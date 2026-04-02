Lyon : il vole une chaîne à un touriste… et la cache dans un endroit improbable

Mardi 24 mars 2026, vers 19h30, un groupe de touristes italiens se promenait rue Paul Bert, dans le quartier de la Guillotière, lorsqu’ils ont été abordés par deux individus.
Selon la police, l’un des suspects a engagé la conversation avec un touriste avant d’utiliser la "technique du judoka" aussi connu sous le nom de "technique du Karaté", une méthode consistant à déséquilibrer la victime pour faciliter le vol. Pendant ce temps, son complice distrayait le reste du groupe.
La victime ne s’est rendu compte que trop tard que sa chaîne en or venait de lui être arrachée. Les deux individus ont alors pris la fuite.
Mais leur cavale a été de courte durée. Le groupe de touristes a rapidement alerté un équipage de police à proximité, fournissant une description précise des suspects. Ces derniers ont été interpellés quelques instants plus tard.
Lors de leur interpellation, les policiers ont fait une découverte pour le moins surprenante : "un des individus cachait la chaîne dans sa bouche." Son complice, lui, était en possession d’une bombe lacrymogène.
Âgés de 18 ans, les deux hommes,"défavorablement connus des services de police, de nationalité algérienne et marocaine, en situation irrégulière sur le territoire Français." Placés en garde à vue, ils ont nié les faits lors de leurs auditions.
La victime a pu déposer plainte et récupérer son bien.
Présentés en comparution immédiate le 27 mars 2026, les deux suspects ont été condamnés à huit mois de prison avec sursis. Celui qui détenait la bombe lacrymogène s’est également vu interdire le port d’arme pendant cinq ans.
En parallèle, la préfecture leur a notifié une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une assignation à résidence.
C'est à cause d'eux que le RN va prendre le pouvoir et qu'on va être dans la m.....Signaler Répondre
"défavorablement connus des services de police, de nationalité algérienne et marocaine, en situation irrégulière sur le territoire Français"Signaler Répondre
NO COMMENT !!!
sûrement pas : 18 ans, ils étaient probablement en France avant leurs 18 ans, donc considérés mineurs, je vous laisse deviner la suiteSignaler Répondre
La question, c'est.... ils vont être expulsés?Signaler Répondre
Quand j'ai lu "caché dans un endroit improbable", ce n'est pas à ce bout du tube digestif que j'ai pensé.Signaler Répondre
again and again, et ça continue encore et encore ! toujours les memes, toujours la me histoire ! reveillez vous !!!Signaler Répondre
S'ils sont défavorablement connus, c'est qu'ils ont déjà été arrêtés. Pourquoi les laisser en liberté, même assignés à résidence ? Ils n'ont pas de domicile, et recommenceront leur manège dès aujourd'hui.Signaler Répondre
deux hommes,"défavorablement connus des services de police, de nationalité algérienne et marocaine, en situation irrégulière sur le territoire FrançaisSignaler Répondre
48h au chaud repas offert puis libre elle est belle cette FranceSignaler Répondre
Déception !Signaler Répondre
Au vu du titre de l'article, j'ai cru qu'il l'avait dans le cul...
Pas de Caf !!Signaler Répondre
2027 c'est passé? POVRE NAZE!!!!!!Signaler Répondre
Mettez tous ceux en situation irrégulière à St Pierre et Miquelon, faites travailler les Ksso's plus de RSA, quel soulagement pour la dette.Signaler Répondre
Au cours de l'once d'Or et du gramme de drogue, il vaut mieux garder ses bijoux au chaud : sous un pull par exemple.Signaler Répondre
ca va alorsSignaler Répondre
"les mères Isolées du monde entier et leurs enfants ´ mineurs isolés ´"Signaler Répondre
leurs enfants ne sont pas mineurs isolés puisqu'ils sont avec leur mère.
tes parents il sont eu combien?
et oui maintenant que tu ne profites plus de la caf faut la supprimer.
On vient juste de voter et tu lançais déjà le même "appel".Signaler Répondre
Tu as vu le résultat ?
Pour info, le RN a déjà commencé de rembourser.Signaler Répondre
Les droitardés ne sont pas très futés, mais les gauchos non plus.
et ben même si t'as pas d'enfants les enfants de ceux qui en ont paieront ta retraite.Signaler Répondre
c'est la solidarité nationale. un bon concept de notre beau pays.
