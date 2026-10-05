Faits Divers

Coups de feu à Villeurbanne : un jeune homme touché à l’abdomen

Suivez-nous sur Google
Coups de feu à Villeurbanne : un jeune homme touché à l’abdomen
Coups de feu à Villeurbanne : un jeune homme touché à l’abdomen - Lyon Mag

Un homme de 20 ans a été blessé par arme à feu dimanche, peu après minuit, à Villeurbanne.

Les faits se sont produits, rue Frédéric-Faÿs, dans le quartier de Cusset.

Selon les informations du Progrès, un individu aurait ouvert le feu à trois reprises avec une arme de poing avant de prendre la fuite.

La victime, touchée à l’abdomen, a été conduite par des passants jusqu'aux urgences du Médipôle. Le jeune homme a ensuite été transféré à l'hôpital Édouard-Herriot.

Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte par le parquet de Lyon.

Tags :

fusillade

villeurbanne

0 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
Jérémy le 05/10/2026 à 18:51

Encore des sympathisants du RN selon l'enquête de Médiapart.

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 05/10/2026 à 18:18

"un individu aurait ouvert le feu à trois reprises avec une arme de poing".

On poursuit le parfait apaisement....

Signaler Répondre
avatar
Ritchie le 05/10/2026 à 18:12

Dire "coups de feu à Villeurbanne" c'est comme dire "l'océan à Biarritz" ... rien que l'on ne sache déjà !!!

Signaler Répondre
avatar
et voilà le 05/10/2026 à 18:11

Et ça continue et le Maire lui pour sois disant régler le problème veut ouvrir des salles de shoot ? ? ? ?
Il n'a rien de mieux à proposer pour pourrir un peu plus les quartiers !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.