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Tour de France Femmes : 136 agents mobilisés dans le Rhône pour l’étape Mâcon-Belleville

Tour de France Femmes : 136 agents mobilisés dans le Rhône pour l’étape Mâcon-Belleville
DR ASO

La cinquième étape du Tour de France Femmes traversera 16 communes du Rhône ce mercredi 5 août avant une arrivée à Belleville-en-Beaujolais. Le Département mobilisera 136 agents pour préparer et sécuriser les 118,8 kilomètres parcourus par le peloton sur son territoire. 

Le Tour de France Femmes fera étape dans le Rhône ce mercredi 5 août.

Parties de Mâcon, les coureuses entreront dans le département à Cenves avant de rejoindre Belleville-en-Beaujolais, où la ligne d’arrivée sera installée sur la RD306, devant la Maison des Beaujolais. Le même site avait déjà accueilli une arrivée du Tour de France masculin en 2023. 

Au total, cette cinquième étape traversera 16 communes rhodaniennes et empruntera 118,8 kilomètres dans le département, dont 105,7 kilomètres de routes départementales.

Le parcours sillonnera le nord du Rhône et le Beaujolais, avec le franchissement des cols de la Croix de l’Orme, de Crie, de Fontmartin, de Gerbet et de Durbize, ainsi que du mont Brouilly.

Les coureuses emprunteront également une portion de la voie verte du Beaujolais reliant Belleville-en-Beaujolais à Beaujeu. 

600 bottes de paille et 400 séparateurs de chaussée

Pour préparer l’étape, le Département prévoit de mobiliser 136 agents volontaires : 126 seront déployés le long du parcours et dix seront chargés de la coordination avec l’organisation de la course.

Le jour de l’épreuve, ils installeront notamment 600 bottes de paille, 400 séparateurs de chaussée et des barrières aux endroits considérés comme sensibles, comme les ronds-points ou les rétrécissements.

Les équipes poseront également des cordages dans le mont Brouilly, signaleront les plaques et grilles présentes sur la chaussée avec de la peinture violette et répartiront des sacs destinés aux déchets tout au long du tracé. 

Les agents départementaux devront aussi gérer les déviations, informer les automobilistes et sécuriser les accès à l’itinéraire. 38 panneaux d’information et 24 panneaux d’interdiction de stationnement doivent être installés.

Après le passage de la voiture-balai, ils seront chargés de retirer l’ensemble des équipements, de collecter les déchets et de rendre les routes à la circulation.

L’accueil de cette étape représente un coût de 106 000 euros pour le Département du Rhône. Cette somme comprend 83 000 euros consacrés aux dispositifs de protection et à la modification temporaire de certains îlots à Belleville-en-Beaujolais, ainsi que 23 000 euros de dépenses en ressources humaines. 

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Tour de France Femmes

3 commentaires
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Cyprine le 04/08/2026 à 11:56
c'est pour rire a écrit le 04/08/2026 à 08h39

136 agents qui bossent? ça va leur faire tout drôle! Je rigole 🤣🤣🤣

Donc le TDF féminin moins polluant que Le TDF masculin., malgré les protège-slips et autre protections. Je ne rigole pas !

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Rions un peu le 04/08/2026 à 10:45
c'est pour rire a écrit le 04/08/2026 à 08h39

136 agents qui bossent? ça va leur faire tout drôle! Je rigole 🤣🤣🤣

Commentaire stupide ! Je rigole.

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c'est pour rire le 04/08/2026 à 08:39

136 agents qui bossent? ça va leur faire tout drôle! Je rigole 🤣🤣🤣

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