Lyon 6e : un Franprix braqué peu avant sa fermeture

Le Franprix de la rue Félix-Jacquier, dans le 6e arrondissement de Lyon, a été visé par un vol à main armée jeudi soir.

Vers 21 heures, deux individus masqués sont entrés dans le commerce, munis d’au moins une arme de poing. Ils ont contraint le personnel à leur remettre le contenu de la caisse, représentant quelques centaines d’euros.

Les deux hommes ont ensuite quitté les lieux et pris la fuite. Aucun client n’était présent dans le magasin, dont la fermeture était prévue environ une heure plus tard.

Le ou les employés présents n’ont pas été blessés physiquement. Les recherches se poursuivent pour identifier et retrouver les auteurs.