Lyon : LFI réclame une enquête après un présumé lynchage raciste en marge des célébrations du Mondial

La France insoumise du Rhône interpelle les autorités après une agression qu’elle qualifie de raciste.

Le mouvement évoque un lynchage qui serait survenu dans la soirée du 23 juin, en marge des rassemblements liés à la Coupe du monde de football, à proximité de l’Hôtel de Ville de Lyon.

Le site d'ultra-gauche Rebellyon a publié une vidéo montrant une personne d'origine africaine recevoir un violent coup de pied à la tête avant de perdre connaissance. Le mouvement affirme que la personne serait restée inanimée durant plusieurs minutes avant l’intervention des secours.

Malgré l'absence de contexte dans la vidéo, la France insoumise établit un parallèle avec plusieurs agressions attribuées ces dernières années à des militants ou sympathisants d’extrême droite dans l’agglomération lyonnaise.

Le mouvement cite notamment l’agression de plusieurs jeunes hommes dans le quartier des Terreaux en février 2024 ainsi qu’une récente attaque sur le pont de la Guillotière.

La France insoumise indique avoir procédé, par l’intermédiaire de la députée du Rhône Anaïs Belouassa Cherifi, à un signalement auprès du procureur de la République au titre de l’article 40 du Code de procédure pénale.

Le mouvement demande que les auteurs de l’agression soient identifiés et que la justice fasse toute la lumière sur les circonstances de cette affaire.

"La France insoumise de Lyon demande qu’une enquête soit effectuée afin d’identifier les individus responsables de cette agression raciste et que la justice soit rendue", conclut le communiqué.

Le caractère raciste de l’agression et les circonstances exactes des faits restent donc à établir par une éventuelle enquête judiciaire.