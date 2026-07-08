Long week-end du 14 juillet : Bison Futé hisse le drapeau noir en Auvergne-Rhône-Alpes

La fin de semaine risque d'être embouteillée sur les routes. A tel point que Bison Futé va hisser le drapeau noir à deux reprises en Auvergne-Rhône-Alpes.

Vendredi, la journée sera classée noire dans le sens des départs. Il sera conseillé d'éviter l'A7 entre Lyon et Orange de 15h à 23h. Des ralentissements sont également annoncés sur l'A46 et la Rocade Est de 13h à 18h.

Samedi, Bison Futé hissera de nouveau le drapeau noir dans la région. Cette fois, il sera recommandé d'éviter l'A7 entre Lyon et Orange de 12h à 16h ainsi que l'A43 entre Lyon et Chambéry de 12h à 14h.

Pour les automobilistes qui décaleraient leur départ à dimanche, la journée sera classée orange, avec des bouchons annoncés sur l'A7 entre Lyon et Orange de 11h à 18h. Il sera également conseillé d'éviter l'A46 et la Rocade Est de 11h à 13h.

A noter que dans le sens des retours, tout le week-end sera classé vert dans la région.