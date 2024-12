Près de Lyon : il demande une cigarette à une automobiliste, elle refuse, il sort un couteau

L’incident s’est déroulé vendredi 20 décembre, aux alentours de 23 h, dans la commune de Corbas, au sud de Lyon. Alors qu’elle était stationnée dans son véhicule, une automobiliste a été abordée par un homme qui a frappé à sa vitre pour réclamer une cigarette. Face à son refus, l’individu a sorti un couteau. Il n'en a heureusement pas fait l'usage.

Malgré la tension, la victime a réussi à prendre la fuite et à contacter la gendarmerie. Alertés, les militaires, ont rapidement localisé un groupe d'individus rassemblés sur une place du quartier des Balmes, avec une personne qui correspondait à la description précise de l'automobiliste. L’un d’entre eux, âgé de 30 ans et en possession d’un couteau, a bel et bien été identifié comme le principal suspect.

L'homme a été interpellé et placé en garde à vue. Une enquête qui vise à éclaircir les circonstances exactes de cette agression a été ouverte.