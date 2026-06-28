"Aulas, Cédat ont protégé un violeur" : le maire du 9e arrondissement de Lyon valide un collage féministe et moque Christophe Cédat

La désobéissance civile a encore de beaux jours devant elle à Lyon. Le maire PS du 9e arrondissement Emmanuel Giraud a salué le collage féministe survenu dans les rues de la ville dans la nuit de vendredi à samedi. Et il a fustigé le comportement du restaurateur Christophe Cédat, venu personnellement les retirer.
Car le message ciblait sa femme, Laure Cédat, ainsi que Jean-Michel Aulas, sur fond d'affaire Roman Abreu. "Aulas, Cédat, ont protégé un violeur" pouvait-on lire sur les affichettes collées dans le 9e.
Sur ses réseaux sociaux, le maire socialiste a non seulement partagé et fait l'apologie du collage, mais il a également moqué Christophe Cédat, partageant une photo de lui en train de s'activer avec une raclette.
"Il faut une certaine conception de la virilité pour penser qu’on répond au féminisme… avec une raclette et un seau d’eau. Arracher des affiches ne répondra jamais aux questions qu’elles posent", attaque Emmanuel Giraud.
Selon lui, "chacun est libre de contester une opinion. Mais, dans une démocratie, on répond à une affiche par des arguments, pas en l’arrachant. Les violences faites aux femmes méritent mieux que le silence ou l’effacement. Elles exigent vérité, justice et responsabilité. Le débat public doit rester libre, même lorsqu’il dérange".
Alors qu'un habitant interpellait l'édile sur le fait qu'il valide le collage illégal, Emmanuel Giraud confirmait sa position : "Tant de vies brisées ne mériteraient pas une telle expression pour dénoncer cette omerta ?(…) Cet affichage est clean dans sa conception !"
L'affaire Roman Abreu, du nom du communicant de la campagne municipale de Jean-Michel Aulas accusé de viol sur une militante en janvier et jamais écarté ni dénoncé par l'entourage du candidat, s'était déjà invité au conseil municipal de jeudi. Elle trouve désormais sa place dans les rues lyonnaises, avec l'aval de la majorité de Grégory Doucet.
Jean Mimi, t'avais réussi le coup parfait.Signaler Répondre
T'enrichir personnellement sur le dos des contribuables et de l'OL, mais tu en as voulu encore plus en te présentant en politique...
Et voilà patatra comme ton ami Tapie.
C'est vrai qu'à gauche on est beaucoup plus radical. On les emploie dans les mairies.Signaler Répondre
https://www.lemonde.fr/societe/article/2017/11/28/a-l-unef-revelations-sur-un-systeme-de-predation-sexuelle-generalise_5221306_3224.html?srsltid=AfmBOoq08X0lWPNhUUl8kpdm0j4Ss57bqasI88pSTOhq-SbU-zABXhHU
Comment par savoir parler françaisSignaler Répondre
Et un collage pour Christophe Gleizes qui est emprisonné depuis 1 an parce qu'il est journaliste français en algérie ?Signaler Répondre
Le PS LFI pastèques, pas un ne va le soutenir ?
c 'est que le dit Cédat se présentait comme masculiniste lorsqu 'il a rencontré , lors de la campagne , la candidate de LFI . Savait il ce que cela signifie , laissons lui le bénéfice du doute .Signaler Répondre
Mais à l 'éclairage des derniers événements , laissons le face à sa conscience .
il y a des dérives de " je suis à Charlie" à "je suis Zemmour" inquiétant . Heureusement que la grande majorité de la jeunesse fait le choix inverse .
En tout cas , un grand remerciement d 'un mec , aux féministes qui font des collages d 'affiches qui n 'exigent pas de la collectivité des nettoyages couteux.
Elles expriment leur point de vue visible par tous et toutes un temps , puis elles passent à de nouveaux collages , comme un journal .
Vine m'expliquer ce que je dois assumer ...................Signaler Répondre
Et pour les 1300 ans de traite arabo musulmane, pas d'affiche ?Signaler Répondre
Pourtant ce sont des millions de personnes africaines victimes de cet atroce génocide ....
Et pour le génocide anti blancs on pendra haut et courtSignaler Répondre
Messieurs les droitardés l'impunité c'est fini, il va falloir assumer !!!Signaler Répondre
A la mort de Quentin Deranque, on n'a pas vu d'affiches dénonçant la collab de Doucet avec la milice de Raphaël Archenault !Signaler Répondre
Un collage devant l'ambassade du Maroc pour Hakimi?Signaler Répondre
on est sur de rien. des accusations fallacieuses contre les protagonistes. les écolos dont conformes à leur idéologie bolcheviqueSignaler Répondre
Non, c'est parcequ'ils sont racisés et donc victimes de la société patriarcale blanche .....Signaler Répondre
Alors pour Doucet et sa clique tellement exemplaires aussi !!!!!Signaler Répondre
Mbappé fait de mêmeSignaler Répondre
Il protège et soutient son copain Achraf Hakimi qui va être jugé pour viol
Mais là .... Comme par hasard ... Pas de campagne féministe ou médiatique.
C'est le dieu foot ou foutre alors silence on viole.
les maires se doivent d être exemplaire ! ils ne sont pas au dessus des lois ! prison pour ce délinquant !!Signaler Répondre