Le Rhône placé en vigilance orange canicule dès jeudi midi

Météo France a publié un nouveau bulletin ce mercredi après-midi alors que débute une nouvelle vague de chaleur dans l'Hexagone.

L’Ain et le Rhône sont notamment concernés par cette vigilance orange, qui entrera en vigueur à partir de jeudi midi.

Selon Météo France, la barre des 35 degrés sera atteinte dans la région lyonnaise. Le pic de l'épisode de chaleur est prévu dimanche ou lundi. Des pointes à 40 degrés localement sont possiblement attendues dans l'agglomération.

"L’effet de la chaleur sur l’organisme peut être rapide et survient dès les premières augmentations de température, à compter du premier niveau de vigilance météorologique. Pendant les fortes chaleurs, les personnes plus fragiles (personnes âgées, personnes atteintes d’une maladie chronique, nourrissons, enfants de moins de 4 ans et personnes isolées…) sont particulièrement vulnérables et risquent une déshydratation, l’aggravation de leur maladie chronique ou encore un coup de chaleur. Les effets peuvent également être décalés dans le temps, entraînant une fatigue anormale et une aggravation des pathologies existantes", prévient la Préfecture du Rhône.