Villeurbanne : une dispute entre voisins dégénère, un homme reçoit plusieurs coups de couteau

Une violente agression au couteau s'est produite ce lundi 2 novembre, en début de soirée, à Villeurbanne. Peu après 19h, les policiers ont été appelés pour intervenir dans un immeuble de la rue Hector-Berlioz, dans le quartier du Tonkin, où un homme venait d'être grièvement blessé à l'arme blanche.

Selon une source policière, la victime, un ressortissant tunisien de 26 ans, en situation irrégulière, présentait plusieurs plaies saignantes au niveau du crâne, du cou et du bas-ventre.

La victime se réfugie chez un voisin

D'après les premiers témoignages recueillis par les policiers, une altercation aurait éclaté vers 18h50 entre deux hommes sur le palier du deuxième étage de l'immeuble.

Un voisin, dérangé par le bruit alors que son bébé dormait, serait intervenu pour leur demander de se calmer. Les deux hommes auraient ensuite quitté les lieux.

Quelques instants plus tard, l'un d'eux est revenu frapper à la porte du voisin, présentant plusieurs blessures importantes. Ce dernier a immédiatement alerté les secours.

Prise en charge par les sapeurs-pompiers et le Samu, la victime a été transportée à l'hôpital Édouard-Herriot de Lyon, au pavillon de déchocage. Son pronostic vital n'était pas engagé, malgré ses multiples blessures.

Un suspect déjà interdit de paraître dans l'immeuble

Les premiers éléments recueillis par les enquêteurs orientent les soupçons vers un homme de 29 ans, ressortissant Algérien en attente de régularisation, qui aurait quitté les lieux avant l'arrivée des forces de l'ordre.

Selon nos informations, cet individu serait l'ancien compagnon d'une habitante de l'immeuble, âgée de 23 ans. Cette dernière a expliqué aux policiers s'être séparée de lui à la suite de violences conjugales.

Plus tôt dans la soirée, son ex-conjoint l'aurait retrouvée dans un parc de l'avenue de la République, avant de la raccompagner à son domicile. Une dispute aurait ensuite éclaté dans l'appartement, conduisant la jeune femme à lui demander de partir.

Le suspect faisait déjà l'objet d'une interdiction de paraître au domicile de son ancienne compagne, ainsi que d'une interdiction d'entrer en contact avec elle.

Les recherches menées dans l'immeuble et à ses abords n'ont pas permis de retrouver l'intéressé ni de découvrir de traces utiles à l'enquête.

L'ancienne compagne du suspect a été conduite au commissariat de Villeurbanne afin d'être auditionnée. Les circonstances exactes de l'agression restent à déterminer.