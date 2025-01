"C’était absolument ignoble" : les travaux avenue Félix Faure tournent au cauchemar pour les habitants de cet immeuble

Les travaux avenue Félix Faure (Lyon 3e) ont débuté il y a plus d'un an et ont atteint un nouveau stade de désagréments ce mercredi soir. "La rampe d'accès et les sous-sols de notre immeuble sont pleins d’eaux usées et d’excréments", s’indignent les parents d’Éva, résidente du 183 bis, dans un message alarmant.

Éva, 29 ans, travaille dans le 6e arrondissement de Lyon. Elle raconte une soirée qu’elle n’est pas prête d’oublier : "Hier soir, j’étais chez moi vers 20h30 quand ma voisine a frappé à ma porte pour m’informer qu’il y avait une fuite dans les garages. Cela serait dû aux travaux de la Métropole de Lyon en cours sur l’avenue Félix Faure."

D’après la jeune femme, la fuite a principalement touché quatre boxes de garages, dont les voitures stationnées ont été éclaboussées par les eaux usées. "Une des voitures a dû être déplacée immédiatement, car elle était directement impactée. Tout le sol des sous-sols est affecté, notamment la rampe d’accès au niveau -1 et l’ensemble du niveau -2. C’était absolument ignoble", décrit-elle.

Un plombier dépêché sur place dans la soirée a confirmé que le problème serait probablement lié aux travaux en surface. "C’est un bouchon de canalisation qui s’est désolidarisé. Ce genre de phénomène est rare, car ces éléments sont habituellement très résistants. Ça serait donc les vibrations causées par les travaux qui pourraient être responsables", précise Éva, s’appuyant sur les explications du professionnel.

Une intervention serait prévue pour le début de la semaine prochaine, une réaction plutôt longue face à l'ampleur des désagréments. Outre les dégâts matériels, les riverains s’inquiètent des conséquences sanitaires. "Ce sont des matières fécales. D’un point de vue hygiénique, c’est catastrophique", alerte la jeune femme.