Lyon : une transformation en profondeur des Cités Jardins, suffira-t-elle à apaiser le quartier ? 

Construite entre 1924 et 1932, la Cité Jardin, autrefois modèle de logements ouvriers, est aujourd'hui marquée par l’insalubrité de certains bâtiments et l'insécurité, notamment sur la rue Georges Gouy, connue pour le trafic de stupéfiants. Cent ans après sa création, et 30 ans après la dernière rénovation, la municipalité s’apprête à lancer un chantier qui promet de changer le visage du quartier.

Le réaménagement, annoncé par Grégory Doucet, maire de Lyon, et Fanny Dubot, maire du 7e arrondissement, s’articule autour de quatre grands axes : la rénovation des logements, la requalification des espaces publics, la sécurisation du quartier et le renforcement de la vie sociale.

Le projet, qui concerne 26 bâtiments et 549 logements, prévoit également la transformation de certains immeubles en espaces de services publics. En effet, les bâtiments 61 et 58, actuellement en grande partie vacants, seront entièrement réaménagés pour devenir des espaces publics. Le bâtiment 61 accueillera un centre de santé, tandis que le 58 sera transformé en maison sociale.

Pour l'ensemble du projet, ces travaux de réaménagement qui débuteront à partir de l'été 2026 pour une durée d'au moins 10 ans, poseront un défi majeur : le relogement temporaire des habitants.

Désenclaver le quartier

"Nous avons pris le temps d’associer les habitants à ce projet. Il était temps d'agir !", a déclaré Grégory Doucet. Les travaux commenceront d’ailleurs par les quatre bâtiments de la rue Georges Gouy, un point névralgique pour les incivilités et la délinquance locale. En plus de la rénovation, la municipalité souhaite "désenclaver" le quartier en créant de nouvelles voies de circulation et en réaménageant les espaces extérieurs pour éviter les mésusages.

La "résidentialisation" est au cœur du projet. Seuls les habitants des immeubles auront accès à leurs entrées, un dispositif censé améliorer la sécurité. Des aménagements comme des locaux vélos et des locaux poubelles sécurisés seront par ailleurs mis en place pour répondre aux attentes des résidents.

Pour Renaud Payre, vice-président de la Métropole de Lyon, “on ne peut pas nier les problèmes de sécurité dans ce quartier prioritaire. La résidentialisation est une des solutions, mais elle devra être accompagnée de mesures plus larges pour garantir la tranquillité des habitants.” Grégory Doucet précise : “On fait en sorte de concevoir les nouveaux espaces publics de manière à ce qu’ils puissent prévenir les mésusages”.

En ce sens, le chantier, prévoit la création d’une nouvelle voirie, rue de l’Effort, permettant un accès direct au Parc du Château des Mères et d’ouvrir un peu plus le quartier. Pour cela, les acteurs du projet prévoient cependant la démolition de 60 boxes pour voitures afin de relier la Cité Jardin au parc.

“Nos prédécesseurs avaient des projets, mais ça n’avançait pas assez vite,” avance Renaud Payre. Ainsi, le projet prévoit une répartition provisoire des logements avec 32 % en PLAI, 26 % en PLUS, 26 % en PLS (dont certains destinés aux étudiants) et 12 % en BRS (72 logements), des ajustements étant encore possibles selon le vice-président Renaud Payre.

Avec un investissement total de 86 millions d’euros, répartis entre 20 millions de la Ville de Lyon, 10 millions de la Métropole et 56 millions de Grand Lyon Habitat, cette réhabilitation soulève l'espoir d'une revitalisation durable du quartier.