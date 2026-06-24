Pourquoi LFI veut revoir la répartition des indemnités des élus lyonnais

Les indemnités des élus lyonnais s’invitent au prochain conseil municipal.

Le groupe La France insoumise indique vouloir peser dans le débat d'un projet de délibération qui prévoit une revalorisation globale de 15% des indemnités des maires d’arrondissement, des adjoints au maire de Lyon, des conseillers municipaux délégués ainsi que la création d’une indemnité de 501,48 euros pour les conseillers d’arrondissement délégués.

Sans remettre en cause le principe d’un statut de l’élu, les élus insoumis estiment que la priorité doit être donnée aux élus de proximité.

Le groupe annonce ainsi le dépôt d’un amendement visant à maintenir les indemnités des maires d’arrondissement et des adjoints au niveau adopté lors du conseil municipal du 23 avril dernier afin de réorienter les moyens vers les conseillers d’arrondissement.

Deux niveaux d’indemnisation proposés

La proposition de La France insoumise prévoit une indemnité de 450,66 euros par mois pour les conseillers d’arrondissement sans délégation, qui ne perçoivent actuellement aucune indemnité et une indemnité de 712 euros par mois pour les conseillers d’arrondissement délégués, contre 501,48 euros dans le projet initial.

Selon le groupe, cette répartition permettrait de soutenir davantage les élus les plus impliqués dans la vie quotidienne des quartiers tout en conservant une enveloppe budgétaire identique.

Pour les co-présidentes du groupe, Pauline Fivel et Anaïs Belouassa-Cherifi, l’enjeu est aussi démocratique.

Les élues insoumises estiment que permettre à des citoyens issus de toutes les catégories sociales d’exercer un mandat local sans supporter eux-mêmes les coûts liés à leur engagement constitue une condition essentielle du fonctionnement de la démocratie représentative.