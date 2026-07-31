Faits Divers

Lyon 6e : un Franprix braqué peu avant sa fermeture

Lyon 6e : un Franprix braqué peu avant sa fermeture

Deux hommes au visage dissimulé ont dérobé plusieurs centaines d’euros dans un commerce de la rue Félix-Jacquier, jeudi soir. Aucun client ne se trouvait dans le magasin au moment du braquage.

Le Franprix de la rue Félix-Jacquier, dans le 6e arrondissement de Lyon, a été visé par un vol à main armée jeudi soir.

Vers 21 heures, deux individus masqués sont entrés dans le commerce, munis d’au moins une arme de poing. Ils ont contraint le personnel à leur remettre le contenu de la caisse, représentant quelques centaines d’euros.

Les deux hommes ont ensuite quitté les lieux et pris la fuite. Aucun client n’était présent dans le magasin, dont la fermeture était prévue environ une heure plus tard.

Le ou les employés présents n’ont pas été blessés physiquement. Les recherches se poursuivent pour identifier et retrouver les auteurs.

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Tu rigoles ? le 31/07/2026 à 15:28
Solidarité 69 a écrit le 31/07/2026 à 15h15

La nouvelle France by LFI.

ça ressemble plutot a Louis et Charles Henri -pour l argent de poche des vacances .

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Solidarité 69 le 31/07/2026 à 15:15

La nouvelle France by LFI.

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