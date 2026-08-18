Faits Divers

Algérie : 12 000 euros saisis sur une passagère arrivée de Lyon à l’aéroport de Sétif

Algérie : 12 000 euros saisis sur une passagère arrivée de Lyon à l’aéroport de Sétif

Une voyageuse en provenance de Lyon a été contrôlée lundi 17 août à son arrivée à Sétif avec 12 000 euros en espèces non déclarés. La somme a été saisie par les douanes algériennes.

Le contrôle d’une passagère à l’aéroport international de Sétif a débouché sur la saisie de 12 000 euros en liquide.

La voyageuse arrivait de Lyon lundi 17 août lorsque les agents des douanes ont découvert l’argent au cours d’une fouille corporelle. Les espèces étaient constituées de coupures de 50 et 200 euros.

Or, cette somme n’avait pas été déclarée avant l’entrée sur le territoire algérien.

Une déclaration obligatoire au-delà de 1 000 euros

La législation algérienne impose une déclaration auprès des douanes pour les sommes dépassant 1 000 euros lors des mouvements de capitaux depuis ou vers l’étranger.

En l’absence de cette formalité, les fonds peuvent être saisis et des poursuites judiciaires engagées.

Les 12 000 euros transportés par la passagère ont donc été confisqués par le service de contrôle des voyageurs de l’aéroport de Sétif.

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14 commentaires
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Un comparraison humaine le 18/08/2026 à 11:54
Sacrés Dinars a écrit le 18/08/2026 à 11h41

Le Dinar n'ayant aucune valeur (sauf en Algérie) les €uros ont une valeur plus importante pour les algériens qui en en ont besoin (marché noir)

On a pas le droit de comparer un Européen et un Algérien, mais c'est comme les Euros et les Dinars

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Sacrés Dinars le 18/08/2026 à 11:41

Le Dinar n'ayant aucune valeur (sauf en Algérie) les €uros ont une valeur plus importante pour les algériens qui en en ont besoin (marché noir)

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Loool le 18/08/2026 à 11:26

Qd un escroc italien vole les commerçants on dit de lui qu’il est génial dans les commentaires… bande de raciste que vs êtes.

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je ne pense pas le 18/08/2026 à 11:13
Catalan a écrit le 18/08/2026 à 09h55

je parie qu elle n' a pas ameute et appelle toute la population a hurler et agresser les autorités locales .

Là bas on est moins conciliant et elle va la fermer !

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a votre bon coeur le 18/08/2026 à 11:01
hooooo a écrit le 18/08/2026 à 10h46

De l'argent gagné par la vente de produits illicites ?

1 ans de RSA 🤣🤣🤣

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Au choix le 18/08/2026 à 11:00
hooooo a écrit le 18/08/2026 à 10h46

De l'argent gagné par la vente de produits illicites ?

La provenance au choix, trafic de drogue, prostitution, abus d'allocs non vérifiées
Si la France était un peu plus curieuse, sur les Westenunion et autres, on peu récupérer beaucoup d'argent

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minimas sociaux? le 18/08/2026 à 11:00
pas de vague a écrit le 18/08/2026 à 09h52

combien d’argent fuit la France vers la suisse et les paradis fiscales pas de vague il ne faut pas déranger

Dans ce cas précis, on te parle de l'Algérie! De l'argent sale, provenant du traffic de drogue!!!!!!!

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hooooo le 18/08/2026 à 10:46

De l'argent gagné par la vente de produits illicites ?

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surement le 18/08/2026 à 10:20

Les économies d'une modeste employée ? non ,?

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1789 le 18/08/2026 à 10:07

La déclaration de devises a toujours existé, avec la même règle. Confiscation et amende égale au double de la somme non déclarée.

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Catalan le 18/08/2026 à 09:55

je parie qu elle n' a pas ameute et appelle toute la population a hurler et agresser les autorités locales .

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pas de vague le 18/08/2026 à 09:52

combien d’argent fuit la France vers la suisse et les paradis fiscales pas de vague il ne faut pas déranger

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Titus69 le 18/08/2026 à 09:31

Au lieu de vouloir imposer les retraités, pourquoi ne pas taxer les flux financiers partant vers certains pays?
Je me souviens que A. Montebourg avait parlé de cette solution avant de se faire massacrer par les "Jeunes Socialistes"

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Bravo le 18/08/2026 à 09:11

Faire des fouilles corporelles sur toute personne venant de France va rapporter beaucoup d’argent au fisc Algérien :) En France, la loi autorise 10000€ sans déclaration…

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