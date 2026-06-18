Fortes chaleurs : le Rhône touché par un épisode de pollution à l’ozone

Conséquence directe de cette vague de chaleur, un épisode de pollution à l’ozone est en cours dans le bassin lyonnais, le nord-Isère et la zone des Côteaux. La Préfecture du Rhône annonce ce jeudi avoir activé le niveau information-recommandation pour l’ensemble du département et de la métropole.

Des recommandations sanitaires ont été émises. Pour les populations vulnérables, il est recommandé de limiter les déplacements sur les grands axes routiers et leurs abords aux périodes de pointe et de limiter les activités intenses, autant en plein air qu’à l’intérieur.

Par ailleurs, plusieurs mesures peuvent être prises simplement afin de concourir au rétablissement d’un air de qualité. Il est par exemple conseillé d’utiliser les modes de transport permettant de limiter le plus possible les émissions de polluants tels que le vélo, les transports en commun ou le co-voiturage.

Il est aussi demandé aux automobilistes d’abaisser leur vitesse de circulation et d’éviter la conduite agressive ainsi que l’usage de la climatisation. Mais aucune mesure n’est contraignante à ce stade.

La Préfecture rappelle enfin que seuls les véhicules Crit’Air 0, 1 et 2 sont autorisés au sein de la Zone à Faibles Emission de la Métropole de Lyon.