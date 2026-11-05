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"La dignité et la décence" : la famille de Quentin Deranque s'oppose à la venue de Raphaël Arnault à Villeurbanne

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"La dignité et la décence" : la famille de Quentin Deranque s'oppose à la venue de Raphaël Arnault à Villeurbanne

La conférence du député LFI Raphaël Arnault, prévue ce vendredi 6 novembre à Villeurbanne, continue de susciter la polémique. Ce jeudi, la famille de Quentin Deranque, militant d'extrême droite tué à Lyon en février dernier, a dénoncé le choix d'organiser cette rencontre dans l'agglomération lyonnaise. Plusieurs proches du parlementaire sont mis en examen dans l'enquête sur la mort du jeune homme.

La venue de Raphaël Arnault dans la métropole lyonnaise provoque une nouvelle réaction, cette fois de la famille de Quentin Deranque.

Dans un communiqué transmis ce jeudi 5 novembre par son avocat, Me Fabien Rajon, la famille du militant d'extrême droite radicale tué en février dernier exprime son incompréhension face à la tenue de cette réunion publique.

Elle "regrette que la dignité et la décence n'aient pas conduit Raphaël Arnault à tenir sa réunion publique hors de l'agglomération où le crime qui coûta la vie à Quentin fut perpétré".

Le député insoumis du Vaucluse doit présenter vendredi son livre "Antifasciste" au Bieristan, un bar de Villeurbanne.

La conférence devait initialement se dérouler ce jeudi dans une salle municipale du 8e arrondissement de Lyon, mais la mairie avait annulé sa mise à disposition pour des raisons de sécurité.

Quatorze personnes mises en examen après la mort de Quentin Deranque

Cette polémique intervient près de neuf mois après la mort de Quentin Deranque, victime de violences le 14 février 2026 à Lyon, en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon.

Les coups avaient été portés à la suite d'un affrontement entre militants d'ultragauche et d'ultradroite.

Quatorze personnes ont été mises en examen pour meurtre ou complicité, parmi lesquelles un attaché parlementaire de Raphaël Arnault.

Certains suspects appartenaient à la Jeune Garde, organisation antifasciste aujourd'hui dissoute, dont le député est l'un des cofondateurs.

Raphaël Arnault a lui-même été entendu en audition libre le 29 octobre par la sous-direction antiterroriste, dans le cadre de cette enquête.

L'avocat de la famille précise toutefois respecter la présomption d'innocence du parlementaire.

Raphaël Arnault demande des garanties de sécurité

Malgré les critiques, la conférence de vendredi reste annoncée à Villeurbanne.

Dans un communiqué commun, Raphaël Arnault et la députée LFI du Rhône Anaïs Belouassa-Cherifi, également attendue à l'événement, ont demandé à la préfecture de prendre les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité des participants et la liberté d'expression.

Les services de l'État et la mairie de Villeurbanne échangent actuellement sur les conditions de sécurité entourant cette rencontre.

De son côté, la famille de Quentin Deranque affirme ne pas vouloir interférer dans les activités parlementaires de Raphaël Arnault.

Par la voix de son avocat, elle assure rester "attachée au calme, à l'apaisement et à la retenue", souhaitant avant tout pouvoir poursuivre son deuil tout en défendant les intérêts et la réputation du jeune homme.

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1 commentaire
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Lyon toujours résistante... le 05/11/2026 à 16:12

A l'heure où le conseil d état a interdit l antisémitisme a Lyon en rejetant la réintégration de THERY, prof a la fac de Lyon 2, il serait opportun que la préfecture interdise la venue de ce condamné pour violence , allié a un parti LFI , reconnu passionnément antisémite par les tribunaux .
Lyon a trop longtemps souffert de cette milice violente, et se remet a peine des violences du 17 orchestrées par cette ultra gauche....
Notre honneur de lyonnais, notre liberté doit être défendu et reconnu par les services de l état....
Non ARCHENAULT n a pas le droit moral de venir a LYON...son écharpe n est pas un totem d immunité, au contraire sa conduite devrait être exemplaire, il en est indigne.......

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Jérémy le 05/11/2026 à 16:08

Un antifasciste qui exige la protection par les forces de l'ordre qualifiés à longueur de journée de fascistes et d'assassins par ses soins avec ses amis, c'est cocasse.
Et son ex-ami Grégo Duce tout inquiet de ne pas savoir ce qu'a dévoilé Arnault aux services antiterroristes sur leur relation ne pourra mettre comme il l'a été par le passé une escorte de la police municipale lyonnaise à Villeurbanne.

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Oli69 le 05/11/2026 à 15:52

Ce n’est pas une bonne idée que ce gars vienne à Lyon… Pourtant il y en a des grandes villes en France où il pourrait aller , la c’est vraiment de la provocation.
LFI dans toute sa splendeur quoi…

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