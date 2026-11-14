Un cambriolage en règle. Dans la nuit du mercredi 4 au jeudi 5 novembre, des malfaiteurs ont forcé l'entrée du Saxophonnier, atelier-boutique dédié au saxophone situé dans le quartier de la Croix-Rousse, à Lyon 4e. Résultat : plus de 50 000 euros de matériel dérobé, principalement des saxophones et des becs.

Des instruments appartenant à des clients parmi le butin

Le vol dépasse le simple préjudice commercial. Selon le gérant de l'établissement, une partie des instruments subtilisés ne figurait pas dans le stock de la boutique : ils avaient été confiés par des particuliers pour y être réparés ou entretenus. Ces clients se retrouvent donc eux aussi victimes du cambriolage, sans avoir pu l'anticiper.

500 euros pour toute information utile

Pour accélérer l'identification des auteurs et espérer récupérer les instruments, Le Saxophonnier a mis en place une récompense pouvant atteindre 500 euros. Elle est destinée à toute personne fournissant une information permettant l'identification et l'interpellation des responsables.

Les témoins ou personnes disposant d'un renseignement sont invités à contacter directement la boutique au 06 60 65 73 04 ou à s'adresser à la police. La boutique insiste : il ne faut pas intervenir soi-même.

Les instruments volés sont pour l'heure introuvables. Reste à savoir si les pistes évoquées par l'enquête aboutiront — et si les particuliers lésés reverront un jour leurs saxophones.