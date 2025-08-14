Une mairie près de Lyon installe discrètement une caméra contre les dépôts sauvages : 2300 kilos d’ordures recensés en quelques mois !

Depuis fin 2024, une caméra analyse en continu le sol d’une zone située dans la commune de Corbas. L’objectif n’est pas de détecter des incivilités, mais d’envoyer une alerte à la police municipale lorsqu’un changement est détecté par terre. Les agents déterminent, dans la foulée, s’il s’agit d’un dépôt sauvage ou non.
Dans le cas d’un dépôt sauvage d’ordures, la caméra parvient à détecter la plaque d’immatriculation de l’auteur pour pouvoir lui envoyer directement une amende. En l’espace de huit mois, nos confrères du Progrès révèlent que plus de 57 dépôts sauvages ont été recensés, causant un total de 2300 kilogrammes de déchets dans la nature. Un jackpot pour la Ville de Corbas, avec 2500 euros d’amende récoltés.
Le maire souhaite désormais installer une ou deux caméras supplémentaires pour couvrir quatre autres zones de dépôt sauvage. Mais cela représente un investissement important, puisqu’il faut compter 26 000 euros par dispositif.
Avant de dire que c'est pas assez sévère, l'un de vous a-t-il eu l'idée (folle?) de vérifier l'état de la législation en la matière ?Signaler Répondre
Bien sûr que non, mais ça cause, et ça ironise sur le ration coût de la caméra/poids des ordures.
Alors pour votre gouverne, voilà ce que disent les textes :
"L’ abandon de déchets sur le terrain d’autrui ou sur la voie publique est une pratique prohibée par l’article 84 du règlement sanitaire départemental qui interdit tout dépôt sauvage d’ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit. Cette infraction est réprimée selon des dispositions figurant au
code pénal (articles R.632-1, R.635-8 et R.644-2) ; dans le cas où les déchets sont apportés à l’aide d’un véhicule le contrevenant est ainsi passible d’une amende de 5ème classe (1 500 euros) augmentée de la confiscation du véhicule."
On voit donc que, COMME D'HABITUDE, les textes existent MAIS on ne les applique PAS !
Dans le cas présent, 2 500 euros d'amende, veut dire quoi ? Une amende pour un véhicule et un saupoudrage de petites amendes.
C'est bien joli de dire de dire que la caméra a permis de lire la plaque, mais on ne fait RIEN ou si peu.
COMBIEN d'amendes de 1 500 euros ont été distribuées ? Sans crainte de me tromper je peux dire zéro, car on ne veut pas être trop méchant avec ce genre de délinquants.
Appliquons le texte cité plus haut, ensuite faisons-en une pub maximale à travers aux médias qui auront ainsi la certitude de faire de l'audience avec des titres du genre "Il vient déposer ses ordures en voiture, il écope de 1 500 euros d'amende" ou "Il vient déposer ses ordures avec le véhicule de la société, le véhicule est saisi en plus de l'amende", là on pourra espérer que les choses bougent.
Tenez, un peu de lecture :
https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2023-10/Annexe 4_Focus DACG - La répression du dépôt sauvage du stockage et du trafic illicites de déchets 06-10-23.pdf
Pour illustrer le comportement des gentils citoyens :
https://www.20minutes.fr/societe/4055506-20230929-meuse-maire-violemment-agresse-alors-intervenait-depot-sauvage
https://www.20minutes.fr/faits_divers/4152256-20250507-gironde-verbalise-depot-sauvage-ordures-veut-tirer-balle-tete-maire
Et le pire de tout :
https://www.leparisien.fr/faits-divers/le-macon-qui-avait-percute-mortellement-le-maire-de-signes-lors-dun-depot-de-dechets-sauvage-juge-a-toulon-11-03-2022-NMEHNKXRIBDGHBQFJ2Z6JTGV6U.php
À noter que le maçon meurtrier avait consommé du cannabis...
