Canicule : la Métropole de Lyon équipe ses collèges de brasseurs d’air

La Métropole de Lyon adapte progressivement ses bâtiments scolaires aux conséquences du réchauffement climatique.

La collectivité annonce le déploiement de brasseurs d’air dans les salles de classe de ses collèges afin d’améliorer les conditions d’apprentissage des élèves et de travail des personnels lors des épisodes caniculaires.

À l’occasion de cette expérimentation, Christophe Geourjon, vice-président chargé notamment de l’adaptation climatique, s’est rendu au collège Molière, dans le 3e arrondissement de Lyon.

L’élu a rencontré les équipes éducatives, les élèves et la direction de l’établissement après l’installation de brasseurs d’air dans deux salles de classe.

La Métropole explique privilégier une solution jugée à la fois efficace et économe en énergie. Ces équipements, qui prennent la forme de ventilateurs de plafond avec ou sans pales, permettent de mieux répartir l’air dans les pièces et de limiter la sensation d’inconfort liée à la chaleur.

L’objectif est d’améliorer le confort thermique sans recourir systématiquement à la climatisation, plus coûteuse en énergie.

Une expérimentation dans 23 collèges

Avant un éventuel déploiement à grande échelle, la collectivité a lancé en 2026 une phase de test.

Deux salles de classe ont ainsi été équipées dans chacun des 23 collèges sélectionnés afin d’évaluer l’efficacité du dispositif dans différentes configurations de bâtiments.

Les résultats de cette expérimentation permettront à la Métropole de déterminer les conditions d’un éventuel élargissement du dispositif à d’autres établissements scolaires.

Pour la collectivité, cette démarche s’inscrit dans une stratégie plus globale d’adaptation du patrimoine public aux effets du changement climatique et à l’augmentation des périodes de fortes chaleurs.