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Le corps d'une femme découvert dans un cimetière à Lyon

Le corps d'une femme découvert dans un cimetière à Lyon
Le corps d'une femme découvert dans un cimetière à Lyon - Lyon Mag

Triste découverte ce vendredi matin au cimetière de Loyasse, dans le 5e arrondissement de Lyon.

Le corps d'une femme a été retrouvé. Selon les premiers éléments cités par le Progrès, la victime se serait pendue. 

Une enquête a été ouverte pour rechercher les causes du décès, afin de confirmer la piste du suicide.

Tags :

suicide

cimetière de Loyasse

4 commentaires
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Lukr le 31/07/2026 à 19:04
triste nouvel a écrit le 31/07/2026 à 18h17

quel triste article bcp de personnes souffrent en France malheureusement l’état ne s’occupe pas bcp de français vivant isolés sans lien avec la société sans amis et familles l’état préfère plus d’argent dans l’armement et la police ou lieu de mettre l’argent dans le suivi psychologique une pensée à la famille de cette femme

L’Ukraine et l’autre pays qu’on a pas le droit de nommer,passe avant nous !!!

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Ex Précisions le 31/07/2026 à 18:31
triste nouvel a écrit le 31/07/2026 à 18h17

quel triste article bcp de personnes souffrent en France malheureusement l’état ne s’occupe pas bcp de français vivant isolés sans lien avec la société sans amis et familles l’état préfère plus d’argent dans l’armement et la police ou lieu de mettre l’argent dans le suivi psychologique une pensée à la famille de cette femme

La police pas beaucoup, l'armement oui !

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triste nouvel le 31/07/2026 à 18:17

quel triste article bcp de personnes souffrent en France malheureusement l’état ne s’occupe pas bcp de français vivant isolés sans lien avec la société sans amis et familles l’état préfère plus d’argent dans l’armement et la police ou lieu de mettre l’argent dans le suivi psychologique une pensée à la famille de cette femme

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Calahann le 31/07/2026 à 18:16

Purée, c'est glauque.

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