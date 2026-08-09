Judiciaire

Rhône : un jeune de 18 ans commandait des armes sur le darknet, un arsenal découvert dans sa chambre

Rhône : un jeune de 18 ans commandait des armes sur le darknet, un arsenal découvert dans sa chambre

Un renseignement transmis par les autorités américaines a conduit les gendarmes jusqu’à Saint-Appolinaire, dans l’Ouest rhodanien. Chez un jeune homme de 18 ans, les enquêteurs ont découvert plusieurs armes détenues illégalement.

Tout est parti d’un colis intercepté aux États-Unis.

Le 26 mai dernier, la Section de recherches de Lyon reçoit une information du Homeland Security Investigations, le service américain chargé notamment des enquêtes liées aux douanes. Dans un paquet destiné à un habitant de Saint-Appolinaire, petite commune de l’Ouest rhodanien, les agents ont découvert un pistolet Beretta 950 accompagné de 20 cartouches de calibre 6,35 mm, dissimulé dans une platine vinyle.

Le destinataire n’a que 18 ans.

Les investigations conduisent logiquement les gendarmes rhodaniens au domicile de la mère du jeune homme le 8 juin.

Dans sa chambre, ils mettent la main sur plusieurs armes des catégories B et C détenues sans autorisation : un pistolet, un fusil de calibre 16 à canon scié ou encore un revolver de poche de type Bulldog. Des répliques d’Airsoft sont également retrouvées, ainsi qu’un katana et une machette.

En garde à vue, le jeune homme reconnaît être passionné par les armes. Il explique en avoir acheté certaines dans des brocantes et admet avoir commandé le Beretta sur le darknet.

Jugé cette semaine devant le tribunal de Villefranche-sur-Saône, le prévenu a assuré avoir pris conscience de la gravité de la situation après quatre jours de garde à vue. Il a également reconnu le danger que pouvait représenter la présence d’un tel arsenal chez lui.

La personnalité du jeune homme a également été évoquée devant le tribunal. Un proche l’avait décrit comme attiré par le survivalisme et les conflits armés. Il a en revanche nié toute intention violente, rappelant ne jamais tirer avec ses armes.

Selon le Progrès, le tribunal caladois l’a finalement condamné à six mois de prison intégralement assortis d’un sursis probatoire de deux ans. Il lui est également interdit de porter ou de détenir une arme pendant cinq ans.

23 commentaires
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En tout cas le 10/08/2026 à 06:59
Droite toute a écrit le 09/08/2026 à 21h37

Et non , il est biberonné aux réseaux complotiste et à l’extrême droite

Vous savez que c’est la deuxième menace terroriste en France ?

Ca qui est sûr et certain est que "la jeune garde tue".

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Nodevmomo le 09/08/2026 à 22:59
saco697 a écrit le 09/08/2026 à 20h09

aucune amende visiblement mais nous si on dépasse la limitation de vitesse de 10 km/h ils sont sans pitié et on doit payer

Combien de morts chaque année à cause de la voiture en France?
Combien de morts chaque année à cause des armes à feu ?

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Droite toute le 09/08/2026 à 21:37
Chien de meute a écrit le 09/08/2026 à 20h35

Encore un militant de la "jeune garde" 🤮

Et non , il est biberonné aux réseaux complotiste et à l’extrême droite

Vous savez que c’est la deuxième menace terroriste en France ?

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Vince4444 le 09/08/2026 à 21:36
à vrai dire a écrit le 09/08/2026 à 19h35

Pas autant que toi ?

Après il n'y a rien de tordi à être passionné d'armes un arsenal non dans le lot les 3 quarts des armes sont en catégorie d à part le fusil et le pistolet saisi a la douane ça c'est en b ,le reste airsoft c'est en dessous de joules c'est simulation et jeu et les autres armes c'est de la pn et armes blanche donc totalement légal si ça sort pas de chez lui.

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autruche le 09/08/2026 à 21:33
c'est pas possible a écrit le 09/08/2026 à 19h34

Comment débiter de telles conneries !

La vérité te gêne.

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Stop Amazon le 09/08/2026 à 20:51

Et voilà, plutot que d'aller acheter des armes directement dans le 7eme, le 8eme, à Venissieux ou Vaulx, les mecs commandant sur internet! C'est la mort des commerces de proximité!

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Chien de meute le 09/08/2026 à 20:35

Encore un militant de la "jeune garde" 🤮

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saco697 le 09/08/2026 à 20:09

aucune amende visiblement mais nous si on dépasse la limitation de vitesse de 10 km/h ils sont sans pitié et on doit payer

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saco697 le 09/08/2026 à 20:07

encore une fois autant dire qu’il n’a été condamné à rien et que rien ne l’empêche de recommencer et de s’en servir un jour … les juges jouent avec le feu

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Calahann le 09/08/2026 à 19:58
à vrai dire a écrit le 09/08/2026 à 19h35

Pas autant que toi ?

