Lyon 3e : une retraitée agressée en pleine rue, son collier arraché en quelques secondes

Les faits se sont déroulés aux alentours de 11h, ce mardi 21 avril, à l’angle de la rue Bonnand et de la rue du Capitaine, dans le 3e arrondissement de Lyon.
Selon les premiers éléments, un homme d’une vingtaine d’années aurait abordé une femme en lui demandant des renseignements au sujet des bus TCL. Profitant de ce moment d’échange, il lui a aussitôt violemment arraché sa chaîne avant de prendre la fuite.
D’après nos informations, le bijou dérobé est un collier en or orné d’un pendentif.
La victime âgé de 69 ans a déposé plainte. Une enquête est en cours afin d’identifier et d'interpeller le suspect.
On sais bien qui commets ces délits, mais chut on va dire que je regarde CNEWS 🤣Signaler Répondre
Pourtant on paie assez d'impôts pour être protéger
8000 soldats sont au Moyen Orient
Un porte avion
Des frégates
Des rafales
ça sert a quoi?
ça coûte combien?
Lecornul n'a pas d'idées pour baisser le prix des carburants
Ah, si il parle de baisser les retraites ou de ne pas les indexées
Bonne nouvelle, vous allez bientôt dégagés!
ou est la gaieté d'époque, quelle tristesse de voir ça.Signaler Répondre
Les beaux jours reviennent. L'enrichissement diversitaire va pouvoir pleinement s'exprimer...Signaler Répondre
Encore à Montchat, décidément plus aucun quartier n'est épargné.Signaler Répondre
La nouvelle France by LFI.
je dis qu'il faut s'adapter au milieu dans lequel on évolueSignaler Répondre
Moi mes bijoux de famille sont cachésSignaler Répondre
Faudrait faire comme en Arabie Saoudite... couper la main des voleurs !Signaler Répondre
😂 sacré papaye, tu te nourris mieux de ses faits divers que du repas 🥘 sans goût 👅 qui t’ai donné à la cantine de ton EPHAD 😂.Signaler Répondre
Pan pan pan... et le problème est réglé.Signaler Répondre
Et le maire écolo parle d’une ville apaisée..! Jamais Lyon n’était pas aussi dangereux et dégradé ! La honte aux écolos ! Il faut les pousser vers la démission !Signaler Répondre
Bonne idée 💡 ! Mais si vous le choper sans avoir le permis de pêche, ils le remettront à l’eau 🐬..🤣😂😂Signaler Répondre
vous indinuez que c’est de la faute de la victime qui ne devrait pas porter de bijoux!!!Signaler Répondre
cela arrive souvent limite tout les jours et cela n'est pas normal. il n'y a pas ou peu de police dans les rues et que des caméras cela ne marche pas, regarder un peu ailleurs en Europe les patrouilles de police dissuades les bandits.Signaler Répondre
Si Aulas était passé, le voleur n'aurait pas volé...Signaler Répondre
Il m’est arrivé la même chose il y a 15 jours’ devant mon immeuble à 16.30Signaler Répondre
La personne m’a arraché le collier par derrière
J’ai déposé une plainte en ligne depui aucune nouvelle
on accroche un appât à l'hameçon, dans le 3e, on porte ses bijoux en or bien en vue.Signaler Répondre
Normal à Lyon.Comme dit la gauche,l'insécurité est une impression et pas une réalité!Signaler Répondre