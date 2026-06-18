Fortes chaleurs : le Rhône touché par un épisode de pollution à l’ozone

Conséquence directe de cette vague de chaleur, un épisode de pollution à l’ozone est en cours dans le bassin lyonnais, le nord-Isère et la zone des Côteaux. La Préfecture du Rhône annonce ce jeudi avoir activé le niveau information-recommandation pour l’ensemble du département et de la métropole.
Des recommandations sanitaires ont été émises. Pour les populations vulnérables, il est recommandé de limiter les déplacements sur les grands axes routiers et leurs abords aux périodes de pointe et de limiter les activités intenses, autant en plein air qu’à l’intérieur.
Par ailleurs, plusieurs mesures peuvent être prises simplement afin de concourir au rétablissement d’un air de qualité. Il est par exemple conseillé d’utiliser les modes de transport permettant de limiter le plus possible les émissions de polluants tels que le vélo, les transports en commun ou le co-voiturage.
Il est aussi demandé aux automobilistes d’abaisser leur vitesse de circulation et d’éviter la conduite agressive ainsi que l’usage de la climatisation. Mais aucune mesure n’est contraignante à ce stade.
La Préfecture rappelle enfin que seuls les véhicules Crit’Air 0, 1 et 2 sont autorisés au sein de la Zone à Faibles Emission de la Métropole de Lyon.
C'est faire un effort physiquement important qui est déconseillé!Signaler Répondre
Ce n'est pas du tout le cas d'un déplacement à vélo en ville, à moins d'avoir une pathologie grave!
Par ailleurs, plusieurs mesures peuvent être prises simplement afin de concourir au rétablissement d’un air de qualité. Il est par exemple conseillé d’utiliser les modes de transport permettant de limiter le plus possible les émissions de polluants tels que le vélo, les transports en commun ou le co-voiturage.Signaler Répondre
Qui a écrit cette ânerie ?
Faire du vélo sous alerte canicule et pollution est fortement déconseillé pour éviter tout malaise et finir aux urgences dans le meilleur des cas...ou à la morgue...
Tout ça pour maintenir un air de qualité? Quel sens du sacrifice!
Lisez plutôt l'alerte préfectorale et conseils de la préfecture...
Oui et le RN cela fera baisser totalement ou de manière définitive, ils ont des mensonges grossiers à l'égard des citoyennes et citoyens.Signaler Répondre
Après les pets de vaches 🐄 il paraît que cette pollution a l’ozone viendrait aujourd’hui des pets de 👵 vieilles l😇😇😇😇😇d’après les jeunes écologistes 😂🤣Signaler Répondre
C'est surtout les rejets chimiques industriels qui ont lieu en pleine nuit, par exemple cette nuit 18/6/2026 à 3h00 du matin, et impossible de laisser les fenêtres ouvertes. A cause de l'odeur horrible. C'est pratiquement toutes les nuits...Signaler Répondre
LFI et EELV devraient fermer leurs g..les, cela fera baisser significativement la pollution de l'air.Signaler Répondre