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Après la canicule, les orages : double vigilance orange sur le Rhône ce mercredi

Après la canicule, les orages : double vigilance orange sur le Rhône ce mercredi
Photo d'illustration - LyonMag

Des coups de tonnerre parfois violents sont attendus dans la journée.

Une nouvelle vigilance ce mercredi sur le Rhône. Alors que le département reste en vigilance orange canicule, une nouvelle alerte est émise par Météo France. Elle concerne cette fois-ci les orages.

Le Rhône passera ainsi en vigilance orange aux orages ce mercredi à partir de 13 heures comme plusieurs autres départements de la région Rhône-Alpes à l’exemple de la Loire et de l’Isère.

"Aujourd’hui mercredi, dans une masse d’air très chaude, des orages se développent à partir de la mi-journée et circulent en cours d’après-midi dans le flux de sud-ouest sur la région Rhône-Alpes", indique Météo France qui parle de "phénomènes violents" avec des rafales de vent entre 80 et 100 km/h, "des intensités de précipitations de l’ordre de 10 mm en quelques minutes" ou encore de la grêle.

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orages

rhône

6 commentaires
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Exactement le 15/07/2026 à 09:50
Libriste Pissalaraie a écrit le 15/07/2026 à 08h45

il faut que jean luc prenne rapidement les commandes pour faire rendre gorge à la finance, taxer tous les riches qui ont un revenu supérieur à 2500 euros et saigner à blanc dès 3000!
Cet argent nous permettra une redistribution plus juste pour que le peuple puisses vivre enfin dignement!

Nationalisons total énergies pour en faire le fleuron de cette transition énergétique !
Versons ses dividendes aux chômeurs de longue durée et renflouons l'hôpital public et la sécurité sociale : bénéficiaires de l'AME, le grand jour est proche, tenez bon jusqu'en 2027.
Bompard ministre de l'industrie !!!

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Libriste Pissalaraie le 15/07/2026 à 08:45
il fait chaud a écrit le 15/07/2026 à 07h21

il reste encore 2 mois d’été la canicule a détruit les végétations en Europe on parle de 10k décès a cause de la chaleur sans oublier les forêts si demain nous avons un black oui de l’électricité je n’imagine même les dégâts 24h de canicule sans électricité sa sera un film d’horreur j’espère que l’état a déjà des plans pour se type de problème

il faut que jean luc prenne rapidement les commandes pour faire rendre gorge à la finance, taxer tous les riches qui ont un revenu supérieur à 2500 euros et saigner à blanc dès 3000!
Cet argent nous permettra une redistribution plus juste pour que le peuple puisses vivre enfin dignement!

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giraudet le 15/07/2026 à 08:43
La météo au doigt mouillé a écrit le 15/07/2026 à 06h54

A chaque fois que "météo tocards" annonce des orages à Lyon, il se passe rien.

la meteo agricole qui est en general assez fiable annonce seulement quelques gouttes en fin d'apres midi sur le nord ouest lyonnais

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Ex Précisions le 15/07/2026 à 07:52

Pour une fois vu les nuages ça a l'air crédible les orages.
C'était temps on n'a eu que 3 gouttes qui sont tombées depuis 1 mois.
Par contre comment savent-ils que des grêlons vont faire plus de 2 cm ?? Ils ont dû embaucher un gars qui s'occupe des paris sur l'équipe de France de foot ;-)

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il fait chaud le 15/07/2026 à 07:21

il reste encore 2 mois d’été la canicule a détruit les végétations en Europe on parle de 10k décès a cause de la chaleur sans oublier les forêts si demain nous avons un black oui de l’électricité je n’imagine même les dégâts 24h de canicule sans électricité sa sera un film d’horreur j’espère que l’état a déjà des plans pour se type de problème

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indien des plaines le 15/07/2026 à 07:00
La météo au doigt mouillé a écrit le 15/07/2026 à 06h54

A chaque fois que "météo tocards" annonce des orages à Lyon, il se passe rien.

(ou des pleines):il va te falloir faire la danse de la pluie

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La météo au doigt mouillé le 15/07/2026 à 06:54

A chaque fois que "météo tocards" annonce des orages à Lyon, il se passe rien.

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