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Villeurbanne : une dispute entre voisins dégénère, un homme reçoit plusieurs coups de couteau

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Villeurbanne : une dispute entre voisins dégénère, un homme reçoit plusieurs coups de couteau
Photo d'illustration - LyonMag

INFO LYONMAG. Un homme de 26 ans a été victime de plusieurs coups de couteau ce lundi 2 novembre à Villeurbanne. Blessé notamment au cou et à l'abdomen, il a été transporté à l'hôpital. Le suspect, qui serait sous le coup d'une interdiction de paraître dans l'immeuble, est recherché.

Une violente agression au couteau s'est produite ce lundi 2 novembre, en début de soirée, à Villeurbanne. Peu après 19h, les policiers ont été appelés pour intervenir dans un immeuble de la rue Hector-Berlioz, dans le quartier du Tonkin, où un homme venait d'être grièvement blessé à l'arme blanche.

Selon une source policière, la victime, un ressortissant tunisien de 26 ans, en situation irrégulière, présentait plusieurs plaies saignantes au niveau du crâne, du cou et du bas-ventre.

La victime se réfugie chez un voisin

D'après les premiers témoignages recueillis par les policiers, une altercation aurait éclaté vers 18h50 entre deux hommes sur le palier du deuxième étage de l'immeuble.

Un voisin, dérangé par le bruit alors que son bébé dormait, serait intervenu pour leur demander de se calmer. Les deux hommes auraient ensuite quitté les lieux.

Quelques instants plus tard, l'un d'eux est revenu frapper à la porte du voisin, présentant plusieurs blessures importantes. Ce dernier a immédiatement alerté les secours.

Prise en charge par les sapeurs-pompiers et le Samu, la victime a été transportée à l'hôpital Édouard-Herriot de Lyon, au pavillon de déchocage. Son pronostic vital n'était pas engagé, malgré ses multiples blessures.

Un suspect déjà interdit de paraître dans l'immeuble

Les premiers éléments recueillis par les enquêteurs orientent les soupçons vers un homme de 29 ans, ressortissant Algérien en attente de régularisation, qui aurait quitté les lieux avant l'arrivée des forces de l'ordre.

Selon nos informations, cet individu serait l'ancien compagnon d'une habitante de l'immeuble, âgée de 23 ans. Cette dernière a expliqué aux policiers s'être séparée de lui à la suite de violences conjugales.

Plus tôt dans la soirée, son ex-conjoint l'aurait retrouvée dans un parc de l'avenue de la République, avant de la raccompagner à son domicile. Une dispute aurait ensuite éclaté dans l'appartement, conduisant la jeune femme à lui demander de partir.

Le suspect faisait déjà l'objet d'une interdiction de paraître au domicile de son ancienne compagne, ainsi que d'une interdiction d'entrer en contact avec elle.

Les recherches menées dans l'immeuble et à ses abords n'ont pas permis de retrouver l'intéressé ni de découvrir de traces utiles à l'enquête.

L'ancienne compagne du suspect a été conduite au commissariat de Villeurbanne afin d'être auditionnée. Les circonstances exactes de l'agression restent à déterminer.

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coup de couteau

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8 commentaires
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Une CHANCE pour la France le 03/11/2026 à 21:04

Venez comme vous êtes... malheureusement !

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mdr le 03/11/2026 à 20:19
Cest desolant ! a écrit le 03/11/2026 à 19h11

Les OQTF et personnes en situation irrégulière fleurissent comme des fleurs pourris ! Quel laxisme de nos politiques

une marche blanche ? A qui la faute ? LFI RN !! il ne faut pas se tromper de combat !!

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1789 le 03/11/2026 à 20:07

Interdiction qui lui laisse la possibilité d'une prochaine fois, qui sera la bonne? A enfermer, ou à retourner à l'envoyeur avant qu'il soit trop tard.

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ça passe? le 03/11/2026 à 19:29
Les ensauvageurs de la société a écrit le 03/11/2026 à 19h04

Rien de surprenant : le profil habituel de ceux qui contribuent au vivre-ensemble et œuvrent à l’apaisement de la société…

allo macron de mes 2? nunez de mes 2? darmanin? france info? TV5? quotidien? apathie? Faut pas stygmatisé c'est ça?

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Cest desolant ! le 03/11/2026 à 19:11

Les OQTF et personnes en situation irrégulière fleurissent comme des fleurs pourris ! Quel laxisme de nos politiques

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Les ensauvageurs de la société le 03/11/2026 à 19:04

Rien de surprenant : le profil habituel de ceux qui contribuent au vivre-ensemble et œuvrent à l’apaisement de la société…

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oh là là le 03/11/2026 à 18:41

Mais ça va de mieux en mieux à Villeurbanne ! ! ! on recueille vraiment tout le monde !

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Touche pas à mon couz le 03/11/2026 à 18:31

Tout est écrit

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