Prudence ce vendredi. Météo France a placé ce vendredi matin en vigilance orange aux orages 10 départements. Le Rhône est concerné tout comme l’Ain, la Loire, l’Ardèche ou encore la Haute-Loire.
"Les orages pourront y donner de fortes chutes de grêle (moyenne à grosse), de fortes rafales de vent (de l'ordre de 100 km/h). Outre une importante activité électrique, ils s'accompagneront également d'intenses précipitations. Amélioration attendue en cours de nuit", précise Météo France dans son bulletin du jour.
A noter que le Rhône est toujours concerné ce vendredi par une vigilance orange à la canicule.
@meteofrance place le Rhône et la métropole de Lyon en vigilance orange orage à partir de 15h00 jusqu’à 22h00— Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) July 31, 2026
🌧️très fortes intensités horaires jusqu'à 40/50 mm en 1h localement et des cumuls jusqu’à 60 mm du fait du déplacement rapide de ces orages.
💨 fortes rafales de vent… pic.twitter.com/XLNs4YViL8
Vous confondez prévision météo hasardeuse et dérèglement climatique..Signaler Répondre
Ne pas s'apercevoir qu'on a des 15°C l'hiver et des plus de 38°C en mai, puis dépasser les 30°C de moyenne dans le pays pendant 15 jours de suite en juin avec des 40°C à Brest c'est vraiment de la mauvaise foi..
Qu'est ce que cela vous coute de le reconnaitre ?
Vous inquiétez pas, personne va venir vous mettre en prison si vous ne triez pas vos dechet et que vous roulez avec un diesel qui date des années 80.
Nous sommes en France..
Gros doutes sur les éoliennes installées un peu partout et leurs effets sur les déplacements de masses d'air...ici à Porto depuis 15 ans on ne dépasse pas les 25 degrés en juin et juillet avec des mois d'octobre et novembre extrêmement pluvieux...alors qu'il y a peine 20 ans c'etait l'invetse,des températures caniculaires en été et des automnes très peu pluvieux...Oui le climat a changé dans certains endroits en bien et en d'autres en mal, c'est une simple constation.Signaler Répondre
Tourbillonnant j'ai vu, 2 heures hier aprèm à ramasser les feuilles dans la piscine après un coup de vent et 3 gouttes d'eau...Signaler Répondre
Rends ton pack family découverte, et éteins ta télé pour ne pas finir maboule.Signaler Répondre
Allez voir sur le Net "tornade à Saint-Étienne, vous comprendrez. En souhaitant que ça vous arrive pour voir si vous continuerez à rire bêtement.Signaler Répondre
Ce sont les ecolos en pleine transe derviches tourneurs 😁Signaler Répondre
Juste 37 degrés, et la veille 39 ... Il y a 30 ans jamais il ne faisait 37 ou 39, il y a bien un truc qui déconne dans le climat.Signaler Répondre
Il n'y a presque plus de glacier, les océans se réchauffent, il faut 39 degrés pendant des jours.
Tant mieux si cela ne dure pas, mais c'est pas simplement il fait chaud l'été, c'est normal, il y a autre chose et on sait tous quoi depuis 40 ans. Le nier c'est "don't look up" .
Ce n'est plus le changement climatique,mais l'incertitude climatique comme quand la météo n'existait pas. Et ils prétendent nous faire des prévisions dans 50 ou 100 ans !Signaler Répondre
Beh, alors la canicule qui devait durer 5 jours ?? Il faisait juste 37 degrés hier puis plus rien nada.Signaler Répondre