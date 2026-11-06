Villeurbanne : un mort et un blessé dans une fusillade devant un fast-food, deux suspects en fuite

Une fusillade a éclaté, ce vendredi 6 novembre, à proximité du quartier de Grandclément. Les auteurs présumés ont pris la fuite.
Selon le Progrès, les faits se sont déroulés peu avant 15h, devant un fast-food situé boulevard Eugène-Réguillon, entre les quartiers de Grandclément et de Cusset.
Deux personnes ont été atteintes par les tirs. L'une des victimes, grièvement blessée, n'a pas survécu, malgré l'intervention des secours. La seconde personne touchée présente des blessures moins graves.
Un important dispositif de secours déployé
L'intervention a mobilisé d'importants moyens sur place. Quatre véhicules du Samu et trois véhicules des sapeurs-pompiers ont notamment été dépêchés dans le secteur.
Des effectifs de la police nationale et de la police municipale ont également été déployés.
Les deux auteurs présumés des tirs étaient toujours en fuite ce vendredi après-midi. Selon les premiers éléments rapportés, l'un aurait quitté les lieux à trottinette, tandis que le second aurait pris la fuite à pied.
Leurs identités restent inconnues à ce stade, tout comme les circonstances précises de cette fusillade et les motivations des tireurs.
Encore des auteurs qui peuvent s'enfuir sans être arrêtés très vite, sous "l'oeil" de dizaines et de centaines de caméras durant leur fuite.Signaler Répondre
C'est lui le plus malin .Signaler Répondre
Il a vite compris que le terrain villeurbannais était miné ; le voilà maintenant bien à l'abri dans le douillet Palais du Luxembourg .
Nan mais il a raison. Ce n'est pas un fast-food, c'est la couverture du point de deal.^^Signaler Répondre
C'est le métier qui rentre !!!Signaler Répondre
ils se sont juste trompés de cible. Ils croyaient être devant le bieristan...Signaler Répondre
Sa fesait LGT les tueries a Villeurbanne mdr les circonstances savent pas bah voyonsSignaler Répondre
Oui, c est pour fêter la venue du pacifiste Raphael ARCHENAULT 🤣🤣🤣Signaler Répondre
Nicolas ?Signaler Répondre
Encore un déni de gauche, cela aurait été Mediapart qui diffuse un délit raciste, tu aurais déjà diffusé de partout l'information sans leur demande s'ils étaient sûrs.Signaler Répondre
Le gauchiste est un drôle d'humain.
Si maintenant en plus , y'a des pruneaux dans les hamburger. !!!!!! 👎👎Signaler Répondre
Qui va payer ?Signaler Répondre
Encore un Kévin ?Signaler Répondre
Bienvenue dans la nouvelle France apaisée by EELV-LFI !Signaler Répondre
Ville apaisée...Signaler Répondre
Chicken Drive, au 80.Signaler Répondre
Vous l’avez Re sollicitéSignaler Répondre
Vous l’avez réélu bande de guignols
Cette même gauche qui conteste l’utilité de la vidéo surveillance
Qui refuse de gérer la question de la violence et de l’insécurité
Depuis toujours
Voilà le résultat
Votez écolo
Quand on voit ce qu'est devenue cette petite cité aux 3 points de deal, il y a de quoi regretter la démolition du ghetto Olivier-de-Serres....Signaler Répondre
Monsieur le Gendre , il en pense quoi ?Signaler Répondre
"l'un aurait quitté les lieux à trottinette, tandis que le second aurait pris la fuite à pied."Signaler Répondre
Avec une telle conscience collective, c'est l'oeuvre de grands humanistes...
il a quand même bombardé un clampin à la vitalité démocratique ,meeeerdeee...Signaler Répondre
La France de Macron. Violence quotidienne non-stop.Signaler Répondre
Et monsieur le maire qui déclare dans " viva " refuser que la haine soit entretenue jusqu'à devenir ordinaireSignaler Répondre
On peut m'expliquer ? ? ? ?
Il n'y a pas de Fast Food sur le boulevard Eugene Reguillon, Lyon Mag vous êtes sûrs de la localisation ?Signaler Répondre
Ça s'en va et ça revient... Ben non, en fait c'est tous les jours comme ça.Signaler Répondre
Une journée normale à Villeurbanne somme toute ;-)Signaler Répondre
Ça présage un bon WE de représailles...