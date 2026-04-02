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Lyon : il vole une chaîne à un touriste… et la cache dans un endroit improbable

Lyon : il vole une chaîne à un touriste… et la cache dans un endroit improbable
Lyon : il vole une chaîne à un touriste… et la cache dans un endroit improbable - LyonMag

La scène s’est déroulée en début de soirée dans le 7e arrondissement de Lyon.

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vol à l'arraché

43 commentaires
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Clyde le 05/04/2026 à 10:18

C'est à cause d'eux que le RN va prendre le pouvoir et qu'on va être dans la m.....

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Une chance pour la France le 04/04/2026 à 10:55

"défavorablement connus des services de police, de nationalité algérienne et marocaine, en situation irrégulière sur le territoire Français"

NO COMMENT !!!

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La réponse le 03/04/2026 à 13:57
laquest a écrit le 03/04/2026 à 13h53

La question, c'est.... ils vont être expulsés?

sûrement pas : 18 ans, ils étaient probablement en France avant leurs 18 ans, donc considérés mineurs, je vous laisse deviner la suite

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laquest le 03/04/2026 à 13:53

La question, c'est.... ils vont être expulsés?

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roulette russe le 03/04/2026 à 12:28

Quand j'ai lu "caché dans un endroit improbable", ce n'est pas à ce bout du tube digestif que j'ai pensé.

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again and again le 03/04/2026 à 11:52

again and again, et ça continue encore et encore ! toujours les memes, toujours la me histoire ! reveillez vous !!!

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Schuss69 le 03/04/2026 à 07:08

S'ils sont défavorablement connus, c'est qu'ils ont déjà été arrêtés. Pourquoi les laisser en liberté, même assignés à résidence ? Ils n'ont pas de domicile, et recommenceront leur manège dès aujourd'hui.

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Toujours les mêmes....... le 03/04/2026 à 06:18

deux hommes,"défavorablement connus des services de police, de nationalité algérienne et marocaine, en situation irrégulière sur le territoire Français

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viet69 le 03/04/2026 à 05:27

48h au chaud repas offert puis libre elle est belle cette France

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Chris25 le 02/04/2026 à 22:41

Déception !
Au vu du titre de l'article, j'ai cru qu'il l'avait dans le cul...

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Pas de papiers français le 02/04/2026 à 22:33

Pas de Caf !!

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ohogoh le 02/04/2026 à 18:57
Petit rappel a écrit le 02/04/2026 à 17h30

On vient juste de voter et tu lançais déjà le même "appel".
Tu as vu le résultat ?

2027 c'est passé? POVRE NAZE!!!!!!

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Rlb le 02/04/2026 à 18:26

Mettez tous ceux en situation irrégulière à St Pierre et Miquelon, faites travailler les Ksso's plus de RSA, quel soulagement pour la dette.

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CQQFD69! le 02/04/2026 à 18:25

Au cours de l'once d'Or et du gramme de drogue, il vaut mieux garder ses bijoux au chaud : sous un pull par exemple.

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pardon le 02/04/2026 à 17:41
Sergent Dugland a écrit le 02/04/2026 à 17h29

Pour info, le RN a déjà commencé de rembourser.
Les droitardés ne sont pas très futés, mais les gauchos non plus.

ca va alors

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pré vert le 02/04/2026 à 17:39
Ma CAF mon BLÉ a écrit le 02/04/2026 à 15h17

La vraie verrue ? Elle vient de chez NOUS , elle s’appelle la ´CAF ´ elle attire les mères Isolées du monde entier et leurs enfants ´ mineurs isolés ´ pour vivre sur le compte des autres qui n’ont pas d enfants .

"les mères Isolées du monde entier et leurs enfants ´ mineurs isolés ´"

leurs enfants ne sont pas mineurs isolés puisqu'ils sont avec leur mère.

tes parents il sont eu combien?
et oui maintenant que tu ne profites plus de la caf faut la supprimer.

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Petit rappel le 02/04/2026 à 17:30
choisissez a écrit le 02/04/2026 à 16h10

En 2027, il y a des élections! Alors on vote bien, sinon on viens pas pleuré!!!!!!!!!

