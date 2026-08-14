Rhône : les rassemblements automobiles non déclarés interdits tout le week-end du 15 août

La préfecture du Rhône veut empêcher la tenue d’un nouveau rassemblement automobile illégal pendant le week-end du 15 août. Un arrêté préfectoral interdit ainsi, sur l’ensemble du département, les rassemblements de personnes et de véhicules qui n’auraient pas été légalement déclarés ou autorisés.

La mesure s’appliquera du vendredi 14 août à 18h jusqu’au lundi 17 août à 8h. Les rassemblements entrant dans le champ de l’arrêté pourront être dispersés par les forces de l’ordre.

Un rendez-vous annoncé sur Instagram

La décision vise notamment un événement intitulé "Rasso X Space Mountains", annoncé pour samedi 15 août par le compte Instagram @Rasso.69, suivi selon la préfecture par 11 800 personnes.

Le lieu précis n’a pas été communiqué publiquement. La préfecture estime qu’il est volontairement gardé secret et redoute la formation de convois convergeant vers un point du Rhône au dernier moment.

Les services de l’État s’attendent à "au moins 300 personnes" pour ce rendez-vous, présenté dans l’arrêté comme le dernier organisé par ce compte.

Drifts, courses et affrontements évoqués par la préfecture

Pour justifier l’interdiction, la préfecture rappelle une longue série de rassemblements automobiles non autorisés organisés depuis 2024 dans le Rhône et plusieurs départements voisins. Certains ont donné lieu à des drifts, des burnouts, des courses, des infractions routières, mais aussi à des affrontements avec les forces de l’ordre.

En mars 2025, un rassemblement brièvement organisé à Saint-Priest avant de se déplacer à Tignieu-Jameyzieu, en Isère, avait notamment réuni selon l’arrêté près de 1 000 véhicules et 2 000 personnes. Les gendarmes avaient relevé 275 infractions dans la région.

Plus récemment, un rassemblement organisé le 13 juillet 2026 avait attiré plus de 200 personnes. La préfecture indique qu’une patrouille de gendarmerie avait alors été prise à partie à Chavanay.

Les services de l’État considèrent ainsi qu’il existe pour ce week-end un "risque élevé de troubles graves à l’ordre public", notamment en matière de sécurité routière et de tranquillité publique.

Les organisateurs ou participants qui contreviendraient à l’interdiction s’exposent aux sanctions pénales prévues par la réglementation.