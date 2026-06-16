Villeurbanne : suivi depuis le métro, il dépouille une retraitée devant les policiers

Plusieurs individus ont attiré l'attention des policiers vendredi 12 juin vers 18h30 dans les transports en commun lyonnais. Alors qu'ils assuraient une mission de sécurisation dans le métro, les fonctionnaires de police ont remarqué un groupe d'hommes qui semblait s'intéresser de près aux effets personnels des voyageurs.

Selon la police, les suspects ont ensuite suivi un couple de personnes âgées jusqu'à la sortie de la station Gratte-Ciel, à Villeurbanne. Les forces de l'ordre ont poursuivi leur surveillance.

Une filature discrète qui s'est rapidement révélée payante. Arrivés avenue Henri-Barbusse, ces derniers ont assisté au passage à l'acte. L'un des individus s'est séparé du groupe avant de courir en direction de la femme âgée. Il lui a alors arraché le collier qu'elle portait autour du cou avant de tenter de s'échapper.

Rattrapé quelques instants après les faits

La fuite du suspect a été de courte durée. Les policiers sont rapidement intervenus et sont parvenus à l'interpeller. Le collier, brisé lors du vol, a été récupéré puis restitué à la victime, qui a déposé plainte.

Placée en garde à vue, la personne mise en cause, âgée de 22 ans, a contesté les faits qui lui étaient reprochés lors de son audition. Les investigations ont toutefois permis d'établir qu'il se trouvait en situation de récidive.

La police précise également que le suspect, de nationalité algérienne et en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'assignation à résidence. Présenté au parquet de Lyon dimanche 14 juin dans le cadre d'une comparution à délai différé, il a été placé en détention dans l'attente de son jugement.