On vient juste de voter et tu lançais déjà le même "appel".
Tu as vu le résultat ?

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Sergent Dugland le 02/04/2026 à 17:29
sergent garcia de la casa a écrit le 02/04/2026 à 15h47

Pourquoi tu as autant de Pseudo dans le même sujet ?
Va dire a ta copine marine de rendre l'argent du peuple

Pour info, le RN a déjà commencé de rembourser.
Les droitardés ne sont pas très futés, mais les gauchos non plus.

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solidarité nationale le 02/04/2026 à 17:20
Ma CAF mon BLÉ a écrit le 02/04/2026 à 15h17

La vraie verrue ? Elle vient de chez NOUS , elle s’appelle la ´CAF ´ elle attire les mères Isolées du monde entier et leurs enfants ´ mineurs isolés ´ pour vivre sur le compte des autres qui n’ont pas d enfants .

et ben même si t'as pas d'enfants les enfants de ceux qui en ont paieront ta retraite.
c'est la solidarité nationale. un bon concept de notre beau pays.

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Peuchère le 02/04/2026 à 16:46
France Foutue a écrit le 02/04/2026 à 14h41

Je suis content de savoir que mes impôts servent à financer les honoraires des avocats et plus généralement tout ce qui les concerne de l'interprétation à la comparution en passant par leur repas en gav.

C’est sûr qu’ on préférerait que nos impôts financent les balles ou quelques guillotines !!!!

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e ouiiii le 02/04/2026 à 16:11

LYON MAG journal PRO MACRON

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choisissez le 02/04/2026 à 16:10
Destin français a écrit le 02/04/2026 à 14h38

Combien de verrues comme eux sont nourris logés à nos frais ???
L'obligation de quitter le territoire est un écran de fumée, ils vont formuler des recours et resteront ici et vivre en parasite...

En 2027, il y a des élections! Alors on vote bien, sinon on viens pas pleuré!!!!!!!!!

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sergent garcia de la casa le 02/04/2026 à 15:47
Destin français a écrit le 02/04/2026 à 14h38

Combien de verrues comme eux sont nourris logés à nos frais ???
L'obligation de quitter le territoire est un écran de fumée, ils vont formuler des recours et resteront ici et vivre en parasite...

Pourquoi tu as autant de Pseudo dans le même sujet ?
Va dire a ta copine marine de rendre l'argent du peuple

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Aveuglement militant le 02/04/2026 à 15:43
MARCOPAULO a écrit le 02/04/2026 à 13h07

Pour un groupe de touristes n 'y a t il pas mieux que la rue Paul Bert pour visiter LYON , ? un vrai coupe gorge , sale , etc ...

D'après les écolos et LFI, c'est dans le Vieux Lyon que les gens sont en danger, cela dit c'est l'avis de militants qui sont souvent aveuglés par leur idéologie donc en complet décalage avec le réel (quand ils ne sont pas carrément dans l'insertion des valeurs pour que cela corresponde à leurs dogmes).
La réalité est tout autre une fois de plus...

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Bien entendu le 02/04/2026 à 15:32

La guillotiere, algérien, marocain, etc ....
Bref rien de nouveau.
Ces petits anges sont une chance pour la France.
Quelle justice Forminable !

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Ma CAF mon BLÉ le 02/04/2026 à 15:17
Destin français a écrit le 02/04/2026 à 14h38

Combien de verrues comme eux sont nourris logés à nos frais ???
L'obligation de quitter le territoire est un écran de fumée, ils vont formuler des recours et resteront ici et vivre en parasite...

La vraie verrue ? Elle vient de chez NOUS , elle s’appelle la ´CAF ´ elle attire les mères Isolées du monde entier et leurs enfants ´ mineurs isolés ´ pour vivre sur le compte des autres qui n’ont pas d enfants .

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France Foutue le 02/04/2026 à 14:41

Je suis content de savoir que mes impôts servent à financer les honoraires des avocats et plus généralement tout ce qui les concerne de l'interprétation à la comparution en passant par leur repas en gav.

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Destin français le 02/04/2026 à 14:38

Combien de verrues comme eux sont nourris logés à nos frais ???
L'obligation de quitter le territoire est un écran de fumée, ils vont formuler des recours et resteront ici et vivre en parasite...

