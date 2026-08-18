Rhône : un hectare de champ ravagé par un incendie au nord de Lyon

Les quelques pluies tombées récemment dans le Beaujolais n’ont pas suffi à écarter le risque d’incendie. Ce mardi 18 août, un départ de feu s’est produit en début d’après-midi dans un champ situé entre Lachassagne et Frontenas.
Les flammes ont parcouru environ un hectare de cultures, particulièrement sèches après les épisodes successifs de canicule.
Une quinzaine de sapeurs-pompiers ainsi que plusieurs véhicules ont été engagés pour maîtriser l’incendie.
Le Rhône connaît déjà une saison particulièrement marquée par les feux. Au 31 juillet, plus de 240 hectares avaient brûlé dans le département, soit sept fois davantage que sur l’ensemble de l’année précédente.
Qu’est-ce que tu es amusant. C’est léger, c’est fin et c’est si bien écrit. Je sais que derrière ce talent, il y a énormément de travail, mais je dois admettre, que la nature t’a gâté. Veinard !Signaler Répondre
Pardonne moi Ex Précision 😪Signaler Répondre
C'était probablement de la piquette et non du Beaujolpif certifiée 😉
Les petits roquets insultants et agressifs comme toi se retrouvent pas mal chez les militants ou sympathisants EELV/LFI aussi, il suffit de parcourir les commentaires pour le constater.Signaler Répondre
T'iras dire ça à ceux qui ont perdu leur maison ou des membres de leur famille.Signaler Répondre
Y'en a qui n'ont vraiment pas la lumière à tous les étages.
Pas touché le beaujolpif ?Signaler Répondre
J'aurai été triste ;-)
Le feu c'est produit juste en début d'après midi dans se coin du Beaujolais !Signaler Répondre
Faut surtout pas le dire à notre ami Ex Précision car, il va nous dire genre " Bin quoi, c'est juste après l'apéro " .
Le Beaujolpif !
1 hectare lol pas grave : il y a 50 millions d'hectare en FranceSignaler Répondre