Villeurbanne : un mort et un blessé dans une fusillade devant un fast-food, deux suspects en fuite

Une fusillade a éclaté, ce vendredi 6 novembre, à proximité du quartier de Grandclément. Les auteurs présumés ont pris la fuite.

Selon le Progrès, les faits se sont déroulés peu avant 15h, devant un fast-food situé boulevard Eugène-Réguillon, entre les quartiers de Grandclément et de Cusset.

Deux personnes ont été atteintes par les tirs. L'une des victimes, grièvement blessée, n'a pas survécu, malgré l'intervention des secours. La seconde personne touchée présente des blessures moins graves.

Un important dispositif de secours déployé

L'intervention a mobilisé d'importants moyens sur place. Quatre véhicules du Samu et trois véhicules des sapeurs-pompiers ont notamment été dépêchés dans le secteur.

Des effectifs de la police nationale et de la police municipale ont également été déployés.

Les deux auteurs présumés des tirs étaient toujours en fuite ce vendredi après-midi. Selon les premiers éléments rapportés, l'un aurait quitté les lieux à trottinette, tandis que le second aurait pris la fuite à pied.

Leurs identités restent inconnues à ce stade, tout comme les circonstances précises de cette fusillade et les motivations des tireurs.