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Traveler le 02/04/2026 à 14:16

quelle bonne image de la France encore une fois !!!

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togaro le 02/04/2026 à 13:37

Placés en garde à vue, ils ont nié les faits lors de leurs auditions :
Je suppose que le principal suspect avait enlevé la chaine de sa bouche lorsqu'il a nié les faits ?

Celui qui détenait la bombe lacrymogène s’est également vu interdire le port d’arme pendant cinq ans :
Super ! Dans 5 ans et un jour (comme dans "Tintin") celui-ci pourra se servir à nouveau d'une bombe lacrymogène achetée ou volée

Interdit de rire ......

Le tribunal de Villefranche les aurait probablement relaxés

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MARCOPAULO le 02/04/2026 à 13:07

Pour un groupe de touristes n 'y a t il pas mieux que la rue Paul Bert pour visiter LYON , ? un vrai coupe gorge , sale , etc ...

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tout a fait le 02/04/2026 à 12:45
Victor H a écrit le 02/04/2026 à 11h57

"""Présentés en comparution immédiate le 27 mars 2026, les deux suspects ont été condamnés à huit mois de prison avec sursis. Celui qui détenait la bombe lacrymogène s’est également vu interdire le port d’arme pendant cinq ans.
En parallèle, la préfecture leur a notifié une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une assignation à résidence."""

Et dire que certains critiquent le tribunal de Villefranche sur Saône, ce jugement est du même tonneau 😂😂

ils doivent être terrifiés par une telle sévérité ...

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kung- fion? le 02/04/2026 à 12:27
KUNG FOU a écrit le 02/04/2026 à 12h02

Mais ni le judo ni le karaté n’à rien à voir avec ça ! Depuis quand il y’à une technique d’arrachage de chaînes en or dans les arts martiaux ?😂🤣🤣

il aurait pu cacher la jonquaille volee ailleurs...

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KUNG FOU le 02/04/2026 à 12:02

Mais ni le judo ni le karaté n’à rien à voir avec ça ! Depuis quand il y’à une technique d’arrachage de chaînes en or dans les arts martiaux ?😂🤣🤣

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Victor H le 02/04/2026 à 11:57

"""Présentés en comparution immédiate le 27 mars 2026, les deux suspects ont été condamnés à huit mois de prison avec sursis. Celui qui détenait la bombe lacrymogène s’est également vu interdire le port d’arme pendant cinq ans.
En parallèle, la préfecture leur a notifié une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une assignation à résidence."""

Et dire que certains critiquent le tribunal de Villefranche sur Saône, ce jugement est du même tonneau 😂😂

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Quelle merde la ville de Doucet le 02/04/2026 à 11:52

Qui ne voit pas comme la priorité d'assainir la ville de cette pourriture.

Pédale Greg, pédale bienheureux...

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raslebol69 le 02/04/2026 à 11:44

OQTF "assortie d’une assignation à résidence". Certains vont donc demander à la mairie de les loger en hotel...

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Rob le 02/04/2026 à 11:29

Mais enfin retour au pays à coups de pied au c... ca va continuer longtemps tout ce laisser faire . Soyons durs de temps en temps.

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ç aurait pu etre le 02/04/2026 à 11:27

pire :cacher la chaine volee dans son trou de balle!

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A gauche le 02/04/2026 à 11:25

Je trouve que la peine est raisonnable en espérant qu’il ne récidive pas, malgré tout ils n’ont que 18 ans.

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il faut dire le 02/04/2026 à 11:22

depuis que le zoo de la Tète d'Or est pratiquement vidé de ses pensionnaires , les touristes vont a la Guille ...

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Harmonie et vivre ensemble le 02/04/2026 à 11:22

Et encore et toujours "défavorablement connus des services de police, de nationalité algérienne et marocaine, en situation irrégulière sur le territoire Français." : des perles de plus au collier (si j'ose dire...).

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velobobo le 02/04/2026 à 11:09

Ces racailles protégées par la gauche ont encore de beaux jours devant elles. Quand on voit notre ministre de l’intérieur se soumettre de plus en plus à LFI !

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