C’est sûr qu’ on préférerait que nos impôts financent les balles ou quelques guillotines !!!!Signaler Répondre
LYON MAG journal PRO MACRONSignaler Répondre
En 2027, il y a des élections! Alors on vote bien, sinon on viens pas pleuré!!!!!!!!!Signaler Répondre
Pourquoi tu as autant de Pseudo dans le même sujet ?Signaler Répondre
Va dire a ta copine marine de rendre l'argent du peuple
D'après les écolos et LFI, c'est dans le Vieux Lyon que les gens sont en danger, cela dit c'est l'avis de militants qui sont souvent aveuglés par leur idéologie donc en complet décalage avec le réel (quand ils ne sont pas carrément dans l'insertion des valeurs pour que cela corresponde à leurs dogmes).Signaler Répondre
La réalité est tout autre une fois de plus...
La guillotiere, algérien, marocain, etc ....Signaler Répondre
Bref rien de nouveau.
Ces petits anges sont une chance pour la France.
Quelle justice Forminable !
La vraie verrue ? Elle vient de chez NOUS , elle s’appelle la ´CAF ´ elle attire les mères Isolées du monde entier et leurs enfants ´ mineurs isolés ´ pour vivre sur le compte des autres qui n’ont pas d enfants .Signaler Répondre
Je suis content de savoir que mes impôts servent à financer les honoraires des avocats et plus généralement tout ce qui les concerne de l'interprétation à la comparution en passant par leur repas en gav.Signaler Répondre
Combien de verrues comme eux sont nourris logés à nos frais ???Signaler Répondre
L'obligation de quitter le territoire est un écran de fumée, ils vont formuler des recours et resteront ici et vivre en parasite...
quelle bonne image de la France encore une fois !!!Signaler Répondre
Placés en garde à vue, ils ont nié les faits lors de leurs auditions :Signaler Répondre
Je suppose que le principal suspect avait enlevé la chaine de sa bouche lorsqu'il a nié les faits ?
Celui qui détenait la bombe lacrymogène s’est également vu interdire le port d’arme pendant cinq ans :
Super ! Dans 5 ans et un jour (comme dans "Tintin") celui-ci pourra se servir à nouveau d'une bombe lacrymogène achetée ou volée
Interdit de rire ......
Le tribunal de Villefranche les aurait probablement relaxés
Pour un groupe de touristes n 'y a t il pas mieux que la rue Paul Bert pour visiter LYON , ? un vrai coupe gorge , sale , etc ...Signaler Répondre
ils doivent être terrifiés par une telle sévérité ...Signaler Répondre
il aurait pu cacher la jonquaille volee ailleurs...Signaler Répondre
Mais ni le judo ni le karaté n’à rien à voir avec ça ! Depuis quand il y’à une technique d’arrachage de chaînes en or dans les arts martiaux ?😂🤣🤣Signaler Répondre
"""Présentés en comparution immédiate le 27 mars 2026, les deux suspects ont été condamnés à huit mois de prison avec sursis. Celui qui détenait la bombe lacrymogène s’est également vu interdire le port d’arme pendant cinq ans.Signaler Répondre
En parallèle, la préfecture leur a notifié une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une assignation à résidence."""
Et dire que certains critiquent le tribunal de Villefranche sur Saône, ce jugement est du même tonneau 😂😂
Qui ne voit pas comme la priorité d'assainir la ville de cette pourriture.Signaler Répondre
Pédale Greg, pédale bienheureux...
OQTF "assortie d’une assignation à résidence". Certains vont donc demander à la mairie de les loger en hotel...Signaler Répondre
Mais enfin retour au pays à coups de pied au c... ca va continuer longtemps tout ce laisser faire . Soyons durs de temps en temps.Signaler Répondre
pire :cacher la chaine volee dans son trou de balle!Signaler Répondre
Je trouve que la peine est raisonnable en espérant qu’il ne récidive pas, malgré tout ils n’ont que 18 ans.Signaler Répondre
depuis que le zoo de la Tète d'Or est pratiquement vidé de ses pensionnaires , les touristes vont a la Guille ...Signaler Répondre
Et encore et toujours "défavorablement connus des services de police, de nationalité algérienne et marocaine, en situation irrégulière sur le territoire Français." : des perles de plus au collier (si j'ose dire...).Signaler Répondre
Ces racailles protégées par la gauche ont encore de beaux jours devant elles. Quand on voit notre ministre de l’intérieur se soumettre de plus en plus à LFI !Signaler Répondre