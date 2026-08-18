Algérie : 12 000 euros saisis sur une passagère arrivée de Lyon à l’aéroport de Sétif

Le contrôle d’une passagère à l’aéroport international de Sétif a débouché sur la saisie de 12 000 euros en liquide.
La voyageuse arrivait de Lyon lundi 17 août lorsque les agents des douanes ont découvert l’argent au cours d’une fouille corporelle. Les espèces étaient constituées de coupures de 50 et 200 euros.
Or, cette somme n’avait pas été déclarée avant l’entrée sur le territoire algérien.
Une déclaration obligatoire au-delà de 1 000 euros
La législation algérienne impose une déclaration auprès des douanes pour les sommes dépassant 1 000 euros lors des mouvements de capitaux depuis ou vers l’étranger.
En l’absence de cette formalité, les fonds peuvent être saisis et des poursuites judiciaires engagées.
Les 12 000 euros transportés par la passagère ont donc été confisqués par le service de contrôle des voyageurs de l’aéroport de Sétif.
On a pas le droit de comparer un Européen et un Algérien, mais c'est comme les Euros et les DinarsSignaler Répondre
Le Dinar n'ayant aucune valeur (sauf en Algérie) les €uros ont une valeur plus importante pour les algériens qui en en ont besoin (marché noir)Signaler Répondre
Qd un escroc italien vole les commerçants on dit de lui qu’il est génial dans les commentaires… bande de raciste que vs êtes.Signaler Répondre
Là bas on est moins conciliant et elle va la fermer !Signaler Répondre
1 ans de RSA 🤣🤣🤣Signaler Répondre
La provenance au choix, trafic de drogue, prostitution, abus d'allocs non vérifiéesSignaler Répondre
Si la France était un peu plus curieuse, sur les Westenunion et autres, on peu récupérer beaucoup d'argent
Dans ce cas précis, on te parle de l'Algérie! De l'argent sale, provenant du traffic de drogue!!!!!!!Signaler Répondre
De l'argent gagné par la vente de produits illicites ?Signaler Répondre
Les économies d'une modeste employée ? non ,?Signaler Répondre
La déclaration de devises a toujours existé, avec la même règle. Confiscation et amende égale au double de la somme non déclarée.Signaler Répondre
je parie qu elle n' a pas ameute et appelle toute la population a hurler et agresser les autorités locales .Signaler Répondre
combien d’argent fuit la France vers la suisse et les paradis fiscales pas de vague il ne faut pas dérangerSignaler Répondre
Au lieu de vouloir imposer les retraités, pourquoi ne pas taxer les flux financiers partant vers certains pays?Signaler Répondre
Je me souviens que A. Montebourg avait parlé de cette solution avant de se faire massacrer par les "Jeunes Socialistes"
Faire des fouilles corporelles sur toute personne venant de France va rapporter beaucoup d’argent au fisc Algérien :) En France, la loi autorise 10000€ sans déclaration…Signaler Répondre