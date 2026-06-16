Affaire Roman Abreu : un nouveau président pour Coeur Lyonnais, plus que 10 élus au conseil municipal

Ils partirent 27 et par un prompt départ, ils ne sont plus que 10. Le groupe Coeur Lyonnais au conseil municipal a fait face à une vague de défections après les révélations sur l'affaire Roman Abreu - le communicant de la campagne des municipales de Jean-Michel Aulas non écarté alors que des accusations de viol pesaient sur lui.
Ce sont donc 17 conseillers municipaux - la plupart des élus LR, Horizons et Renaissance - qui ont mis les voiles depuis vendredi dernier.
Dans un communiqué, Coeur Lyonnais annonce les noms des élus restés fidèles à JMA, ainsi que l'élection d'un nouveau président, à savoir Charles-Franck Lévy.
Aux côtés de Jean-Michel Aulas, Laure Cédat et Emmanuel Imberton, au coeur de la tourmente depuis une semaine, on retrouve Laurence Balas, Yann Cucherat, Anne Delaigle, Franck Pelissier, Catherine Voisin-Moulinier et Béatrice de Montille.
Cette dernière, proche de David Lisnard, a donc choisi de ne pas suivre ses collègues Républicains et de siéger encore au sein de Coeur Lyonnais. La vice-présidente de la Métropole de Lyon aurait pourtant déclaré avoir été au courant du témoignage de la victime présumée de Roman Abreu, et avoir subi des pressions pour ne pas l'ébruiter.
Ce jeudi au conseil municipal de Lyon, les prises de parole seront donc à surveiller de près. Tout comme la présence ou non des élus phares de Coeur Lyonnais au sein de l'hémicycle de l'Hôtel de Ville.
va dire ça a la victimeSignaler Répondre
Un bon vieux politicard qui léchait les bottes de Colomb. Ce type est incompétent au CV risible et qui se retrouve propulsé au plus haut.Signaler Répondre
Elle va les bouffer.Signaler Répondre
Dans le genre mielleux, faisant des ronds de jambe et particulièrement inefficace on ne fait guère mieux. Ce type est une nullité absolue. J'ai honte de ma ville.Signaler Répondre
LR , Horizons et Renaissance se sont toujours distingués par leur traitrise , fourberie . Aucune condamnation n'a à ce jour été prononcée contre Roman Abreu , on ne peut que constater les relents de fosses septiques produit par la tambouille politicienne .Signaler Répondre
Sarselli, bien contente de la notoriété de Aulas pour se faire élire.Une fois élue , plus rien a faire. En remerciement Aulas a qu a dire su elle savait également pour Abreu , une vacherie en vaut bien une autre.Signaler Répondre
Il ne faut pas le dire mais ....on s'en tamponne le coquillard !Signaler Répondre
Mais alors grave ! grave !
A Lyon avec Doucet c'est le bal des fiertésSignaler Répondre
dans l'opposition c'est le bal des fzix derches 🤣🤣
Doucet va pouvoir reprendre ses autoroutes sans prévoir un instant des lieux de recharge pour voitures électriquesSignaler Répondre