Faits Divers

Près de Lyon : une entreprise spécialisée dans les métaux précieux braquée, plus de 150 kg d’or et d’argent dérobés

Près de Lyon : une entreprise spécialisée dans les métaux précieux braquée, plus de 150 kg d’or et d’argent dérobés

Une société de recyclage de métaux basée à Charantonnay, en Isère, a été la cible d’un braquage dans la nuit de jeudi à vendredi. Trois individus armés ont contraint un salarié à ouvrir les coffres de l’entreprise avant de prendre la fuite avec un important stock d’or et d’argent.

Un spectaculaire vol à main armée s’est produit dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 juillet à Charantonnay dans le Nord-Isère.

Vers 3 h 30 du matin, le premier salarié arrivé sur le site de l’entreprise Recytal, spécialisée dans le recyclage des métaux, a été surpris par trois individus cagoulés à son entrée dans les locaux. Sous la menace d’une arme de poing, l’employé a été contraint de conduire les malfaiteurs jusqu’à la zone sécurisée où sont entreposés les métaux précieux.

Les auteurs ont alors exigé l’ouverture des coffres avant de s’emparer de leur contenu. Selon les premiers éléments, ils ont emporté environ 150 kilos d’argent ainsi qu’un kilo d’or sous forme de lingots.

Il pourrait s'agir d'un travail effectué par une équipe expérimentée. Les locaux ont été aspergés avec le contenu d’extincteurs, tandis que les systèmes de vidéosurveillance ont été détruits.

Les gendarmes ont rapidement établi qu’un véhicule retrouvé incendié à Diémoz correspondait à la voiture utilisée lors du braquage. Celle-ci avait été dérobée quelques heures auparavant à Saint-Jean-de-Bournay.

Les investigations se poursuivent afin d’identifier les auteurs et de déterminer les éventuels véhicules relais utilisés après l’abandon de la voiture incendiée.

L’entreprise a déposé plainte et le montant exact du préjudice reste en cours d’évaluation.

2 commentaires
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oh dites donc le 04/07/2026 à 15:23

Il va vraiment falloir revoir la sécurité dans ces sociétés ? ? ? ? ?

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Free Lyon le 04/07/2026 à 13:50

Joli coup en plus l Or remonte encore

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Moi le 04/07/2026 à 13:33

Des individus cagoulés, ça va être dur de les identifier.

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