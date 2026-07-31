Météo

"Des phénomènes tourbillonnaires possibles" : le Rhône passe en vigilance orange aux orages

"Des phénomènes tourbillonnaires possibles" : le Rhône passe en vigilance orange aux orages
Photo d'illustration - LyonMag

Une fin de semaine placée sous le signe des orages.

Prudence ce vendredi. Météo France a placé ce vendredi matin en vigilance orange aux orages 10 départements. Le Rhône est concerné tout comme l’Ain, la Loire, l’Ardèche ou encore la Haute-Loire.

"Les orages pourront y donner de fortes chutes de grêle (moyenne à grosse), de fortes rafales de vent (de l'ordre de 100 km/h). Outre une importante activité électrique, ils s'accompagneront également d'intenses précipitations. Amélioration attendue en cours de nuit", précise Météo France dans son bulletin du jour.

A noter que le Rhône est toujours concerné ce vendredi par une vigilance orange à la canicule.

Tags :

orages

rhône

vigilance

7 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
C'est moi le 31/07/2026 à 15:19
La canicule a bon dos a écrit le 31/07/2026 à 11h23

Beh, alors la canicule qui devait durer 5 jours ?? Il faisait juste 37 degrés hier puis plus rien nada.

Vous confondez prévision météo hasardeuse et dérèglement climatique..

Ne pas s'apercevoir qu'on a des 15°C l'hiver et des plus de 38°C en mai, puis dépasser les 30°C de moyenne dans le pays pendant 15 jours de suite en juin avec des 40°C à Brest c'est vraiment de la mauvaise foi..

Qu'est ce que cela vous coute de le reconnaitre ?
Vous inquiétez pas, personne va venir vous mettre en prison si vous ne triez pas vos dechet et que vous roulez avec un diesel qui date des années 80.
Nous sommes en France..

Signaler Répondre
avatar
Portos69002 le 31/07/2026 à 15:15

Gros doutes sur les éoliennes installées un peu partout et leurs effets sur les déplacements de masses d'air...ici à Porto depuis 15 ans on ne dépasse pas les 25 degrés en juin et juillet avec des mois d'octobre et novembre extrêmement pluvieux...alors qu'il y a peine 20 ans c'etait l'invetse,des températures caniculaires en été et des automnes très peu pluvieux...Oui le climat a changé dans certains endroits en bien et en d'autres en mal, c'est une simple constation.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 31/07/2026 à 14:10

Tourbillonnant j'ai vu, 2 heures hier aprèm à ramasser les feuilles dans la piscine après un coup de vent et 3 gouttes d'eau...

Signaler Répondre
avatar
Zinzin69 le 31/07/2026 à 13:24
RN_FN_69 a écrit le 31/07/2026 à 12h20

Juste 37 degrés, et la veille 39 ... Il y a 30 ans jamais il ne faisait 37 ou 39, il y a bien un truc qui déconne dans le climat.
Il n'y a presque plus de glacier, les océans se réchauffent, il faut 39 degrés pendant des jours.
Tant mieux si cela ne dure pas, mais c'est pas simplement il fait chaud l'été, c'est normal, il y a autre chose et on sait tous quoi depuis 40 ans. Le nier c'est "don't look up" .

Rends ton pack family découverte, et éteins ta télé pour ne pas finir maboule.

Signaler Répondre
avatar
Pour les guignols le 31/07/2026 à 13:16

Allez voir sur le Net "tornade à Saint-Étienne, vous comprendrez. En souhaitant que ça vous arrive pour voir si vous continuerez à rire bêtement.

Signaler Répondre
avatar
Ha ha ha le 31/07/2026 à 12:24

Ce sont les ecolos en pleine transe derviches tourneurs 😁

Signaler Répondre
avatar
RN_FN_69 le 31/07/2026 à 12:20
La canicule a bon dos a écrit le 31/07/2026 à 11h23

Beh, alors la canicule qui devait durer 5 jours ?? Il faisait juste 37 degrés hier puis plus rien nada.

Juste 37 degrés, et la veille 39 ... Il y a 30 ans jamais il ne faisait 37 ou 39, il y a bien un truc qui déconne dans le climat.
Il n'y a presque plus de glacier, les océans se réchauffent, il faut 39 degrés pendant des jours.
Tant mieux si cela ne dure pas, mais c'est pas simplement il fait chaud l'été, c'est normal, il y a autre chose et on sait tous quoi depuis 40 ans. Le nier c'est "don't look up" .

Signaler Répondre
avatar
bassta le 31/07/2026 à 11:29
La canicule a bon dos a écrit le 31/07/2026 à 11h23

Beh, alors la canicule qui devait durer 5 jours ?? Il faisait juste 37 degrés hier puis plus rien nada.

Ce n'est plus le changement climatique,mais l'incertitude climatique comme quand la météo n'existait pas. Et ils prétendent nous faire des prévisions dans 50 ou 100 ans !

Signaler Répondre
avatar
La canicule a bon dos le 31/07/2026 à 11:23

Beh, alors la canicule qui devait durer 5 jours ?? Il faisait juste 37 degrés hier puis plus rien nada.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.