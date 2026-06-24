Pourquoi LFI veut revoir la répartition des indemnités des élus lyonnais

Les indemnités des élus lyonnais s’invitent au prochain conseil municipal.
Le groupe La France insoumise indique vouloir peser dans le débat d'un projet de délibération qui prévoit une revalorisation globale de 15% des indemnités des maires d’arrondissement, des adjoints au maire de Lyon, des conseillers municipaux délégués ainsi que la création d’une indemnité de 501,48 euros pour les conseillers d’arrondissement délégués.
Sans remettre en cause le principe d’un statut de l’élu, les élus insoumis estiment que la priorité doit être donnée aux élus de proximité.
Le groupe annonce ainsi le dépôt d’un amendement visant à maintenir les indemnités des maires d’arrondissement et des adjoints au niveau adopté lors du conseil municipal du 23 avril dernier afin de réorienter les moyens vers les conseillers d’arrondissement.
Deux niveaux d’indemnisation proposés
La proposition de La France insoumise prévoit une indemnité de 450,66 euros par mois pour les conseillers d’arrondissement sans délégation, qui ne perçoivent actuellement aucune indemnité et une indemnité de 712 euros par mois pour les conseillers d’arrondissement délégués, contre 501,48 euros dans le projet initial.
Selon le groupe, cette répartition permettrait de soutenir davantage les élus les plus impliqués dans la vie quotidienne des quartiers tout en conservant une enveloppe budgétaire identique.
Pour les co-présidentes du groupe, Pauline Fivel et Anaïs Belouassa-Cherifi, l’enjeu est aussi démocratique.
Les élues insoumises estiment que permettre à des citoyens issus de toutes les catégories sociales d’exercer un mandat local sans supporter eux-mêmes les coûts liés à leur engagement constitue une condition essentielle du fonctionnement de la démocratie représentative.
Et si la Mairie centrale organisait un referendum pour les Lyonnais:Signaler Répondre
Faut il conserver les Maires d'arrondissement?
Ou c est inutile
Que mes impôts finance ces gens ça me gave. Je propose une obligation de vote, une obligation a adherer a un parti et on reparti via un impot une somme que les gens imposables payent, en fonction de leur carte d adhérant. Comme toute notre notre caviar dénigre et snob les travailleurs, les créateurs d’entreprises, les créateurs de richesse ma foi ils iront a la recolte des lentilles pour vivre en mode humaniste universaliste decroissant 😁Signaler Répondre
"Pour les co-présidentes du groupe, Pauline Fivel et Anaïs Belouassa-Cherifi, l’enjeu est aussi démocratique"...Signaler Répondre
le vrai enjeu démocratique ce serait surtout de demander aux contribuables ce qu'ils pensent de ces augmentations auto-attribuées sans aucune obligation de résultats ! canicule non anticipée pour ne donner qu'un exemple parmi beaucoup d'autres insuffisances !
Après la gauche caviar , l' ultra-gauche homard !!! .. tous les mêmes, surtout avec l'argent des autres.Signaler Répondre
Le khmer à 50% n'a pas fini de payer l'addition LFI ! Une vraie addiction. Va ramer pendant 6 ans !Signaler Répondre
La gauche extrême et nauséabonde dans toute sa splendeur : se servir avnt de servir ! Aux chiottes toute cette mafia dont Doucet est complice (alliance aux élections NDLR)Signaler Répondre
chez Les VERTS et LFI on est beaucoup plus occupé à s en mettre plein les poches qu à gérer la ville le bien être et la sécurité des Lyonnais… dans le style gestion de mafieux on ne fait pas mieux …Signaler Répondre
"Deux niveaux d’indemnisation proposés" : un pour les élus LFI et un autre pour les miliciens de la jeune garde ?Signaler Répondre
On n'est jamais mieux servi que par soi même.Signaler Répondre
voté un amendement pour la jeune garde ca serait plus logique non LFI ne le fera pas car dedans il y a leurs députés c'est pour cela que ce parti doit être rayé de la FranceSignaler Répondre
Dans le 8ème de Lyon, on a une conseillère municipale LFI qui ne s'est présentée que pour faire le bazar au conseil municipal. Elle a déjà commencé, s'en est vantée, des articles de presse l'ont confirmé. Et elle serait payée pour ça ? Une honte.Signaler Répondre
Si belouassa chérifi et tout ses amis députés du même bord voudraient rogner sur leurs indemnités de député pour d’autres bonnes oeuvres , ces mêmes indemnités qui sont au combien supérieures à celles de maires d’arrondissement ?Signaler Répondre
Permettez que j’en doute fortement
+1190 euros pour Doucet soit 9115 / mois ,Il cumule aussi avec ses indemnités de conseiller métropolitain d’opposition d’environ 1 340 euros... donc 10 455 eurosSignaler Répondre
C’est sûr, comme ils n’ont aucune place d’adjoint ou de maire… et comme ils aiment le fric des autres, on met tout sur le dos de la démocratie représentative comme par hasard…Signaler Répondre
La gestion de l’argent publique n’est pas un problème pour les élus…. mais plutôt pour ceux qui passent à la caisse …. nous !Signaler Répondre
déjà qu'ils fassent leurs preuves d'utilité. ensuite on verra pour les rallonges ... comme cela se fait dans le privé.Signaler Répondre
mais pour mieux acceder eux aussi au pot de confitureSignaler Répondre
Et pourquoi pas donner 10 000 € à tous les élus ???Signaler Répondre
A votre bon cœur monsieur-dame !
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
Réorienter les budgets vers les élus LFI.
quelle bande de feignasses, sitôt élus…on s’augmente avec les argents des lyonnais….🤡Signaler Répondre
En synthèse, les élus LFI veulent augmenter leurs indemnités...Signaler Répondre
dans les conseillers d’arronsissement sans délégation, il y a quelques actifs et beaucoup de glandeurs, qui viennent que pour les séances de conseil et des pots kir/cacahouettes dans des vernissages et inaugurations. Ils ne méritent rien. Les plus bosseurs sont en général adjoints d’arronsissement et touchent une indemnité. En plus du boulot de leur délégation, ils doivent souvent se taper les mariages le samedi. Pour des ajustements, il arrive dans certains arrondissements que des élus indemnisés retrocedent de façon privée une petite partie aux non indemnisés. C’est là le problème pour les élus LFI : ils font tellement ch… leurs collegues de gauche que personne veut partager avec eux.Signaler Répondre
La question est : A quel groupe politique profitera t'il le plus cette solution ?Signaler Répondre
En gros, est ce que LFI touchera plus d'argent ou pas ?
"travailler c'est trop dur "et voler c'est pas beau", sauf qu'en il s'agit de "voler" le contribuable. Et ces gens se disent de gauche !Signaler Répondre
Quel mépris pour les travailleurs !