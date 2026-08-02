Faits Divers

Près de Lyon : après une dispute conjugale, il incendie sa voiture dans une station-service

Près de Lyon : après une dispute conjugale, il incendie sa voiture dans une station-service

Un homme est soupçonné d’avoir répandu de l’essence sur son véhicule avant d’y mettre le feu dans la nuit de samedi à dimanche. La station-service d'Ambérieu-en-Bugey reste fermée en raison des importants dégâts.

La station-service de l’Intermarché d’Ambérieu-en-Bugey a été lourdement endommagée par un incendie volontaire présumé dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 août.

Peu avant 2h du matin, un automobiliste est venu faire le plein dans la zone commerciale de l’Aviation. Selon les images de vidéosurveillance, il aurait ensuite aspergé d’essence une partie de sa voiture ainsi que le sol autour de la pompe puis a mis le feu.

Les flammes se sont rapidement propagées. L’explosion d’un pneu arrière a encore accentué l’incendie, qui a fortement endommagé le véhicule et les équipements de la station.

Alertés, les sapeurs-pompiers ont maîtrisé le sinistre. Les dispositifs de sécurité de la station ont également permis d’éviter une propagation plus importante.

Aucun délai précis de réouverture ne peut encore être avancé. Des techniciens doivent évaluer l’état des installations et déterminer si une partie des pistes peut être remise en service. Une fermeture de la station durant quelques mois reste possible si l’ensemble des équipements doit être remplacé.

L’homme soupçonné d’avoir provoqué l’incendie a été interpellé peu après à proximité de la station-service.

Devant les gendarmes, il aurait expliqué avoir agi après une violente dispute avec sa compagne durant laquelle il l'aurait giflée.

Le quinquagénaire a été placé en garde à vue. Les investigations devront préciser les circonstances exactes des faits et l’étendue des dommages.

2 commentaires
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Bibi Fricotin le 02/08/2026 à 19:22

au prix du carburant , quelle honte

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Merci le 02/08/2026 à 19:12
Bon alors a écrit le 02/08/2026 à 19h03

Alors, les haineux du forum, c'est un OQTF, un LFIste, un "tout le monde sait", un écolo, un cycliste ?
Aller, on y va, vous avez la parole !

Selon votre propre déclaration, ça fait donc 5 contre 1 en statistiques alors :)
Merci pour le rire ce dimanche soir !

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Bon alors le 02/08/2026 à 19:03

Alors, les haineux du forum, c'est un OQTF, un LFIste, un "tout le monde sait", un écolo, un cycliste ?
Aller, on y va, vous avez la parole !

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Catalan le 02/08/2026 à 19:02

un grand taré que sa compagne doit larguer au plus vite si elle veut survivre.

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