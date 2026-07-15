Après la canicule, les orages : double vigilance orange sur le Rhône ce mercredi

Une nouvelle vigilance ce mercredi sur le Rhône. Alors que le département reste en vigilance orange canicule, une nouvelle alerte est émise par Météo France. Elle concerne cette fois-ci les orages.

Le Rhône passera ainsi en vigilance orange aux orages ce mercredi à partir de 13 heures comme plusieurs autres départements de la région Rhône-Alpes à l’exemple de la Loire et de l’Isère.

"Aujourd’hui mercredi, dans une masse d’air très chaude, des orages se développent à partir de la mi-journée et circulent en cours d’après-midi dans le flux de sud-ouest sur la région Rhône-Alpes", indique Météo France qui parle de "phénomènes violents" avec des rafales de vent entre 80 et 100 km/h, "des intensités de précipitations de l’ordre de 10 mm en quelques minutes" ou encore de la grêle.