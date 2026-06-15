Affaire Roman Abreu : au tour de Renaissance de lâcher Coeur Lyonnais

Dans un communiqué publié ce 15 juin, Renaissance Lyon annonce quitter le groupe Cœur Lyonnais à la Ville de Lyon, à la suite de l’ouverture d’une enquête préliminaire pour viol aggravé par le parquet de Lyon et du retrait des délégations à trois vice-présidents Cœur Lyonnais à la Métropole de Lyon - à savoir Jean-Michel Aulas, Laure Cédat et Emmanuel Imberton.
Le parti présidentiel acte une prise de distance avec le groupe politique, à quelques jours du conseil municipal. Initialement, Thomas Rudigoz devait lâcher Coeur Lyonnais vendredi, comme l'ont fait Pierre Oliver et les élus d'Horizons, mais il avait sollicité un délai pour attendre une réunion de Renaissance ce lundi matin.
Dans son communiqué, Renaissance affirme apporter "tout [son] soutien" à la victime présumée et indique faire "pleinement confiance à la justice pour faire la lumière sur ces faits graves".
Un contexte de crise politique
Cette annonce intervient alors qu’une affaire de violences sexuelles présumées secoue la vie politique lyonnaise depuis plusieurs jours. Roman Abreu, communicant en chef de la campagne de Jean-Michel Aulas durant les municipales, est accusée par une militante de l'avoir violée en janvier dernier à Lyon. Mis au courant, l'ancien président de l'OL n'avait ni écarté Abreu, ni contacté les autorités.
Avec ce départ, Renaissance acte une rupture politique majeure avec Cœur Lyonnais, dans un contexte où plusieurs formations réclament désormais des clarifications sur les responsabilités politiques autour de cette affaire. A quelques jours du conseil municipal de jeudi, deux clans s'opposent désormais entre ceux qui resteront fidèles à Coeur Lyonnais, et ceux qui ont repris leur liberté.
Ils se sont tous précipités derrière Aulas pour avoir un poste et une chance de battre Doucet...Signaler Répondre
C'est vrai que l'on est plus tolerant pour la gauche.Signaler Répondre
On a vu à Paris. Des années de perversions sur les enfants par des animateurs le tous connu par les élus et une réélection in the noze.
Pas un n'a démissionné ni n'a réclamé une démission.
Mais JM Aulas sera aux usa pour la coupe du monde lors du prochain conseil municipal, non ?Signaler Répondre
J’ai honte de la droite LyonnaiseSignaler Répondre
D’après la capture d'écran ci-dessus, il est possible de remarquer que 'Aulas attache de l'importance à son cœur ou à son portefeuille.Signaler Répondre
Plutôt envie de voir le mandat ecolo, c'est plutôt cool comme programme pour la mairie de LyonSignaler Répondre
Ça c'est le premier effet kiss cool de l'affaire. Ensuite, les gens écartés vont à leur tour sortir les dossiers et là ça va être un massacre à plusieurs bandes.Signaler Répondre
La droite dans toute sa splendeur : magouilles, trahison et vengeance.
La métropole va se retrouver en situation de blocage pendant 7 ans et à la fin du mandat les électeurs demanderont : où est le nouveau tunnel ? où est le nouveau métro ? Où sont les voitures rue Grenette.
Pendant ce temps les écolos à la mairie pourront continuer à jouer aux bisounours en plantant des arbres, en organisant plein de festivals et en parlant d'inclusivité sous les hourras des bobos du centre ville.
Cette DROITE INEXISTANTE depuis quelque temps .....c est fait la fraise sur le dos de JM AULAS ....lui ce disant liste civil !!!!!!!!!Signaler Répondre
Cette droite qui a profiter UNIQUEMENT de la notoriété de JM A .
Quelle honte , sans vergogne ont dit maintenant ....DEGAGE !!!!!!!
Ha la droite / Dati / Pasqua / Wauquiez / Sarkozy / Balkani /Fillion / ............ etc .............................
Qui nous donne des leçons de civilisation .
Voter !!!!!! Mais pour qui maintenant ??????????