C'est pas parce que j'ai des croquettes de disponible, qu'il faut que tu viennes me cirer les pompes.
Garde ta dignité ami d'ici 🙂

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à vrai dire le 09/08/2026 à 19:35
Calahann a écrit le 09/08/2026 à 18h00

Bin quoi, c'est juste un simple collectionneur passionné qui profite de faire grandir sa collection.
Des flingues à la maison et après... des tanks dans le jardin, mais quel tordu en vrai 😂😂😂

Pas autant que toi ?

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c'est pas possible le 09/08/2026 à 19:34
ahlebonairdelacampagne a écrit le 09/08/2026 à 19h22

Le basduf campagnard de base d'extrême droite qui se prépare au grand remplacement. La prose de CNews fait des dégâts sur les faibles d'esprit et autres haineux.

Comment débiter de telles conneries !

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Calahann le 09/08/2026 à 19:34
amateur du dimanche a écrit le 09/08/2026 à 18h55

je pense que ce gamin est amateur du dimanche car malheureusement les vrais malfaiteurs passe par d’autres circuits comme les pays de l’est où on peux avoir tout les catégories je pense que ce jeune doit être recruté dans l’armée française mais vu maintenant qu’il a un casier c’est foutu pour lui je pense que si l’attitude ne mentionne pas son prénom et les sites d’extrême droite non pas relié l’information ce que fait partie des autres catégories

Amateur du Dimanche ? Oui c'est bien confirmé en ce qui te concerne.
Apparemmen toi, tu ne maîtrises pas trop ton affaire ou ton sujet 🤔

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Jacques20 le 09/08/2026 à 19:31
amateur du dimanche a écrit le 09/08/2026 à 18h55

je pense que ce gamin est amateur du dimanche car malheureusement les vrais malfaiteurs passe par d’autres circuits comme les pays de l’est où on peux avoir tout les catégories je pense que ce jeune doit être recruté dans l’armée française mais vu maintenant qu’il a un casier c’est foutu pour lui je pense que si l’attitude ne mentionne pas son prénom et les sites d’extrême droite non pas relié l’information ce que fait partie des autres catégories

Pas tout très bien compris, ne serait-ce pas le commentaire d'un extrême gauche ?

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ahlebonairdelacampagne le 09/08/2026 à 19:22

Le basduf campagnard de base d'extrême droite qui se prépare au grand remplacement. La prose de CNews fait des dégâts sur les faibles d'esprit et autres haineux.

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Anti gauchosphere le 09/08/2026 à 19:08

Ça c'est un trafiquant d'arme, un vieux fusil de chasse de 80 ans et un vieux pistolet des années 1870, sans parler des airsofts et autre katana ou machette....je parie que dans la cuisine il y avait des couteaux d'office et à couper le pain 🤫🤣🤣🤣

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amateur du dimanche le 09/08/2026 à 18:55

je pense que ce gamin est amateur du dimanche car malheureusement les vrais malfaiteurs passe par d’autres circuits comme les pays de l’est où on peux avoir tout les catégories je pense que ce jeune doit être recruté dans l’armée française mais vu maintenant qu’il a un casier c’est foutu pour lui je pense que si l’attitude ne mentionne pas son prénom et les sites d’extrême droite non pas relié l’information ce que fait partie des autres catégories

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ezName le 09/08/2026 à 18:52

Macron savait. C’est pour ça qu’il nous presse pour qu’on mette notre carte d’entité partout, notamment pour accéder au darknet. Et bravo aux parents pour cette belle éducation (ironie bien sûr..)

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En l'occurrence le 09/08/2026 à 18:14
tinaarena a écrit le 09/08/2026 à 17h48

Bravo à notre police 👍🏻

C'est les services de douane américains et les gendarmes qu'ont fait le boulot

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Calahann le 09/08/2026 à 18:00

Bin quoi, c'est juste un simple collectionneur passionné qui profite de faire grandir sa collection.
Des flingues à la maison et après... des tanks dans le jardin, mais quel tordu en vrai 😂😂😂

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tinaarena le 09/08/2026 à 17:48

Bravo à notre police 👍🏻

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Obsdu9 le 09/08/2026 à 17:31

On aimerait autant de rigueur de la part de la justice dans bien d'autres situations, même si ce jeune-là n'avait pas à "collectionner" toutes ces armes... Là, elle a fait son boulot, mais ce n'est pas toujours le cas ^^ !

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Ex Précisions le 09/08/2026 à 17:28

On savait aujourd'hui que les boutonneux dans leur cave arrivent à pirater France Connect ou le Pentagone, mais maintenant s'ils se mettent à la sulfateuse on ne va plus savoir de qui avoir peur dans la rue, comme au Mexique ou chez Trump...

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