation climatique, s’est rendu au collège Molière, dans le 3e arrondissement de Lyon.
L’élu a rencontré les équipes éducatives, les élèves et la direction de l’établissement après l’installation de brasseurs d’air dans deux salles de classe.
La Métropole explique privilégier une solution jugée à la fois efficace et économe en énergie. Ces équipements, qui prennent la forme de ventilateurs de plafond avec ou sans pales, permettent de mieux répartir l’air dans les pièces et de limiter la sensation d’inconfort liée à la chaleur.
L’objectif est d’améliorer le confort thermique sans recourir systématiquement à la climatisation, plus coûteuse en énergie.
Une expérimentation dans 23 collèges
Avant un éventuel déploiement à grande échelle, la collectivité a lancé en 2026 une phase de test.
Deux salles de classe ont ainsi été équipées dans chacun des 23 collèges sélectionnés afin d’évaluer l’efficacité du dispositif dans différentes configurations de bâtiments.
Les résultats de cette expérimentation permettront à la Métropole de déterminer les conditions d’un éventuel élargissement du dispositif à d’autres établissements scolaires.
Pour la collectivité, cette démarche s’inscrit dans une stratégie plus globale d’adaptation du patrimoine public aux effets du changement climatique et à l’augmentation des périodes de fortes chaleurs.
Vous ne pouvez pas écrire "la métropole équipe les collèges de brasseurs d'air" quand il s'agit d'une expérimentation dans deux salles de classes (sur combien ?) dans 23 collèges (sur combien ?).Signaler Répondre
Un peu de sérieux et de déontologie svp !
Et c'est un problème qu'ils soient energivore? Pour rappel contrairement à nos voisins on tourne au nucléaire.Signaler Répondre
Les brasseurs d'air sont une solution beaucoup plus économique et écologique que la climatisation de vos rêves. Les climatiseurs sont énergivores (10 à 20 fois supérieure à celle d'un brasseur d'air ou d'un ventilateur) et ils ne rejettent pas d'air chaud dans l'environnement extérieur. En outre ils sont peu polluants, contrairement aux climatiseurs (fabrication, fuites de liquide réfrigérant...).Signaler Répondre
Pauvres collégiens, vos collèges vont être équipés de politiciens.Signaler Répondre
Ça tombe bien qu'ils aient augmenté le nombre de conseillerSignaler Répondre
Rectification , ils en BRASSAIENT , je parle de tes amis écologistes qui n'ont rien fait fait en 6 ans hormis d'emmerder les gens avec les pistes cyclables , la nouvelle majorité est obligée de parer au plus presser maintenant .....Signaler Répondre
Pour ma part sans etre ecolo, je préfère tout de meme que Lyon ressemble à Singapour plutôt qu'a Dubai..Signaler Répondre
Un homme politique dans chaque classe et le problème du brassage d'air est réglé sans dépense supplémentaireSignaler Répondre
2003 c'était il y a 23 ans et les decideurs n'ont rien fait alors qu'ils savaient que Lyon aurait le climat de Barcelone ! Ils en sont encore à expérimenter des méthodes d'un autre siècle. Voilà ce qui arrive quand on confie sa ville et sa métropole a des boomers élus par des boomers.Signaler Répondre
La question est ou passe notre pognon ? La "Journée de Solidarité." Instaurée en 2004 après la canicule de 2003 qui avait tué 15 000 personnes a servi a quoi et le pognon qui va avec sert à rembourser la dette ??? Ils se foutent de nous, des écoliers et de nos vieux.
Ces décideurs sont des incompétents tout comme leur services qui ont tout misé sur la com plutôt que sur le bon sens paysan.
Il suffit de faire venir MacronSignaler Répondre
c'est une formidable nouvelle pour Lyon et un exemple de ce que l'écologie apporte aux lyonnais et pour la planète!Signaler Répondre
Grace a ces initiatives nous allons devenir un exemple pour tous, être admirés dans le monde entier et vivre dans l'amour d'une ville plus respectueuse de la planète, en suivant l'exemple de notre maire , qui s'est donné lui-même pour nous, comme une offrande et un sacrifice, pour notre belle ville et pour le futur de nos ados. C.R
l'avenir c'est la téleportation des élèves dans des écoles de la République contruites en haute montagneSignaler Répondre
Des brasseurs d'air, c'est sûr qu'à la métropole, ils en brasse de l'air.. 🤪Signaler Répondre
On aurait pu régler le problème grâce à la climatisation mais par idéologie on préfère faire souffrir les gamins.Signaler Répondre