"La dignité et la décence" : la famille de Quentin Deranque s'oppose à la venue de Raphaël Arnault à Villeurbanne

La venue de Raphaël Arnault dans la métropole lyonnaise provoque une nouvelle réaction, cette fois de la famille de Quentin Deranque.

Dans un communiqué transmis ce jeudi 5 novembre par son avocat, Me Fabien Rajon, la famille du militant d'extrême droite radicale tué en février dernier exprime son incompréhension face à la tenue de cette réunion publique.

Elle "regrette que la dignité et la décence n'aient pas conduit Raphaël Arnault à tenir sa réunion publique hors de l'agglomération où le crime qui coûta la vie à Quentin fut perpétré".

Le député insoumis du Vaucluse doit présenter vendredi son livre "Antifasciste" au Bieristan, un bar de Villeurbanne.

La conférence devait initialement se dérouler ce jeudi dans une salle municipale du 8e arrondissement de Lyon, mais la mairie avait annulé sa mise à disposition pour des raisons de sécurité.

Quatorze personnes mises en examen après la mort de Quentin Deranque

Cette polémique intervient près de neuf mois après la mort de Quentin Deranque, victime de violences le 14 février 2026 à Lyon, en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon.

Les coups avaient été portés à la suite d'un affrontement entre militants d'ultragauche et d'ultradroite.

Quatorze personnes ont été mises en examen pour meurtre ou complicité, parmi lesquelles un attaché parlementaire de Raphaël Arnault.

Certains suspects appartenaient à la Jeune Garde, organisation antifasciste aujourd'hui dissoute, dont le député est l'un des cofondateurs.

Raphaël Arnault a lui-même été entendu en audition libre le 29 octobre par la sous-direction antiterroriste, dans le cadre de cette enquête.

L'avocat de la famille précise toutefois respecter la présomption d'innocence du parlementaire.

Raphaël Arnault demande des garanties de sécurité

Malgré les critiques, la conférence de vendredi reste annoncée à Villeurbanne.

Dans un communiqué commun, Raphaël Arnault et la députée LFI du Rhône Anaïs Belouassa-Cherifi, également attendue à l'événement, ont demandé à la préfecture de prendre les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité des participants et la liberté d'expression.

Les services de l'État et la mairie de Villeurbanne échangent actuellement sur les conditions de sécurité entourant cette rencontre.

De son côté, la famille de Quentin Deranque affirme ne pas vouloir interférer dans les activités parlementaires de Raphaël Arnault.

Par la voix de son avocat, elle assure rester "attachée au calme, à l'apaisement et à la retenue", souhaitant avant tout pouvoir poursuivre son deuil tout en défendant les intérêts et la réputation du jeune homme.