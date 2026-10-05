Coups de feu à Villeurbanne : un jeune homme touché à l’abdomen

Les faits se sont produits, rue Frédéric-Faÿs, dans le quartier de Cusset.

Selon les informations du Progrès, un individu aurait ouvert le feu à trois reprises avec une arme de poing avant de prendre la fuite.

La victime, touchée à l’abdomen, a été conduite par des passants jusqu'aux urgences du Médipôle. Le jeune homme a ensuite été transféré à l'hôpital Édouard-Herriot.

Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte par le parquet de Lyon.