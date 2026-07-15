Après la canicule, les orages : double vigilance orange sur le Rhône ce mercredi

Une nouvelle vigilance ce mercredi sur le Rhône. Alors que le département reste en vigilance orange canicule, une nouvelle alerte est émise par Météo France. Elle concerne cette fois-ci les orages.
Le Rhône passera ainsi en vigilance orange aux orages ce mercredi à partir de 13 heures comme plusieurs autres départements de la région Rhône-Alpes à l’exemple de la Loire et de l’Isère.
"Aujourd’hui mercredi, dans une masse d’air très chaude, des orages se développent à partir de la mi-journée et circulent en cours d’après-midi dans le flux de sud-ouest sur la région Rhône-Alpes", indique Météo France qui parle de "phénomènes violents" avec des rafales de vent entre 80 et 100 km/h, "des intensités de précipitations de l’ordre de 10 mm en quelques minutes" ou encore de la grêle.
9 dépts de l'Est en #vigilance orange pour orages forts mercredi après-midi.— VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) July 14, 2026
Rafales de l'ordre de 80 à 100 km/h, grêle de plus de 2 cm de diamètre, très fortes pluies et forte activité électrique sont possibles localement.
De nombreux autres dépts sont en vigilance jaune orage. pic.twitter.com/DHNZ6NPlTD
Nationalisons total énergies pour en faire le fleuron de cette transition énergétique !Signaler Répondre
Versons ses dividendes aux chômeurs de longue durée et renflouons l'hôpital public et la sécurité sociale : bénéficiaires de l'AME, le grand jour est proche, tenez bon jusqu'en 2027.
Bompard ministre de l'industrie !!!
il faut que jean luc prenne rapidement les commandes pour faire rendre gorge à la finance, taxer tous les riches qui ont un revenu supérieur à 2500 euros et saigner à blanc dès 3000!Signaler Répondre
Cet argent nous permettra une redistribution plus juste pour que le peuple puisses vivre enfin dignement!
la meteo agricole qui est en general assez fiable annonce seulement quelques gouttes en fin d'apres midi sur le nord ouest lyonnaisSignaler Répondre
Pour une fois vu les nuages ça a l'air crédible les orages.Signaler Répondre
C'était temps on n'a eu que 3 gouttes qui sont tombées depuis 1 mois.
Par contre comment savent-ils que des grêlons vont faire plus de 2 cm ?? Ils ont dû embaucher un gars qui s'occupe des paris sur l'équipe de France de foot ;-)
il reste encore 2 mois d’été la canicule a détruit les végétations en Europe on parle de 10k décès a cause de la chaleur sans oublier les forêts si demain nous avons un black oui de l’électricité je n’imagine même les dégâts 24h de canicule sans électricité sa sera un film d’horreur j’espère que l’état a déjà des plans pour se type de problèmeSignaler Répondre
(ou des pleines):il va te falloir faire la danse de la pluieSignaler Répondre
A chaque fois que "météo tocards" annonce des orages à Lyon, il se passe rien.Signaler Répondre