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Villeurbanne : un mort et un blessé dans une fusillade devant un fast-food, deux suspects en fuite

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Villeurbanne : un mort et un blessé dans une fusillade devant un fast-food, deux suspects en fuite

Un nouveau drame s'est produit ce vendredi à Villeurbanne, près de Lyon.

Une fusillade a éclaté, ce vendredi 6 novembre, à proximité du quartier de Grandclément. Les auteurs présumés ont pris la fuite.

Selon le Progrès, les faits se sont déroulés peu avant 15h, devant un fast-food situé boulevard Eugène-Réguillon, entre les quartiers de Grandclément et de Cusset.

Deux personnes ont été atteintes par les tirs. L'une des victimes, grièvement blessée, n'a pas survécu, malgré l'intervention des secours. La seconde personne touchée présente des blessures moins graves.

Un important dispositif de secours déployé

L'intervention a mobilisé d'importants moyens sur place. Quatre véhicules du Samu et trois véhicules des sapeurs-pompiers ont notamment été dépêchés dans le secteur.

Des effectifs de la police nationale et de la police municipale ont également été déployés.

Les deux auteurs présumés des tirs étaient toujours en fuite ce vendredi après-midi. Selon les premiers éléments rapportés, l'un aurait quitté les lieux à trottinette, tandis que le second aurait pris la fuite à pied.

Leurs identités restent inconnues à ce stade, tout comme les circonstances précises de cette fusillade et les motivations des tireurs.

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20 commentaires
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Vidéosurveillance partout, police nulle part le 06/11/2026 à 18:26

Encore des auteurs qui peuvent s'enfuir sans être arrêtés très vite, sous "l'oeil" de dizaines et de centaines de caméras durant leur fuite.

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GAD le 06/11/2026 à 18:20
et a écrit le 06/11/2026 à 16h31

Monsieur le Gendre , il en pense quoi ?

C'est lui le plus malin .
Il a vite compris que le terrain villeurbannais était miné ; le voilà maintenant bien à l'abri dans le douillet Palais du Luxembourg .

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Nimbus le 06/11/2026 à 18:05
Seb le Malin a écrit le 06/11/2026 à 16h48

Chicken Drive, au 80.

Nan mais il a raison. Ce n'est pas un fast-food, c'est la couverture du point de deal.^^

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Ritchie le 06/11/2026 à 18:04

C'est le métier qui rentre !!!

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Mais non... le 06/11/2026 à 17:59
Allez la gauche on y croit.... a écrit le 06/11/2026 à 17h53

Oui, c est pour fêter la venue du pacifiste Raphael ARCHENAULT 🤣🤣🤣

ils se sont juste trompés de cible. Ils croyaient être devant le bieristan...

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John-698 le 06/11/2026 à 17:57

Sa fesait LGT les tueries a Villeurbanne mdr les circonstances savent pas bah voyons

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Allez la gauche on y croit.... le 06/11/2026 à 17:53
Chris25 a écrit le 06/11/2026 à 16h52

Ville apaisée...

Oui, c est pour fêter la venue du pacifiste Raphael ARCHENAULT 🤣🤣🤣

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CPASMOI...C LUI le 06/11/2026 à 17:49
Free Lyon a écrit le 06/11/2026 à 17h01

Qui va payer ?

Nicolas ?

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Jérémy le 06/11/2026 à 17:37
maxPTT a écrit le 06/11/2026 à 16h11

Il n'y a pas de Fast Food sur le boulevard Eugene Reguillon, Lyon Mag vous êtes sûrs de la localisation ?

Encore un déni de gauche, cela aurait été Mediapart qui diffuse un délit raciste, tu aurais déjà diffusé de partout l'information sans leur demande s'ils étaient sûrs.
Le gauchiste est un drôle d'humain.

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Franklebof le 06/11/2026 à 17:26

Si maintenant en plus , y'a des pruneaux dans les hamburger. !!!!!! 👎👎

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Free Lyon le 06/11/2026 à 17:01

Qui va payer ?

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Jérémy le 06/11/2026 à 16:56

Encore un Kévin ?

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Solidarité 69 le 06/11/2026 à 16:56

Bienvenue dans la nouvelle France apaisée by EELV-LFI !

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Chris25 le 06/11/2026 à 16:52

Ville apaisée...

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Seb le Malin le 06/11/2026 à 16:48
maxPTT a écrit le 06/11/2026 à 16h11

Il n'y a pas de Fast Food sur le boulevard Eugene Reguillon, Lyon Mag vous êtes sûrs de la localisation ?

Chicken Drive, au 80.

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Votez écolo le 06/11/2026 à 16:46

Vous l’avez Re sollicité
Vous l’avez réélu bande de guignols
Cette même gauche qui conteste l’utilité de la vidéo surveillance
Qui refuse de gérer la question de la violence et de l’insécurité
Depuis toujours
Voilà le résultat
Votez écolo

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Cité Jacques Monod... le 06/11/2026 à 16:33

Quand on voit ce qu'est devenue cette petite cité aux 3 points de deal, il y a de quoi regretter la démolition du ghetto Olivier-de-Serres....

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et le 06/11/2026 à 16:31
et encore a écrit le 06/11/2026 à 16h13

Et monsieur le maire qui déclare dans " viva " refuser que la haine soit entretenue jusqu'à devenir ordinaire
On peut m'expliquer ? ? ? ?

Monsieur le Gendre , il en pense quoi ?

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Chris6969699 le 06/11/2026 à 16:30

"l'un aurait quitté les lieux à trottinette, tandis que le second aurait pris la fuite à pied."

Avec une telle conscience collective, c'est l'oeuvre de grands humanistes...

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ho..he.. le 06/11/2026 à 16:28
et encore a écrit le 06/11/2026 à 16h13

Et monsieur le maire qui déclare dans " viva " refuser que la haine soit entretenue jusqu'à devenir ordinaire
On peut m'expliquer ? ? ? ?

il a quand même bombardé un clampin à la vitalité démocratique ,meeeerdeee...

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Black Star le 06/11/2026 à 16:15

La France de Macron. Violence quotidienne non-stop.

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et encore le 06/11/2026 à 16:13

Et monsieur le maire qui déclare dans " viva " refuser que la haine soit entretenue jusqu'à devenir ordinaire
On peut m'expliquer ? ? ? ?

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maxPTT le 06/11/2026 à 16:11

Il n'y a pas de Fast Food sur le boulevard Eugene Reguillon, Lyon Mag vous êtes sûrs de la localisation ?

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Clauclau le 06/11/2026 à 16:09

Ça s'en va et ça revient... Ben non, en fait c'est tous les jours comme ça.

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Ex Précisions le 06/11/2026 à 16:09

Une journée normale à Villeurbanne somme toute ;-)
Ça présage un bon WE de représailles...

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