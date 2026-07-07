Jeune femme blessée à l’arme blanche à Mions : ce que l’on sait de l’enquête

Une enquête est en cours après une agression survenue dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 juillet à Mions.

Une jeune femme a été attaquée à son domicile par un homme qui lui a porté un coup de couteau avant de prendre la fuite. La victime, âgée d’une vingtaine d’années, a été touchée au niveau d’un mollet.

Prise en charge par les secours puis transportée à l’hôpital, elle a reçu les soins nécessaires avant de pouvoir regagner son domicile peu de temps après.

Alertés après les faits, les gendarmes ont rapidement mis en place un important dispositif dans le secteur. Malgré un ratissage du quartier et des recherches menées dans les environs immédiats, aucun suspect n’a pu être interpellé par les militaires dans les heures suivant les faits.

Les enquêteurs poursuivent désormais leurs investigations afin d’établir les circonstances précises de l’agression et d’identifier l’homme recherché.

Les motivations de l’auteur présumé restent pour l’heure inconnues.