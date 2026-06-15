Affaire Roman Abreu : au tour de Renaissance de lâcher Coeur Lyonnais

Dans un communiqué publié ce 15 juin, Renaissance Lyon annonce quitter le groupe Cœur Lyonnais à la Ville de Lyon, à la suite de l’ouverture d’une enquête préliminaire pour viol aggravé par le parquet de Lyon et du retrait des délégations à trois vice-présidents Cœur Lyonnais à la Métropole de Lyon - à savoir Jean-Michel Aulas, Laure Cédat et Emmanuel Imberton.

Le parti présidentiel acte une prise de distance avec le groupe politique, à quelques jours du conseil municipal. Initialement, Thomas Rudigoz devait lâcher Coeur Lyonnais vendredi, comme l'ont fait Pierre Oliver et les élus d'Horizons, mais il avait sollicité un délai pour attendre une réunion de Renaissance ce lundi matin.

Dans son communiqué, Renaissance affirme apporter "tout [son] soutien" à la victime présumée et indique faire "pleinement confiance à la justice pour faire la lumière sur ces faits graves".

Un contexte de crise politique

Cette annonce intervient alors qu’une affaire de violences sexuelles présumées secoue la vie politique lyonnaise depuis plusieurs jours. Roman Abreu, communicant en chef de la campagne de Jean-Michel Aulas durant les municipales, est accusée par une militante de l'avoir violée en janvier dernier à Lyon. Mis au courant, l'ancien président de l'OL n'avait ni écarté Abreu, ni contacté les autorités.

Avec ce départ, Renaissance acte une rupture politique majeure avec Cœur Lyonnais, dans un contexte où plusieurs formations réclament désormais des clarifications sur les responsabilités politiques autour de cette affaire. A quelques jours du conseil municipal de jeudi, deux clans s'opposent désormais entre ceux qui resteront fidèles à Coeur Lyonnais, et ceux qui ont repris leur liberté.