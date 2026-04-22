Faits Divers

Lyon 3e : une retraitée agressée en pleine rue, son collier arraché en quelques secondes

Lyon 3e : une retraitée agressée en pleine rue, son collier arraché en quelques secondes
Lyon 3e : une retraitée agressée en pleine rue, son collier arraché en quelques secondes - LyonMag

Piégée par la fausse demande d'un renseignement TCL.

Les faits se sont déroulés aux alentours de 11h, ce mardi 21 avril, à l’angle de la rue Bonnand et de la rue du Capitaine, dans le 3e arrondissement de Lyon.

Selon les premiers éléments, un homme d’une vingtaine d’années aurait abordé une femme en lui demandant des renseignements au sujet des bus TCL. Profitant de ce moment d’échange, il lui a aussitôt violemment arraché sa chaîne avant de prendre la fuite.

D’après nos informations, le bijou dérobé est un collier en or orné d’un pendentif.

La victime âgé de 69 ans a déposé plainte. Une enquête est en cours afin d’identifier et d'interpeller le suspect.

Tags :

vol à l'arraché

15 commentaires
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Ouf, c'est bientôt 2027 le 22/04/2026 à 19:09

On sais bien qui commets ces délits, mais chut on va dire que je regarde CNEWS 🤣
Pourtant on paie assez d'impôts pour être protéger
8000 soldats sont au Moyen Orient
Un porte avion
Des frégates
Des rafales
ça sert a quoi?
ça coûte combien?
Lecornul n'a pas d'idées pour baisser le prix des carburants
Ah, si il parle de baisser les retraites ou de ne pas les indexées
Bonne nouvelle, vous allez bientôt dégagés!

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neutre04 le 22/04/2026 à 18:57

ou est la gaieté d'époque, quelle tristesse de voir ça.

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gege3 le 22/04/2026 à 18:54

Les beaux jours reviennent. L'enrichissement diversitaire va pouvoir pleinement s'exprimer...

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Solidarité 69 le 22/04/2026 à 18:51

Encore à Montchat, décidément plus aucun quartier n'est épargné.
La nouvelle France by LFI.

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Je n'insinue pas le 22/04/2026 à 18:48
Cmoi a écrit le 22/04/2026 à 17h28

vous indinuez que c’est de la faute de la victime qui ne devrait pas porter de bijoux!!!

je dis qu'il faut s'adapter au milieu dans lequel on évolue

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String le 22/04/2026 à 18:48

Moi mes bijoux de famille sont cachés

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Calahann le 22/04/2026 à 18:33

Faudrait faire comme en Arabie Saoudite... couper la main des voleurs !

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Bon soir le 22/04/2026 à 18:28
L'acier a écrit le 22/04/2026 à 18h17

Pan pan pan... et le problème est réglé.

😂 sacré papaye, tu te nourris mieux de ses faits divers que du repas 🥘 sans goût 👅 qui t’ai donné à la cantine de ton EPHAD 😂.

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L'acier le 22/04/2026 à 18:17

Pan pan pan... et le problème est réglé.

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D.K le 22/04/2026 à 17:38

Et le maire écolo parle d’une ville apaisée..! Jamais Lyon n’était pas aussi dangereux et dégradé ! La honte aux écolos ! Il faut les pousser vers la démission !

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PERMIS DE PÊCHE le 22/04/2026 à 17:30
A la pêche, a écrit le 22/04/2026 à 17h05

on accroche un appât à l'hameçon, dans le 3e, on porte ses bijoux en or bien en vue.

Bonne idée 💡 ! Mais si vous le choper sans avoir le permis de pêche, ils le remettront à l’eau 🐬..🤣😂😂

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Cmoi le 22/04/2026 à 17:28
A la pêche, a écrit le 22/04/2026 à 17h05

on accroche un appât à l'hameçon, dans le 3e, on porte ses bijoux en or bien en vue.

vous indinuez que c’est de la faute de la victime qui ne devrait pas porter de bijoux!!!

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citoyennormal le 22/04/2026 à 17:16

cela arrive souvent limite tout les jours et cela n'est pas normal. il n'y a pas ou peu de police dans les rues et que des caméras cela ne marche pas, regarder un peu ailleurs en Europe les patrouilles de police dissuades les bandits.

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Eh oui mon gars le 22/04/2026 à 17:15
Flo48 a écrit le 22/04/2026 à 16h56

Normal à Lyon.Comme dit la gauche,l'insécurité est une impression et pas une réalité!

Si Aulas était passé, le voleur n'aurait pas volé...

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CPG le 22/04/2026 à 17:09

Il m’est arrivé la même chose il y a 15 jours’ devant mon immeuble à 16.30
La personne m’a arraché le collier par derrière
J’ai déposé une plainte en ligne depui aucune nouvelle

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A la pêche, le 22/04/2026 à 17:05

on accroche un appât à l'hameçon, dans le 3e, on porte ses bijoux en or bien en vue.

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Flo48 le 22/04/2026 à 16:56

Normal à Lyon.Comme dit la gauche,l'insécurité est une impression et pas une réalité!

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