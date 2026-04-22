Lyon 3e : une retraitée agressée en pleine rue, son collier arraché en quelques secondes

Les faits se sont déroulés aux alentours de 11h, ce mardi 21 avril, à l’angle de la rue Bonnand et de la rue du Capitaine, dans le 3e arrondissement de Lyon.

Selon les premiers éléments, un homme d’une vingtaine d’années aurait abordé une femme en lui demandant des renseignements au sujet des bus TCL. Profitant de ce moment d’échange, il lui a aussitôt violemment arraché sa chaîne avant de prendre la fuite.

D’après nos informations, le bijou dérobé est un collier en or orné d’un pendentif.

La victime âgé de 69 ans a déposé plainte. Une enquête est en cours afin d’identifier et d'interpeller le suspect.