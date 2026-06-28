"Aulas, Cédat ont protégé un violeur" : le maire du 9e arrondissement de Lyon valide un collage féministe et moque Christophe Cédat

La désobéissance civile a encore de beaux jours devant elle à Lyon. Le maire PS du 9e arrondissement Emmanuel Giraud a salué le collage féministe survenu dans les rues de la ville dans la nuit de vendredi à samedi. Et il a fustigé le comportement du restaurateur Christophe Cédat, venu personnellement les retirer.

Car le message ciblait sa femme, Laure Cédat, ainsi que Jean-Michel Aulas, sur fond d'affaire Roman Abreu. "Aulas, Cédat, ont protégé un violeur" pouvait-on lire sur les affichettes collées dans le 9e.

Sur ses réseaux sociaux, le maire socialiste a non seulement partagé et fait l'apologie du collage, mais il a également moqué Christophe Cédat, partageant une photo de lui en train de s'activer avec une raclette.

"Il faut une certaine conception de la virilité pour penser qu’on répond au féminisme… avec une raclette et un seau d’eau. Arracher des affiches ne répondra jamais aux questions qu’elles posent", attaque Emmanuel Giraud.

Selon lui, "chacun est libre de contester une opinion. Mais, dans une démocratie, on répond à une affiche par des arguments, pas en l’arrachant. Les violences faites aux femmes méritent mieux que le silence ou l’effacement. Elles exigent vérité, justice et responsabilité. Le débat public doit rester libre, même lorsqu’il dérange".

Alors qu'un habitant interpellait l'édile sur le fait qu'il valide le collage illégal, Emmanuel Giraud confirmait sa position : "Tant de vies brisées ne mériteraient pas une telle expression pour dénoncer cette omerta ?(…) Cet affichage est clean dans sa conception !"

L'affaire Roman Abreu, du nom du communicant de la campagne municipale de Jean-Michel Aulas accusé de viol sur une militante en janvier et jamais écarté ni dénoncé par l'entourage du candidat, s'était déjà invité au conseil municipal de jeudi. Elle trouve désormais sa place dans les rues lyonnaises, avec l'aval de la majorité de Grégory Doucet.