Sécurité

Lyon 7e : préfet et maire unis contre le narcotrafic, un suspect chargé de drogue interpellé en pleine visite à la Cité Jardin

Lyon 7e : préfet et maire unis contre le narcotrafic, un suspect chargé de drogue interpellé en pleine visite à la Cité Jardin
Lyon 7e : préfet et maire unis contre le narcotrafic, un suspect chargé de drogues interpellé en pleine visite à la Cité Jardin

Le hasard a offert une illustration concrète du discours des autorités.

Tags :

Cité Jardin

9 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
C'est moi le 30/06/2026 à 18:57
trump echec a écrit le 30/06/2026 à 18h21

Trump a enlevé un président, construit un mur et envoyé l’armée aux frontières américaines. La DEA et le FBI disposent de milliards de dollars et malgré cela des tonnes et des tonnes de drogue entrent aux États-Unis tandis que la consommation augmente chaque année Moralité le trafic de drogue ne peut être combattu qu’en mobilisant les moyens de tous les pays En France par exemple il faudrait utiliser la DGSI et la DGSE lutter contre la corruption chez certains douaniers déployer toutes les technologies disponibles dans le port du Havre principal point d’entrée en France ville gérer par la droite faire appel à Interpol et mobiliser toutes les ressources européennes en renforçant la coopération entre les pays producteurs et les pays consommateurs. Arrêtons de faire croire que les responsables politiques sont capables de régler seuls ce problème

Oui vous avez raison sauf que les politiques sont mouillés jusqu'au cou..
Votre commentaire en est bien la preuve, Trump sait tres bien ou se trouve les 450 000 hectares de coca en Amérique du Sud et tous les autres présidents aussi, pareil pour les champs de cana au Maroc ..
Une simple coallition armée et en 5 minutes ils rasent tout.
Mais l'argent est bien plus forte, ils luttent pas, ils se gavent...

Signaler Répondre
avatar
Ted la Pie Dusse le 30/06/2026 à 18:43
trump echec a écrit le 30/06/2026 à 18h21

Trump a enlevé un président, construit un mur et envoyé l’armée aux frontières américaines. La DEA et le FBI disposent de milliards de dollars et malgré cela des tonnes et des tonnes de drogue entrent aux États-Unis tandis que la consommation augmente chaque année Moralité le trafic de drogue ne peut être combattu qu’en mobilisant les moyens de tous les pays En France par exemple il faudrait utiliser la DGSI et la DGSE lutter contre la corruption chez certains douaniers déployer toutes les technologies disponibles dans le port du Havre principal point d’entrée en France ville gérer par la droite faire appel à Interpol et mobiliser toutes les ressources européennes en renforçant la coopération entre les pays producteurs et les pays consommateurs. Arrêtons de faire croire que les responsables politiques sont capables de régler seuls ce problème

Le Havre, c'est bien la ville dont le maire mr 80 km/h est candidat à la présidentielle ?

Signaler Répondre
avatar
trump echec le 30/06/2026 à 18:21

Trump a enlevé un président, construit un mur et envoyé l’armée aux frontières américaines. La DEA et le FBI disposent de milliards de dollars et malgré cela des tonnes et des tonnes de drogue entrent aux États-Unis tandis que la consommation augmente chaque année Moralité le trafic de drogue ne peut être combattu qu’en mobilisant les moyens de tous les pays En France par exemple il faudrait utiliser la DGSI et la DGSE lutter contre la corruption chez certains douaniers déployer toutes les technologies disponibles dans le port du Havre principal point d’entrée en France ville gérer par la droite faire appel à Interpol et mobiliser toutes les ressources européennes en renforçant la coopération entre les pays producteurs et les pays consommateurs. Arrêtons de faire croire que les responsables politiques sont capables de régler seuls ce problème

Signaler Répondre
avatar
Coucou niet le 30/06/2026 à 17:56

En plus de former les chiens à la détection des stups, pourrait on envisager une formation pour leur apprendre à mordre les attributs des dealers?
Ça aurait un avantage, empêcher leur reproduction

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 30/06/2026 à 17:41

un abruti qui ne remarque même pas une présence officielle ou qui s en fout totalement ou le 2 a la fois sachant que de toute façon il ne risque rien surtout si il est en situation irréguliere.

Signaler Répondre
avatar
Il s'en fout le maire le 30/06/2026 à 17:37

Vols, trafics, agressions, meurtres... il n'en a jamais fait la priorité de son action.

Tout est dit.

Signaler Répondre
avatar
Alak le 30/06/2026 à 17:26

C'est beau la com et les éléments de langage ! Mais la réalité rattrape toujours les beaux parleurs qui n'agissent pas. Donc, plus le quartier est habité par des drogués et des dealers et plus on investit de l'argent public pour rénover au lieu de concentrer les ressources sur les vraies forces de sécurité ? Quelle belle mentalité...

Pour les autres arrondissement, vous avez bien compris ? Vous voulez une grande rénovation de votre quartier ? Alors droguiez-vous et cassez tout. Une où deux petites fusillades feront aussi le plus grand bien... Je plaisante, il va sans dire, dans cette France où même l'humour est devenu haïssable et anti-woke... Je comprends que le monde "Woke" est besoin de grandes quantités de drogue : On ne se marre pas tous les jours chez "ces gens là". :-)

Cette communication à grand renfort de forces de police très éphémère est une honte absolue. Mais un jour viendra où il faudra rendre des comptes... Dans "le monde d'avant", c'étaient les personnes vraiment méritantes qui était récompensées... Aujourd'hui, ça semble être les truands et les dealers...

Signaler Répondre
avatar
GHEU le 30/06/2026 à 17:20

Opération de com!

Signaler Répondre
avatar
Bill le 30/06/2026 à 16:42

C'est qui le suspect ?
Le mal rasé à côté du préfet avec son sac à dos ?

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.