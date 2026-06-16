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Villeurbanne : suivi depuis le métro, il dépouille une retraitée devant les policiers

Villeurbanne : suivi depuis le métro, il dépouille une retraitée devant les policiers

La surveillance discrète de policiers dans le métro a permis l'interpellation rapide d'un voleur à l'arraché à Villeurbanne.

Plusieurs individus ont attiré l'attention des policiers vendredi 12 juin vers 18h30 dans les transports en commun lyonnais. Alors qu'ils assuraient une mission de sécurisation dans le métro, les fonctionnaires de police ont remarqué un groupe d'hommes qui semblait s'intéresser de près aux effets personnels des voyageurs.

Selon la police, les suspects ont ensuite suivi un couple de personnes âgées jusqu'à la sortie de la station Gratte-Ciel, à Villeurbanne. Les forces de l'ordre ont poursuivi leur surveillance.

Une filature discrète qui s'est rapidement révélée payante. Arrivés avenue Henri-Barbusse, ces derniers ont assisté au passage à l'acte. L'un des individus s'est séparé du groupe avant de courir en direction de la femme âgée. Il lui a alors arraché le collier qu'elle portait autour du cou avant de tenter de s'échapper.

Rattrapé quelques instants après les faits

La fuite du suspect a été de courte durée. Les policiers sont rapidement intervenus et sont parvenus à l'interpeller. Le collier, brisé lors du vol, a été récupéré puis restitué à la victime, qui a déposé plainte.

Placée en garde à vue, la personne mise en cause, âgée de 22 ans, a contesté les faits qui lui étaient reprochés lors de son audition. Les investigations ont toutefois permis d'établir qu'il se trouvait en situation de récidive.

La police précise également que le suspect, de nationalité algérienne et en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'assignation à résidence. Présenté au parquet de Lyon dimanche 14 juin dans le cadre d'une comparution à délai différé, il a été placé en détention dans l'attente de son jugement.

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vol à l'arraché

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15 commentaires
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Rance Indigne ! le 16/06/2026 à 08:44

"22 ans, recidive, nationalité algérienne et en situation irrégulière" On compred que Tebboune ne souhaite pas les reprendre. Un exemple à suivre. Bravo DZ !

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ecolopipo le 16/06/2026 à 08:41

L'efficacité de la justice dans toute sa splendeur

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les memes le 16/06/2026 à 07:52
excellente idée a écrit le 16/06/2026 à 07h18

des grands courageux qui s attaquent aux personnes âgées !

Tu as vu la vidéo de la personne âgée agressée dans une église a Saint Etienne? Insoutenable 😢😢

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Le Parti de Loi et d'Ordre le 16/06/2026 à 07:50
rachid6973 a écrit le 16/06/2026 à 06h19

Toujours les mêmes. Si les pays d'origines ne veulent pas les récupérer, je propose qu'on les envoie dans la jungle guyanaise.

+1000

Une bagne aux lles Kerguelen serait fort désirable aussi.

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arkom le 16/06/2026 à 07:33

plus d'accord avec le pays il faut renvoyer ces gens chez eux qu'ils ont la double nationalité ou pas ils sont français pour les avantages pour eux.mais pour le reste ils s'en foutent merci la gauche qui était au gouvernement vous avez foutu le bordel j'espère que certaines personnes ne voteront pas pour vous Ni pour LFI voté RN ils feront le ménage

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encore et toujours le 16/06/2026 à 07:26

Une fois de plus à Villeurbanne et avec un OQTF Algérien ! ! !

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excellente idée le 16/06/2026 à 07:18
rachid6973 a écrit le 16/06/2026 à 06h19

Toujours les mêmes. Si les pays d'origines ne veulent pas les récupérer, je propose qu'on les envoie dans la jungle guyanaise.

des grands courageux qui s attaquent aux personnes âgées !

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Gustav le 16/06/2026 à 07:17

1 bien français trop bien intégré... Retour au pays

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Politique des marché mafieux le 16/06/2026 à 07:11
Joltrembleur a écrit le 16/06/2026 à 06h22

mais la priorité c’est de faire barrage à l’essstreme droaate, hein !

Si l’extrême droite arrêtait les immigrés clandestins les Italiens en seraient déjà débarrassés !! Madame MELONI a régulariser presque un million d’immigrés africains, allez en Italie 🇮🇹 et vous en verrez PARTOUT, puisqu’ils sont régularisés ! Alors l’extrême droite est comme les autres politiques, une fumisterie et un mensonge ! Le peuple sera TOUJOURS le dindon de la farce , comme bientôt en France 🇫🇷 ou après 2027 la BCE va nous mettre en faillite comme la Grèce et le Portugal , ils ont déjà tout préparé, sauf les français qui verront la supercherie trop tard .

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foxy69 le 16/06/2026 à 07:09
rachid6973 a écrit le 16/06/2026 à 06h19

Toujours les mêmes. Si les pays d'origines ne veulent pas les récupérer, je propose qu'on les envoie dans la jungle guyanaise.

il faut ête maboule pour se facher avec l'Algérie

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Nouvelle France le 16/06/2026 à 07:08

Nouvelle France:
- Viols d'enfants,
- Agressions (torture) et Viols de personnes agées qui se multiplient,
- Agressions (torture) et Viols d'handicapés qui se multiplient,
- Agressions (torture) et parfois viols d'homo dans certains quartiers,
- Juifs agressés et on se souvient du viol de la fillette car "juive",
etc
etc
etc

La Belle Nouvelle France Mélenchonienne ... qui ne se fait pas toute seule car elle reçoit l'aide et les encouragements de tous ses "progressistes" macroniens, socio-libéraux et centristes moux.

Il y a bien une alliance objective dans ce bilan entre toute cette sphère macronienne et la sphère LFIste ... des bourgeois d'extrême gauche on connait bien ... faut bien constituer son armée de néo-esclaves pour se faire livrer ses repas chauds uber.

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un nullos le 16/06/2026 à 07:05

Mozart a délivrer encore plus de visas aux Algériens pour remercier baboune de pas reprendre ses OQTF
Et oui, Mozart fais le fier devant Trump et s'agenouille devant la dictature Algérienne👌👌👌

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Encore! le 16/06/2026 à 06:58

Encore, encore et encore les mêmes.

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Rlb le 16/06/2026 à 06:29

Politiques occupez vous de l'insécurité au lieu de penser à vos indemnités.

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CerisedeLyon le 16/06/2026 à 06:26

Usual suspect...Donc l'Etat est complice de cette agression.

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On s'en doutait.... le 16/06/2026 à 06:23

Lyon mag est au moins honnête. Il a bien précisé ce que tout le monde s'imaginait :" le suspect, de nationalité algérienne et en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'assignation à résidence"......

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Joltrembleur le 16/06/2026 à 06:22

mais la priorité c’est de faire barrage à l’essstreme droaate, hein !

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rachid6973 le 16/06/2026 à 06:19

Toujours les mêmes. Si les pays d'origines ne veulent pas les récupérer, je propose qu'on les envoie dans la jungle guyanaise.

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