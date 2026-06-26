Un octogénaire violemment dépouillé dans ce secteur qui inquiète de plus en plus à Lyon 7e

Une nouvelle agression suscite l'émotion dans le 7e arrondissement de Lyon. Jeudi 25 juin, aux alentours de 11h, un homme âgé de 87 ans a été victime d'un vol avec violences aux abords du 36 allée de Fontenay, à proximité de l'avenue Debourg. Selon les premiers éléments, l'octogénaire, qui se déplaçait à l'aide d'une canne, aurait été violemment poussé au sol par deux individus avant que ces derniers ne lui arrachent sa montre.

Blessé à la suite de sa chute, il aurait été laissé au sol, en sang, sur le béton, en plein soleil.

Des témoins présents sur place sont restés auprès de la victime jusqu'à l'arrivée des sapeurs-pompiers et des policiers. Malgré plusieurs douleurs apparentes, l'homme était conscient lors de sa prise en charge.

La Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) nous confirme que "la victime a effectivement été transportée à l'hôpital. Nous n'avons pas d'informations sur son état de santé actuel. Une enquête est en cours pour rechercher l'auteur des faits."

Un climat d'insécurité autour de l'Intermarché

Au-delà de cette agression, plusieurs riverains interrogés évoquent un sentiment d'insécurité grandissant dans ce secteur situé à proximité du square derrière l'Intermarché du 68 avenue Debourg.

Selon eux, d'autres agressions, des vols avec violences ainsi que des faits de deal auraient été signalés ces dernières semaines. Sans établir de lien entre ces différents événements, plusieurs habitants estiment que ce secteur est devenu particulièrement préoccupant pour les personnes les plus vulnérables.

La colère s'exprime également sur les réseaux sociaux. "Quartier de merde ! Trop de racaille qui y traîne. Courage à ce monsieur", écrit un internaute. Un autre témoigne : "Ça craint vers cet Intermarché, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'agressions et de vols signalés dans le coin. C'est vraiment malheureux de voir autant de faits divers comme cela dans notre arrondissement..."

Une habitante affirme avoir assisté à une scène de trafic de stupéfiants : "Cette petite place qui pourrait être agréable est en fait craignos. J'ai assisté à un deal de came à 13h tranquilou bilou jeudi dernier." Un autre riverain assure quant à lui : "Même endroit où je me suis fait agresser pour mon collier fin avril."