Près de Lyon : après une dispute conjugale, il incendie sa voiture dans une station-service

La station-service de l’Intermarché d’Ambérieu-en-Bugey a été lourdement endommagée par un incendie volontaire présumé dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 août.

Peu avant 2h du matin, un automobiliste est venu faire le plein dans la zone commerciale de l’Aviation. Selon les images de vidéosurveillance, il aurait ensuite aspergé d’essence une partie de sa voiture ainsi que le sol autour de la pompe puis a mis le feu.

Les flammes se sont rapidement propagées. L’explosion d’un pneu arrière a encore accentué l’incendie, qui a fortement endommagé le véhicule et les équipements de la station.

Alertés, les sapeurs-pompiers ont maîtrisé le sinistre. Les dispositifs de sécurité de la station ont également permis d’éviter une propagation plus importante.

Aucun délai précis de réouverture ne peut encore être avancé. Des techniciens doivent évaluer l’état des installations et déterminer si une partie des pistes peut être remise en service. Une fermeture de la station durant quelques mois reste possible si l’ensemble des équipements doit être remplacé.

L’homme soupçonné d’avoir provoqué l’incendie a été interpellé peu après à proximité de la station-service.

Devant les gendarmes, il aurait expliqué avoir agi après une violente dispute avec sa compagne durant laquelle il l'aurait giflée.

Le quinquagénaire a été placé en garde à vue. Les investigations devront préciser les circonstances exactes des faits et l’étendue des dommages.