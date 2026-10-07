L’ASVEL pille Monaco : un ailier pour remplacer un pivot, Juhann Begarin arrive comme joker médical

Un remplacement, mais pas au même poste. Pour pallier l’absence de son pivot Mathis Dossou-Yovo, l’ASVEL a choisi Juhann Begarin. L’ailier, passé par Paris, Nanterre et Monaco, s’engage pour un mois “dans un premier temps”, précise le club dans son communiqué, ce qui sous-entend déjà que ce contrat court pourrait s’étendre.

Avec ses 1,96 m, il dispose d'un profil complet, athlétique et agressif. Begarin apporte une option supplémentaire sur les ailes à Tony Parker. Son arrivée ne comble donc pas directement le vide laissé sous le panier par Dossou-Yovo. Le staff villeurbannais devra composer avec cette différence de profil pour équilibrer ses rotations.

Cette signature intervient aussi lors d’une journée sombre pour le dernier club en date de Juhann Begarin. L’AS Monaco Basket a annoncé ce mercredi sa cessation de paiements et une mise en pause de son projet, faute d’avoir trouvé une issue à ses difficultés financières. La Roca Team conserve toutefois l’espoir d’une restructuration permettant, un jour, de retrouver le plus haut niveau.

Begarin retrouve ainsi un point de chute à Villeurbanne. Une pige qui offre à l’ASVEL un renfort immédiat habitué de Betclic Élite, qui a 24 ans va disputer sa 6ème saison dans l’élite française.

À noter que le joueur devrait pouvoir être aligné en championnat de France comme en Euroligue, dont le compte officiel a relayé l’annonce de sa signature.