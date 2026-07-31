Prudence ce vendredi. Météo France a placé ce vendredi matin en vigilance orange aux orages 10 départements. Le Rhône est concerné tout comme l’Ain, la Loire, l’Ardèche ou encore la Haute-Loire.

"Les orages pourront y donner de fortes chutes de grêle (moyenne à grosse), de fortes rafales de vent (de l'ordre de 100 km/h). Outre une importante activité électrique, ils s'accompagneront également d'intenses précipitations. Amélioration attendue en cours de nuit", précise Météo France dans son bulletin du jour.

A noter que le Rhône est toujours concerné ce vendredi par une vigilance orange à la canicule.