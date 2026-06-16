Politique

Affaire Roman Abreu : un nouveau président pour Coeur Lyonnais, plus que 10 élus au conseil municipal

Affaire Roman Abreu : un nouveau président pour Coeur Lyonnais, plus que 10 élus au conseil municipal

L'exode provoqué par les révélations sur l'affaire Roman Abreu a eu lieu. Il n'y a plus que 10 élus au sein du groupe Coeur Lyonnais, qui a choisi comme nouveau président Charles-Franck Lévy.

Ils partirent 27 et par un prompt départ, ils ne sont plus que 10. Le groupe Coeur Lyonnais au conseil municipal a fait face à une vague de défections après les révélations sur l'affaire Roman Abreu - le communicant de la campagne des municipales de Jean-Michel Aulas non écarté alors que des accusations de viol pesaient sur lui.

Ce sont donc 17 conseillers municipaux - la plupart des élus LR, Horizons et Renaissance - qui ont mis les voiles depuis vendredi dernier.

Dans un communiqué, Coeur Lyonnais annonce les noms des élus restés fidèles à JMA, ainsi que l'élection d'un nouveau président, à savoir Charles-Franck Lévy.

Aux côtés de Jean-Michel Aulas, Laure Cédat et Emmanuel Imberton, au coeur de la tourmente depuis une semaine, on retrouve Laurence Balas, Yann Cucherat, Anne Delaigle, Franck Pelissier, Catherine Voisin-Moulinier et Béatrice de Montille.

Cette dernière, proche de David Lisnard, a donc choisi de ne pas suivre ses collègues Républicains et de siéger encore au sein de Coeur Lyonnais. La vice-présidente de la Métropole de Lyon aurait pourtant déclaré avoir été au courant du témoignage de la victime présumée de Roman Abreu, et avoir subi des pressions pour ne pas l'ébruiter.

Ce jeudi au conseil municipal de Lyon, les prises de parole seront donc à surveiller de près. Tout comme la présence ou non des élus phares de Coeur Lyonnais au sein de l'hémicycle de l'Hôtel de Ville.

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Coeur Lyonnais

Roman Abreu

Jean-Michel Aulas

Béatrice de Montille

Charles-Franck Lévy

9 commentaires
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dripoux le 16/06/2026 à 11:07
papyrebel a écrit le 16/06/2026 à 10h07

LR , Horizons et Renaissance se sont toujours distingués par leur traitrise , fourberie . Aucune condamnation n'a à ce jour été prononcée contre Roman Abreu , on ne peut que constater les relents de fosses septiques produit par la tambouille politicienne .

va dire ça a la victime

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Levy la cruche le 16/06/2026 à 10:25

Un bon vieux politicard qui léchait les bottes de Colomb. Ce type est incompétent au CV risible et qui se retrouve propulsé au plus haut.

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Aulas sur Sarselli pendant les élections le 16/06/2026 à 10:24

Elle va les bouffer.

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Oh non tout mais pas ça ! le 16/06/2026 à 10:23

Dans le genre mielleux, faisant des ronds de jambe et particulièrement inefficace on ne fait guère mieux. Ce type est une nullité absolue. J'ai honte de ma ville.

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papyrebel le 16/06/2026 à 10:07

LR , Horizons et Renaissance se sont toujours distingués par leur traitrise , fourberie . Aucune condamnation n'a à ce jour été prononcée contre Roman Abreu , on ne peut que constater les relents de fosses septiques produit par la tambouille politicienne .

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Catalan le 16/06/2026 à 09:59

Sarselli, bien contente de la notoriété de Aulas pour se faire élire.Une fois élue , plus rien a faire. En remerciement Aulas a qu a dire su elle savait également pour Abreu , une vacherie en vaut bien une autre.

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Il ne faut pas le dire le 16/06/2026 à 09:20

Il ne faut pas le dire mais ....on s'en tamponne le coquillard !
Mais alors grave ! grave !

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Emmanuel Mac Rond le 16/06/2026 à 08:56

A Lyon avec Doucet c'est le bal des fiertés
dans l'opposition c'est le bal des fzix derches 🤣🤣

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fin le 16/06/2026 à 08:51

Doucet va pouvoir reprendre ses autoroutes sans prévoir un instant des lieux de recharge pour voitures électriques

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