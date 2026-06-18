Villeurbanne : après avoir arraché le collier d'une sexagénaire, ils tombent sur les policiers

Mardi 16 juin 2026, une opération de sécurisation menée dans le métro lyonnais a permis l'interpellation rapide de deux individus soupçonnés d'avoir commis un vol à l'arraché à Villeurbanne.

Selon les informations communiquées par la police, les fonctionnaires en mission dans le métro avaient remarqué deux hommes qui semblaient porter une attention particulière aux effets personnels des voyageurs. Les suspects auraient notamment suivi deux femmes âgées à bord de la ligne A.

Lorsque les deux victimes sont descendues à la station Laurent Bonnevay, les deux hommes leur auraient emboîté le pas. Alors que les femmes se dirigeaient vers le secteur du cimetière de Villeurbanne, les suspects auraient accéléré leur marche. L'un d'eux aurait alors arraché le collier porté par une des victimes.

Après les faits, les deux hommes ont tenté de prendre la fuite. Leur cavale a toutefois été de courte durée puisque les policiers les ont rattrapés avenue Marcel-Cerdan.

Lors de leur interpellation, les deux suspects auraient tenté de porter des coups aux fonctionnaires. Ils ont finalement été maîtrisés puis placés en garde à vue. La victime, âgée de 69 ans, a déposé plainte. Les policiers visés lors de l'interpellation ont également porté plainte contre les deux mis en cause.

Âgés de 20 et 22 ans, les suspects ont adopté des versions différentes durant leurs auditions. Le plus jeune aurait reconnu partiellement les faits tandis que son complice les aurait contestés.

Les deux hommes, de nationalité algérienne et en situation irrégulière sur le territoire français selon la police, se sont vu notifier une obligation de quitter le territoire français (OQTF) assortie d'une mesure d'assignation à résidence.

Présentés au parquet de Lyon ce jeudi 18 juin, ils doivent être jugés dans le cadre d'une comparution immédiate.