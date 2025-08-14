Une mairie près de Lyon installe discrètement une caméra contre les dépôts sauvages : 2300 kilos d’ordures recensés en quelques mois !

Depuis fin 2024, une caméra analyse en continu le sol d’une zone située dans la commune de Corbas. L’objectif n’est pas de détecter des incivilités, mais d’envoyer une alerte à la police municipale lorsqu’un changement est détecté par terre. Les agents déterminent, dans la foulée, s’il s’agit d’un dépôt sauvage ou non.

Dans le cas d’un dépôt sauvage d’ordures, la caméra parvient à détecter la plaque d’immatriculation de l’auteur pour pouvoir lui envoyer directement une amende. En l’espace de huit mois, nos confrères du Progrès révèlent que plus de 57 dépôts sauvages ont été recensés, causant un total de 2300 kilogrammes de déchets dans la nature. Un jackpot pour la Ville de Corbas, avec 2500 euros d’amende récoltés.

Le maire souhaite désormais installer une ou deux caméras supplémentaires pour couvrir quatre autres zones de dépôt sauvage. Mais cela représente un investissement important, puisqu’il faut compter 26 000 euros par dispositif.