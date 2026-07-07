Faits Divers

Jeune femme blessée à l’arme blanche à Mions : ce que l’on sait de l’enquête

Jeune femme blessée à l’arme blanche à Mions : ce que l’on sait de l’enquête

Une femme d’une vingtaine d’années a été blessée à l’arme blanche dans la nuit de samedi à dimanche à Mions, dans l’est lyonnais. Malgré d’importantes recherches menées par les gendarmes, le suspect n’avait toujours pas été retrouvé ce lundi.

Une enquête est en cours après une agression survenue dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 juillet à Mions.

Une jeune femme a été attaquée à son domicile par un homme qui lui a porté un coup de couteau avant de prendre la fuite. La victime, âgée d’une vingtaine d’années, a été touchée au niveau d’un mollet.

Prise en charge par les secours puis transportée à l’hôpital, elle a reçu les soins nécessaires avant de pouvoir regagner son domicile peu de temps après.

Alertés après les faits, les gendarmes ont rapidement mis en place un important dispositif dans le secteur. Malgré un ratissage du quartier et des recherches menées dans les environs immédiats, aucun suspect n’a pu être interpellé par les militaires dans les heures suivant les faits.

Les enquêteurs poursuivent désormais leurs investigations afin d’établir les circonstances précises de l’agression et d’identifier l’homme recherché.

Les motivations de l’auteur présumé restent pour l’heure inconnues.

3 commentaires
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Solidarité 69 le 07/07/2026 à 12:57

La nouvelle France by LFI.

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Nathalie de saint Cracq le 07/07/2026 à 10:19
coluche? a écrit le 07/07/2026 à 09h57

je vous cite:
1-"ce que l on sait de l 'enquete"...
fin de l article:-
2-"les motivations de l auteur restent pour l heure inconnues"
comme disait coluche :
"quand on a rien à dire ,bin on ferme sa gueule".....hi,hi,hi

c est à peu pres aussi clair que nos analyses politiques televisees faites avec mon mari Alain Bechamel

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coluche? le 07/07/2026 à 09:57

je vous cite:
1-"ce que l on sait de l 'enquete"...
fin de l article:-
2-"les motivations de l auteur restent pour l heure inconnues"
comme disait coluche :
"quand on a rien à dire ,bin on ferme sa gueule".....hi,hi,hi

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