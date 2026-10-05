Coups de feu à Villeurbanne : un jeune homme touché à l’abdomen

Les faits se sont produits, rue Frédéric-Faÿs, dans le quartier de Cusset.
Selon les informations du Progrès, un individu aurait ouvert le feu à trois reprises avec une arme de poing avant de prendre la fuite.
La victime, touchée à l’abdomen, a été conduite par des passants jusqu'aux urgences du Médipôle. Le jeune homme a ensuite été transféré à l'hôpital Édouard-Herriot.
Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte par le parquet de Lyon.
Encore des sympathisants du RN selon l'enquête de Médiapart.Signaler Répondre
"un individu aurait ouvert le feu à trois reprises avec une arme de poing".Signaler Répondre
On poursuit le parfait apaisement....
Dire "coups de feu à Villeurbanne" c'est comme dire "l'océan à Biarritz" ... rien que l'on ne sache déjà !!!Signaler Répondre
Et ça continue et le Maire lui pour sois disant régler le problème veut ouvrir des salles de shoot ? ? ? ?Signaler Répondre
Il n'a rien de mieux à proposer pour pourrir un peu plus les quartiers !