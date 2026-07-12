Près de Lyon : une maison prise pour cible par des tirs en pleine nuit, une enquête ouverte

Une maison située à Mions a été visée par plusieurs tirs dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 juillet. Selon le Progrès, les faits se sont produits aux alentours de 4h du matin. Plusieurs détonations ont été entendues et une habitation a été touchée par des impacts de balle.

Les auteurs auraient quitté les lieux à bord d'un véhicule immédiatement après les faits. Au moment où nous écrivons ces lignes, ils étaient toujours recherchés par les forces de l'ordre.

Selon les premiers éléments, la maison ciblée pourrait appartenir à une personne connue des services de police. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances précises de cette attaque, d'en identifier les auteurs et d'en établir le mobile.