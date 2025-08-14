Sécurité

Une mairie près de Lyon installe discrètement une caméra contre les dépôts sauvages : 2300 kilos d’ordures recensés en quelques mois !

La municipalité de Corbas a frappé fort contre les dépôts sauvages.

Depuis fin 2024, une caméra analyse en continu le sol d’une zone située dans la commune de Corbas. L’objectif n’est pas de détecter des incivilités, mais d’envoyer une alerte à la police municipale lorsqu’un changement est détecté par terre. Les agents déterminent, dans la foulée, s’il s’agit d’un dépôt sauvage ou non.

Dans le cas d’un dépôt sauvage d’ordures, la caméra parvient à détecter la plaque d’immatriculation de l’auteur pour pouvoir lui envoyer directement une amende. En l’espace de huit mois, nos confrères du Progrès révèlent que plus de 57 dépôts sauvages ont été recensés, causant un total de 2300 kilogrammes de déchets dans la nature. Un jackpot pour la Ville de Corbas, avec 2500 euros d’amende récoltés.

Le maire souhaite désormais installer une ou deux caméras supplémentaires pour couvrir quatre autres zones de dépôt sauvage. Mais cela représente un investissement important, puisqu’il faut compter 26 000 euros par dispositif.

i brain le 14/08/2025 à 12:01
Macool a écrit le 14/08/2025 à 11h51

Les français sont sales et ce pays est une véritable déchèterie à ciel ouvert, il n’y a que les français qui le découvrent aujourd’hui…

Certains Français oui!
et si tu leur dis quelque chose quand ils mettent quelque chose par terre, ils t'insulte!
Comme celle qui a filmé le mec du RN !!!!!!
Mais bon, faut pas stigmatisé
Le brainwasher 🤣🤣

Macool le 14/08/2025 à 11:51

Les français sont sales et ce pays est une véritable déchèterie à ciel ouvert, il n’y a que les français qui le découvrent aujourd’hui…

HUG69003 le 14/08/2025 à 09:48
Aucun rapport a écrit le 14/08/2025 à 09h03

C'est quoi un français de souche?

Un français qui a ses racines en France, c'est compliqué à comprendre pour vous ?

Aucun rapport le 14/08/2025 à 09:03
Juges rouges et verts a écrit le 14/08/2025 à 08h43

Non car n'étant pas Français de souche ils sont protégés par les juges du Syndicat de la magistrature

C'est quoi un français de souche?

Globule Rouge le 14/08/2025 à 08:55
Wallah',. a écrit le 14/08/2025 à 08h39

2500 € pour 2700 kg d'ordure!!
ça fait 1 € du kilo, c'est moins cher que la déchetterie.
Venez tous à Corbas pour jeter vos déchets à 1 euros le kilo.

C'est "gratuit" (avec nos impôts) et plus simple et civique de jetter dans nos poubelles et déchetteries.

1789 le 14/08/2025 à 08:54

Amende; ou jours amende de remise en état de la parcelle.

Signaler Répondre
vous êtes la honte le 14/08/2025 à 08:52

Les amendes sont pas assez sévères!
Quelle honte de déposer ces déchets partout!

Signaler Répondre
Juges rouges et verts le 14/08/2025 à 08:43
Bravo a écrit le 14/08/2025 à 08h16

Mais pourquoi les mairies ne peuvent rien faire contre les Roms qui accumulent des dizaines de tonnes d'ordures ?

Non car n'étant pas Français de souche ils sont protégés par les juges du Syndicat de la magistrature

Wallah',. le 14/08/2025 à 08:39
Aucun rapport a écrit le 14/08/2025 à 07h27

La caméra coûte 26000€, et le journaliste parle d'un jackpot pour 2500€...

2500 € pour 2700 kg d'ordure!!
ça fait 1 € du kilo, c'est moins cher que la déchetterie.
Venez tous à Corbas pour jeter vos déchets à 1 euros le kilo.

Bravo le 14/08/2025 à 08:16

Mais pourquoi les mairies ne peuvent rien faire contre les Roms qui accumulent des dizaines de tonnes d'ordures ?

Signaler Répondre
grosse34 le 14/08/2025 à 08:11

je pense qu'on sa touche le porte monnaie des citoyens 😆😉

Signaler Répondre
Aucun rapport le 14/08/2025 à 07:27

La caméra coûte 26000€, et le journaliste parle d'un jackpot pour 2500€...

Lyon2026revient le 14/08/2025 à 07:23

Bravo Corbas, si notre maire de Lyon pouvait en faire autant a la croix rousse pour éviter aussi tous les dépôts de vieux vêtements, scooters volés, cagettes remplies de bibelots nous en serions aussi heureux que l etendage de bellecour.......

kool le 14/08/2025 à 07:00

Hélas,toutes les communes sont impactées par ce genre de méfaits .Du je m'en fous récurrent de la part de ces voyoux

Ex Précisions le 14/08/2025 à 06:48

Bien pour Corbas, ce sont les communes autour qui vont récupérer les cochonneries, les malfaisants ne vont pas hésiter à faire quelques kms de plus..

Signaler Répondre
pie69 le 14/08/2025 à 06:48

Ce n’est pas rentable !
La encore les lois et la justice n’est pas à la hauteur !
L’amende devrait être bien plus grosse !!!

