À Lyon, cette stratégie commence à faire reculer la délinquance dans un quartier sensible

Les premiers effets de la stratégie de sécurisation menée à la Cité Jardin semblent se confirmer.

Après des mois d'opérations ciblées et d'une présence renforcée des forces de l'ordre, les premiers résultats se dessinent à la Cité Jardin. Selon les chiffres officiels que LyonMag a pu se procurer, le nombre de faits constatés dans ce secteur du 7e arrondissement de Lyon est en baisse de 22 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2025, avec 198 faits enregistrés à la fin du mois de juin.

Cette évolution intervient après de nombreux mois d'actions coordonnées entre les services de l'État, la police nationale, la police municipale et les bailleurs sociaux, en parallèle du vaste projet de renouvellement urbain engagé dans ce quartier longtemps confronté à un important point de deal.

Les indicateurs affichent une amélioration sur l'ensemble des principaux volets de la délinquance. Les atteintes volontaires à l'intégrité physique reculent de 50 %, avec 17 faits recensés depuis le début de l'année. Les atteintes aux biens diminuent quant à elles de 46 %, avec 93 faits enregistrés.

Dans le même temps, les infractions révélées par l'activité des services progressent de 67 %, atteignant 62 faits. Un chiffre interprété par les services de sécurité comme le reflet d'une activité policière particulièrement soutenue sur le terrain.

Une présence quotidienne sur le terrain

Pour les services de l'État, ces résultats ne sont pas le fruit du hasard mais d'une méthode désormais bien installée. La présence des forces de l'ordre est quotidienne, avec un équipage spécifiquement dédié au secteur. À cela s'ajoutent un travail permanent entre les forces de sécurité intérieure et les bailleurs sociaux ainsi que les opérations dites "Ville de sécurité renforcée", régulièrement déployées dans le quartier.

Ce dispositif, combinant présence visible, actions judiciaires et coordination entre les différents acteurs, produit aujourd'hui des résultats jugés encourageants.

Le 30 juin dernier, lors d'un déplacement sur place, le préfet du Rhône Étienne Guyot rappelait d'ailleurs que "la présence policière est permanente", précisant que les opérations de sécurisation les plus importantes venaient compléter un travail mené "tous les jours" sur le terrain.

Les vols avec violence restent sous surveillance

Malgré cette amélioration globale, la situation n'est bien sûr pas totalement stabilisée. Les vols avec violence demeurent le principal sujet d'inquiétude et constituent, selon une source sécuritaire, "un gros point de vigilance" pour les forces de l'ordre.

Par ailleurs, si la pression policière exercée sur la Cité Jardin semble produire des effets, plusieurs phénomènes continuent d'être observés à proximité immédiate. Le secteur de l'avenue Debourg reste notamment marqué par des vols avec violence récurrents ainsi que par des activités de trafic et de consommation de drogues.

Les services de l'État indiquent avoir pleinement identifié cette évolution et assurent suivre attentivement la situation.