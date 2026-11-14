Le malaise grandit au sein du Défenseur des droits. Depuis la nomination de l'ancien sénateur du Rhône François-Noël Buffet en juillet dernier, plusieurs agents s'inquiètent de la manière dont l'autorité indépendante réagit aux événements entourant les mobilisations lycéennes.

Selon une enquête publiée par Basta!, les syndicats CGT et Solidaires ont adressé un courrier à leur direction le 23 octobre pour faire part de leurs préoccupations.

Ils estiment que l'institution ne s'exprime pas suffisamment sur les conditions des interventions policières et les droits des mineurs interpellés.

73 saisines liées aux manifestations

Depuis la fin septembre, le Défenseur des droits a reçu 73 saisines concernant les manifestations. Elles portent notamment sur des accusations de violences, les conditions de garde à vue et la confiscation de pancartes.

L'institution a pourtant réagi publiquement à deux reprises.

Le 10 octobre, elle a rappelé la nécessité de protéger les droits et libertés des personnes, particulièrement ceux des mineurs. Elle s'est également autosaisie du cas d'un adolescent de 14 ans grièvement blessé au visage par une grenade lacrymogène à Saint-Ouen-l'Aumône.

Le 23 octobre, un second communiqué a exprimé sa préoccupation face à l'ampleur des interpellations et aux conditions de garde à vue des jeunes manifestants.

Des interventions jugées insuffisantes par les syndicats, qui réclament une action plus visible de leur président.

François-Noël Buffet défend sa méthode

Nommé à la tête de l'institution sur proposition d'Emmanuel Macron, François-Noël Buffet affirme vouloir prendre le temps de découvrir son fonctionnement avant de multiplier les interventions publiques.

Interrogé par Libération le 29 octobre, l'ancien maire d'Oullins avait notamment déclaré : "Le silence n'est pas le synonyme d'une esquive".

Une position qui ne convainc pas certains membres de ses équipes. D'après les témoignages recueillis par Basta!, plusieurs agents regrettent également le manque d'échanges avec leur nouvelle direction.

Des suppressions de postes redoutées

Ces tensions interviennent également dans un contexte budgétaire délicat.

Le projet de loi de finances pour 2027 prévoit la suppression de dix postes au Défenseur des droits, alors que les réclamations auraient augmenté de 33% au premier semestre 2026.

Une perspective qui renforce les inquiétudes syndicales sur les moyens dont disposera l'autorité indépendante pour exercer ses missions.