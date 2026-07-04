Près de Lyon : une entreprise spécialisée dans les métaux précieux braquée, plus de 150 kg d’or et d’argent dérobés

Un spectaculaire vol à main armée s’est produit dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 juillet à Charantonnay dans le Nord-Isère.

Vers 3 h 30 du matin, le premier salarié arrivé sur le site de l’entreprise Recytal, spécialisée dans le recyclage des métaux, a été surpris par trois individus cagoulés à son entrée dans les locaux. Sous la menace d’une arme de poing, l’employé a été contraint de conduire les malfaiteurs jusqu’à la zone sécurisée où sont entreposés les métaux précieux.

Les auteurs ont alors exigé l’ouverture des coffres avant de s’emparer de leur contenu. Selon les premiers éléments, ils ont emporté environ 150 kilos d’argent ainsi qu’un kilo d’or sous forme de lingots.

Il pourrait s'agir d'un travail effectué par une équipe expérimentée. Les locaux ont été aspergés avec le contenu d’extincteurs, tandis que les systèmes de vidéosurveillance ont été détruits.

Les gendarmes ont rapidement établi qu’un véhicule retrouvé incendié à Diémoz correspondait à la voiture utilisée lors du braquage. Celle-ci avait été dérobée quelques heures auparavant à Saint-Jean-de-Bournay.

Les investigations se poursuivent afin d’identifier les auteurs et de déterminer les éventuels véhicules relais utilisés après l’abandon de la voiture incendiée.

L’entreprise a déposé plainte et le montant exact du préjudice reste en cours d’évaluation.