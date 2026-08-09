Rhône : un jeune de 18 ans commandait des armes sur le darknet, un arsenal découvert dans sa chambre

Tout est parti d’un colis intercepté aux États-Unis.

Le 26 mai dernier, la Section de recherches de Lyon reçoit une information du Homeland Security Investigations, le service américain chargé notamment des enquêtes liées aux douanes. Dans un paquet destiné à un habitant de Saint-Appolinaire, petite commune de l’Ouest rhodanien, les agents ont découvert un pistolet Beretta 950 accompagné de 20 cartouches de calibre 6,35 mm, dissimulé dans une platine vinyle.

Le destinataire n’a que 18 ans.

Les investigations conduisent logiquement les gendarmes rhodaniens au domicile de la mère du jeune homme le 8 juin.

Dans sa chambre, ils mettent la main sur plusieurs armes des catégories B et C détenues sans autorisation : un pistolet, un fusil de calibre 16 à canon scié ou encore un revolver de poche de type Bulldog. Des répliques d’Airsoft sont également retrouvées, ainsi qu’un katana et une machette.

En garde à vue, le jeune homme reconnaît être passionné par les armes. Il explique en avoir acheté certaines dans des brocantes et admet avoir commandé le Beretta sur le darknet.

Jugé cette semaine devant le tribunal de Villefranche-sur-Saône, le prévenu a assuré avoir pris conscience de la gravité de la situation après quatre jours de garde à vue. Il a également reconnu le danger que pouvait représenter la présence d’un tel arsenal chez lui.

La personnalité du jeune homme a également été évoquée devant le tribunal. Un proche l’avait décrit comme attiré par le survivalisme et les conflits armés. Il a en revanche nié toute intention violente, rappelant ne jamais tirer avec ses armes.

Selon le Progrès, le tribunal caladois l’a finalement condamné à six mois de prison intégralement assortis d’un sursis probatoire de deux ans. Il lui est également interdit de porter ou de détenir une arme pendant cinq ans.