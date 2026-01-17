Lyon : nouvelles découvertes archéologiques majeures au cimetière de Loyasse

Ce chantier a entraîné la prescription de nouvelles fouilles archéologiques sur un site considéré comme stratégique. "Perché sur la colline de Fourvière, le cimetière de Loyasse occupe en effet une position prometteuse, à proximité du cœur administratif, politique et financier de l’ancienne colonie romaine de Lugdunum", souligne la Ville de Lyon.
Une nouvelle phase de travaux, débutée en février dans l’ancien ossuaire, a déjà permis une découverte exceptionnelle : "la première porte monumentale antique de l’enceinte de Lugdunum datant du Ier siècle après J.-C.". Un vestige rare, qui confirme l’importance du secteur dans l’organisation de la ville antique.
Les recherches se poursuivent également en amont d’un autre projet, celui d’une future ferme urbaine pédagogique. Un diagnostic archéologique mené à l’intérieur de l’enceinte du cimetière a révélé de nouveaux éléments majeurs. Le 30 décembre 2025, la mairie du 5ᵉ arrondissement indique que ces nouvelles fouilles "ont révélé des vestiges majeurs attestant d'une occupation continue du site de l'Antiquité à l'époque contemporaine."
Les archéologues ont notamment mis au jour "un ancien secteur périurbain situé sur les pentes de Fourvière, en limite avec le quartier de Gorge de Loup", avec des vestiges étroitement liés à la topographie du terrain. Pour la période antique, plusieurs découvertes sont détaillées : "un large fossé antique comblé au IIe siècle après J.-C., plusieurs niveaux de dépotoirs datés du Ier siècle après J.-C., ainsi qu'un mobilier archéologique riche : fragments de céramiques, éléments métalliques en alliage cuivreux, restes fauniques, tesselles et dalles de voirie."
Parmi les éléments les plus marquants figurent également "les restes de deux équidés, ainsi que de nombreux fragments d'enduits peints." Ces découvertes s’inscrivent dans "un contexte archéologique local particulièrement riche", déjà illustré par la mise au jour récente "d'un axe de circulation antique, d'un segment d'enceinte associé à une porte donnant accès au plateau de Fourvière, ainsi que de plusieurs structures funéraires."
