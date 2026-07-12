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Près de Lyon : une maison prise pour cible par des tirs en pleine nuit, une enquête ouverte

Près de Lyon : une maison prise pour cible par des tirs en pleine nuit, une enquête ouverte
Près de Lyon : une maison prise pour cible par des tirs en pleine nuit, une enquête ouverte

Les violences par arme à feu se poursuivent dans la métropole lyonnaise.

Une maison située à Mions a été visée par plusieurs tirs dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 juillet. Selon le Progrès, les faits se sont produits aux alentours de 4h du matin. Plusieurs détonations ont été entendues et une habitation a été touchée par des impacts de balle.

Les auteurs auraient quitté les lieux à bord d'un véhicule immédiatement après les faits. Au moment où nous écrivons ces lignes, ils étaient toujours recherchés par les forces de l'ordre.

Selon les premiers éléments, la maison ciblée pourrait appartenir à une personne connue des services de police. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances précises de cette attaque, d'en identifier les auteurs et d'en établir le mobile. 

Tags :

tirs

fusillade

6 commentaires
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Ex Précisions le 12/07/2026 à 11:16
Les acheteurs a écrit le 12/07/2026 à 10h11

Les bobos consomateurs et acheteurs habitent dans les villa àMions
il n'avait pas du payer le livreur
pb du commerce, tu fumes tu paies, où je te fume

S'il est connu de la police ce n'est pas un acheteur dans la maison, mais un dealer...

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erreur complète le 12/07/2026 à 10:57
Les acheteurs a écrit le 12/07/2026 à 10h11

Les bobos consomateurs et acheteurs habitent dans les villa àMions
il n'avait pas du payer le livreur
pb du commerce, tu fumes tu paies, où je te fume

Les dealers ne tirent pas sur les clients

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Pourrissement le 12/07/2026 à 10:49

La gangrène se propage se propage.
Pour traiter parfois il faut "amputer"
Qui aura le courage ?

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Les acheteurs le 12/07/2026 à 10:11

Les bobos consomateurs et acheteurs habitent dans les villa àMions
il n'avait pas du payer le livreur
pb du commerce, tu fumes tu paies, où je te fume

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bullit le 12/07/2026 à 09:38

Ont sans tapes des voyous sérieux pourrie de dealer

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oh ben le 12/07/2026 à 09:37

Probablement encore une histoire commerciale !

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Corsica3333 le 12/07/2026 à 09:29

Mions extension de venissieux

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ecolopipo le 12/07/2026 à 08:36

il a raison doucet, le plus grand danger cela reste les voitures

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degouter le 12/07/2026 à 08:35

Mions était une petite ville tranquille comme partout il y a de la délinquance même la vive la france

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