Betclic Élite : l’ASVEL arrache la victoire à Gravelines et reste invaincue

Les Villeurbannais ont retrouvé la victoire sur le parquet du BCM Gravelines, dimanche, avec un succès 70-65.

Toujours invaincue en Betclic Élite, l’ASVEL s’est relancée après ses deux défaites de la semaine en Euroligue, face au Panathinaïkos puis à Valence.

Gravelines menait encore 65-64 en fin de rencontre lorsque Tremont Waters, auteur de 14 points, a réussi un tir à huit mètres. Nate Sestina, qui a terminé avec 12 points, a ensuite marqué sur contre-attaque. À 40 secondes de la fin, l’ASVEL avait repris cinq points d’avance. Le score n’a plus bougé.

Une accélération après la pause, puis un nouveau bras de fer

Privée de Patty Mills et de Jae Crowder, l’ASVEL était menée d’un point à la mi-temps (34-33). Elle a changé de rythme au retour des vestiaires, passant un 9-0 pour prendre les commandes. Hugo Besson, avec 8 points et 7 passes, a notamment contribué à cette réaction.

Le BCM est toutefois revenu dans le match et a repris l’avantage en début de dernier quart-temps (59-56). Les Villeurbannais ont répondu par leur jeu rapide, avec notamment Marc-Owen Fodzo-Dada, auteur de 12 points, 7 rebonds et 3 passes, avant les actions décisives de Waters et Sestina.

L’ASVEL se déplacera chez le Paris Basketball en milieu de semaine. Elle recevra ensuite Roanne le week-end prochain pour son premier match à domicile de la saison en Betclic Élite, face à une équipe également invaincue en championnat.