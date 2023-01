Près de Lyon : un cochon aperçu au bord d’une route avant d’être retrouvé mort

Ce dimanche, un cochon vraisemblablement perdu a été aperçu sur la commune de Décines, dans l’est lyonnais. Selon Le Progrès, il a aussi été aperçu sur Genas et vers Chassieu. Mais ce lundi matin nous avons appris la mort de l’animal, selon la page Facebook "Pet Alert Rhône". Décédé d’une cause inconnue, le cochon "domestique" a été découvert sans vie route de Lyon à Chassieu, "en face du golf". Son propriétaire ne se serait pas manifesté pour le moment. On ne sait pas non plus si une enquête sera ouverte, ni si une autopsie sera pratiquée.