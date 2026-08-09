Rhône : un jeune de 18 ans commandait des armes sur le darknet, un arsenal découvert dans sa chambre

Tout est parti d’un colis intercepté aux États-Unis.
Le 26 mai dernier, la Section de recherches de Lyon reçoit une information du Homeland Security Investigations, le service américain chargé notamment des enquêtes liées aux douanes. Dans un paquet destiné à un habitant de Saint-Appolinaire, petite commune de l’Ouest rhodanien, les agents ont découvert un pistolet Beretta 950 accompagné de 20 cartouches de calibre 6,35 mm, dissimulé dans une platine vinyle.
Le destinataire n’a que 18 ans.
Les investigations conduisent logiquement les gendarmes rhodaniens au domicile de la mère du jeune homme le 8 juin.
Dans sa chambre, ils mettent la main sur plusieurs armes des catégories B et C détenues sans autorisation : un pistolet, un fusil de calibre 16 à canon scié ou encore un revolver de poche de type Bulldog. Des répliques d’Airsoft sont également retrouvées, ainsi qu’un katana et une machette.
En garde à vue, le jeune homme reconnaît être passionné par les armes. Il explique en avoir acheté certaines dans des brocantes et admet avoir commandé le Beretta sur le darknet.
Jugé cette semaine devant le tribunal de Villefranche-sur-Saône, le prévenu a assuré avoir pris conscience de la gravité de la situation après quatre jours de garde à vue. Il a également reconnu le danger que pouvait représenter la présence d’un tel arsenal chez lui.
La personnalité du jeune homme a également été évoquée devant le tribunal. Un proche l’avait décrit comme attiré par le survivalisme et les conflits armés. Il a en revanche nié toute intention violente, rappelant ne jamais tirer avec ses armes.
Selon le Progrès, le tribunal caladois l’a finalement condamné à six mois de prison intégralement assortis d’un sursis probatoire de deux ans. Il lui est également interdit de porter ou de détenir une arme pendant cinq ans.
Ca qui est sûr et certain est que "la jeune garde tue".Signaler Répondre
Combien de morts chaque année à cause de la voiture en France?Signaler Répondre
Combien de morts chaque année à cause des armes à feu ?
Et non , il est biberonné aux réseaux complotiste et à l’extrême droiteSignaler Répondre
Vous savez que c’est la deuxième menace terroriste en France ?
Après il n'y a rien de tordi à être passionné d'armes un arsenal non dans le lot les 3 quarts des armes sont en catégorie d à part le fusil et le pistolet saisi a la douane ça c'est en b ,le reste airsoft c'est en dessous de joules c'est simulation et jeu et les autres armes c'est de la pn et armes blanche donc totalement légal si ça sort pas de chez lui.Signaler Répondre
La vérité te gêne.Signaler Répondre
Et voilà, plutot que d'aller acheter des armes directement dans le 7eme, le 8eme, à Venissieux ou Vaulx, les mecs commandant sur internet! C'est la mort des commerces de proximité!Signaler Répondre
Encore un militant de la "jeune garde" 🤮Signaler Répondre
aucune amende visiblement mais nous si on dépasse la limitation de vitesse de 10 km/h ils sont sans pitié et on doit payerSignaler Répondre
encore une fois autant dire qu’il n’a été condamné à rien et que rien ne l’empêche de recommencer et de s’en servir un jour … les juges jouent avec le feuSignaler Répondre
C'est pas parce que j'ai des croquettes de disponible, qu'il faut que tu viennes me cirer les pompes.Signaler Répondre
Garde ta dignité ami d'ici 🙂
Pas autant que toi ?Signaler Répondre
Comment débiter de telles conneries !Signaler Répondre
Amateur du Dimanche ? Oui c'est bien confirmé en ce qui te concerne.Signaler Répondre
Apparemmen toi, tu ne maîtrises pas trop ton affaire ou ton sujet 🤔
Pas tout très bien compris, ne serait-ce pas le commentaire d'un extrême gauche ?Signaler Répondre
Le basduf campagnard de base d'extrême droite qui se prépare au grand remplacement. La prose de CNews fait des dégâts sur les faibles d'esprit et autres haineux.Signaler Répondre
Ça c'est un trafiquant d'arme, un vieux fusil de chasse de 80 ans et un vieux pistolet des années 1870, sans parler des airsofts et autre katana ou machette....je parie que dans la cuisine il y avait des couteaux d'office et à couper le pain 🤫🤣🤣🤣Signaler Répondre
je pense que ce gamin est amateur du dimanche car malheureusement les vrais malfaiteurs passe par d’autres circuits comme les pays de l’est où on peux avoir tout les catégories je pense que ce jeune doit être recruté dans l’armée française mais vu maintenant qu’il a un casier c’est foutu pour lui je pense que si l’attitude ne mentionne pas son prénom et les sites d’extrême droite non pas relié l’information ce que fait partie des autres catégoriesSignaler Répondre
Macron savait. C’est pour ça qu’il nous presse pour qu’on mette notre carte d’entité partout, notamment pour accéder au darknet. Et bravo aux parents pour cette belle éducation (ironie bien sûr..)Signaler Répondre
C'est les services de douane américains et les gendarmes qu'ont fait le boulotSignaler Répondre
Bin quoi, c'est juste un simple collectionneur passionné qui profite de faire grandir sa collection.Signaler Répondre
Des flingues à la maison et après... des tanks dans le jardin, mais quel tordu en vrai 😂😂😂
Bravo à notre police 👍🏻Signaler Répondre
On aimerait autant de rigueur de la part de la justice dans bien d'autres situations, même si ce jeune-là n'avait pas à "collectionner" toutes ces armes... Là, elle a fait son boulot, mais ce n'est pas toujours le cas ^^ !Signaler Répondre
On savait aujourd'hui que les boutonneux dans leur cave arrivent à pirater France Connect ou le Pentagone, mais maintenant s'ils se mettent à la sulfateuse on ne va plus savoir de qui avoir peur dans la rue, comme au Mexique ou chez Trump...Signaler Répondre