La droite lyonnaise est en déclin, s'il n'y avait pas eu l'effet Aulas, elle ne gagnait pas la Métropole.Ce serait les verts aux manettesSignaler Répondre
Et ces gens de droite viennent l'abandonner en chemin 3 mois après. Quelle bande d'incapable !!
Moi, si j'étais Aulas, je les planterai là et démerdez vous tout seul si vous êtes si malin
Mr Aulas va faire les frais de cette terrible affaire de viol. Il n'y ait pour rien et pourtant il va être exclu. Peut-être l'occasion de regarder ailleurs et profiter du temps qui lui reste?Signaler Répondre
il est dit nul part qu'il avait l'infoSignaler Répondre
t'es rigolote pierrette. tu as entendu dati dire "article 40" donc "oulala j'ai un argument technique je vais l'utiliser sur lyon mag je vais tous les moucher."Signaler Répondre
Raté mais JMA en février n'est ni une autorité constituée, ni un officier public ni un fonctionnaire. il n'est donc pas concerné.
en revanche, tout comme toi, il est citoyen et à ce titre il est concerné par l'article 343-1 du code pénal.
les politicards de LR et Macron veulent la tete d Aulas qui ne vient pas de leur monde de magouilles…Signaler Répondre
tel est pigeonné qui croyait pigeonner ! ... on vous l'avait bien dit, JMA, de rester tranquillement à l'EHPAD !Signaler Répondre
Maintenant que vous les avez bien aidés, ils ne veulent plus de vous !!
Le bateau Trump coule , les rats quittent le navire !!!!Signaler Répondre
C est open bar à Lyon !Signaler Répondre
Aulas a pigeonné les supporters de l'OL et les contribuables lyonnais avec son grand stade maintenant il est pigeonné à son tour par les élus qui l'avaient aidé à pigeonner les contribuables lyonnais.Signaler Répondre
La boucle est bouclée.
Sauf qu’en début d’année JM Aulas n’était pas un élu, donc il ne pouvait pas faire un signalement article 40. Pierre Oliver lui pouvait le faire puisqu’il était élu et maire du 2 ème arrondissement de Lyon. Pourquoi ne l’a-t-il pas fait ?Signaler Répondre
Sur d'autres sujets le parti macroniste de Renaissance est moins regardant... corruption, conflit d'intérêts, enrichissement personnel etc etc il suffit de voir les discussions à l'Assemblée Nationale sur les droits d'auteurs et l'IA et de voir les rouages activés dans ce parti pour ne pas faire passer le texte.Signaler Répondre
Soumission au scandale.Signaler Répondre
Voilà toute la gloire de Renaissance sur ce coup.
Et dans l'affaire des chargés de mission de Doucet où en est l'enquête ? Parce que ça fait un peu long là....Signaler Répondre
Article 40 du code de procédure pénaleSignaler Répondre
"Toute autorité constituée, qui dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance d'un crime ou d'un délit, doit en informer sans délai le procureur de la République et lui transmettre les éléments dont il dispose." et sans avoir, à priori, a faire son propre jugement sur la gravité des faits
Voyez ceci >>> https://www.mediapart.fr/journal/france/140626/infanticide-de-lisa-le-procureur-reclame-un-proces-contre-six-adultes-qui-ont-omis-d-alerter
Encore un coup de Textor .. pauvre Jean-Mimi il a pas de chance ... 😜Signaler Répondre
Les policards sont des hyenes. Ils n'ont pas quitté leur parti après les affaires bayrou, abad, darmanin mais aulas qui n'est pas le responsable de l'histoire se fait lâcher par tous ces opportunistes pour bien se faire voir. Soutien à jeanmich et à doucet et bruneau berrenardSignaler Répondre
on attend la démission du vieux de la métropoleSignaler Répondre
cela lui éviterait de subir d'être démis de son poste de vice président par un vote du conseil !
HelloSignaler Répondre
Ça serait bien aussi de nous informer oû cela en est côté enquête
je n ai rien compris à cette affaire bien politicarde .Signaler Répondre