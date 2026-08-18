Algérie : 12 000 euros saisis sur une passagère arrivée de Lyon à l’aéroport de Sétif

Le contrôle d’une passagère à l’aéroport international de Sétif a débouché sur la saisie de 12 000 euros en liquide.

La voyageuse arrivait de Lyon lundi 17 août lorsque les agents des douanes ont découvert l’argent au cours d’une fouille corporelle. Les espèces étaient constituées de coupures de 50 et 200 euros.

Or, cette somme n’avait pas été déclarée avant l’entrée sur le territoire algérien.

Une déclaration obligatoire au-delà de 1 000 euros

La législation algérienne impose une déclaration auprès des douanes pour les sommes dépassant 1 000 euros lors des mouvements de capitaux depuis ou vers l’étranger.

En l’absence de cette formalité, les fonds peuvent être saisis et des poursuites judiciaires engagées.

Les 12 000 euros transportés par la passagère ont donc été confisqués par le service de contrôle des voyageurs de l’aéroport de Sétif.