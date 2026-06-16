Affaire Roman Abreu : un nouveau président pour Coeur Lyonnais, plus que 10 élus au conseil municipal

Ils partirent 27 et par un prompt départ, ils ne sont plus que 10. Le groupe Coeur Lyonnais au conseil municipal a fait face à une vague de défections après les révélations sur l'affaire Roman Abreu - le communicant de la campagne des municipales de Jean-Michel Aulas non écarté alors que des accusations de viol pesaient sur lui.

Ce sont donc 17 conseillers municipaux - la plupart des élus LR, Horizons et Renaissance - qui ont mis les voiles depuis vendredi dernier.

Dans un communiqué, Coeur Lyonnais annonce les noms des élus restés fidèles à JMA, ainsi que l'élection d'un nouveau président, à savoir Charles-Franck Lévy.

Aux côtés de Jean-Michel Aulas, Laure Cédat et Emmanuel Imberton, au coeur de la tourmente depuis une semaine, on retrouve Laurence Balas, Yann Cucherat, Anne Delaigle, Franck Pelissier, Catherine Voisin-Moulinier et Béatrice de Montille.

Cette dernière, proche de David Lisnard, a donc choisi de ne pas suivre ses collègues Républicains et de siéger encore au sein de Coeur Lyonnais. La vice-présidente de la Métropole de Lyon aurait pourtant déclaré avoir été au courant du témoignage de la victime présumée de Roman Abreu, et avoir subi des pressions pour ne pas l'ébruiter.

Ce jeudi au conseil municipal de Lyon, les prises de parole seront donc à surveiller de près. Tout comme la présence ou non des élus phares de Coeur Lyonnais au sein de l'hémicycle de l'Hôtel de Ville.