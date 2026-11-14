Le malaise grandit au sein du Défenseur des droits. Depuis la nomination de l'ancien sénateur du Rhône François-Noël Buffet en juillet dernier, plusieurs agents s'inquiètent de la manière dont l'autorité indépendante réagit aux événements entourant les mobilisations lycéennes.
Selon une enquête publiée par Basta!, les syndicats CGT et Solidaires ont adressé un courrier à leur direction le 23 octobre pour faire part de leurs préoccupations.
Ils estiment que l'institution ne s'exprime pas suffisamment sur les conditions des interventions policières et les droits des mineurs interpellés.
73 saisines liées aux manifestations
Depuis la fin septembre, le Défenseur des droits a reçu 73 saisines concernant les manifestations. Elles portent notamment sur des accusations de violences, les conditions de garde à vue et la confiscation de pancartes.
L'institution a pourtant réagi publiquement à deux reprises.
Le 10 octobre, elle a rappelé la nécessité de protéger les droits et libertés des personnes, particulièrement ceux des mineurs. Elle s'est également autosaisie du cas d'un adolescent de 14 ans grièvement blessé au visage par une grenade lacrymogène à Saint-Ouen-l'Aumône.
Le 23 octobre, un second communiqué a exprimé sa préoccupation face à l'ampleur des interpellations et aux conditions de garde à vue des jeunes manifestants.
Des interventions jugées insuffisantes par les syndicats, qui réclament une action plus visible de leur président.
François-Noël Buffet défend sa méthode
Nommé à la tête de l'institution sur proposition d'Emmanuel Macron, François-Noël Buffet affirme vouloir prendre le temps de découvrir son fonctionnement avant de multiplier les interventions publiques.
Interrogé par Libération le 29 octobre, l'ancien maire d'Oullins avait notamment déclaré : "Le silence n'est pas le synonyme d'une esquive".
Une position qui ne convainc pas certains membres de ses équipes. D'après les témoignages recueillis par Basta!, plusieurs agents regrettent également le manque d'échanges avec leur nouvelle direction.
Des suppressions de postes redoutées
Ces tensions interviennent également dans un contexte budgétaire délicat.
Le projet de loi de finances pour 2027 prévoit la suppression de dix postes au Défenseur des droits, alors que les réclamations auraient augmenté de 33% au premier semestre 2026.
Une perspective qui renforce les inquiétudes syndicales sur les moyens dont disposera l'autorité indépendante pour exercer ses missions.
Syndicats = destruction de la France.Signaler Répondre
les tirs tendus de cailloux contre la police est un droit de l’homme… Ben non ! Jean Noël tres bien ne vous laissez pas dépasser par ces minorités déconnectées contre la majoritéSignaler Répondre
L’Histoire retiendra qu’en 2026 la France a frappé des jeunes femmes et des jeunes hommes et a mutilé des adolescents La France est devenue comparable à certains pays comme la Russie la Chine Israël ou l’Égypte où la liberté d’expression est bafouée et où une partie de la population est traitée comme si elle n’était plus citoyenne simplement parce qu’elle s’oppose au pouvoir en place Bravo la Gen ZSignaler Répondre
"Etat de droit", défenseurs des droits, juges des libertés et de la détention, CEDH, syndicat de la magistrature, Conseil Constitutionnel, syndicats et associations gauchisantes , toujours très concernés par les droits mais quasiment jamais par les DEVOIRS ! C'est à ce déséquilibre permanent que nous devons le déclin sociétal et la chienlit actuels .Signaler Répondre
ce machin défenseur des droits, c est quoi ce machin, combien coûte t il ? encore un truc noyauté par les syndicats,?Signaler Répondre
CGT et solidaires.....je les ai vu et subi dans ma carrière .....des planqués , grande gueule et pourrisseurs d'ambiance de collectif de travail.Signaler Répondre
Trop content de ne pas être dans les services, au contact du public et pour eux seul moyen d avoir une promotion et de s'asseoir dans un siège de direction lors de réunion bidon.. ..
Des idiots utiles pour éviter de vraies revendications de la base ...
Supprimer les aides de l'Etat données à la cgr et cfdt et laisser madame binet vivre des cotisations des syndiquésSignaler Répondre
Pour le coup ça n'a rien à voir, mais vraiment rien.. et en plus elle a raison, Melenchon c'est la gauche tout juste un peu radicale, et encore, plus sur la forme et le verbe haut que le fond.Signaler Répondre
L'extrême-gauche c'est autre chose. Son approche de la question migratoire seule suffit pour l'en disqualifier, et ce n'est qu'un exemple.
Demandez aux quelques communistes qu'il reste si LFI est d'extrême-gauche, ils vont éclater de rire.
Plusieurs agent s'inquiètent ? Ça montre juste que ce machin la défenseurs des droits n'est pas impartial et encore une autre officine qui fait le relais des gauchistes.Signaler Répondre
Il est bon a rappeller que la Police a la force légitime et qu'en cas de violences et débordements comme font preuve les lycéens et étudiants régulièrement depuis un mois la Police use de la force, c'est normal.
Les gauchistes ont infiltrés toutes les strates de la société et l'empêchent de tourner normalement.
C'est surtout l'extrème gauche de St Germain des Prés, qui n'a jamais supporté sa nominationSignaler Répondre
pour la gauche, une liberté fondamentale, c'est , " il est interdit, d interdire " sauf quand c c'est eux qui décident. Le summum vient d etre atteint par Segolene qui a officiellement déclaré que" Melanchon n est pas extrême """"" ". Manifestement elle n a pas digéré son élimination pitoyable en traitant Glucksmann de stagiaire et en faisant les yeux doux a Melanchon.Signaler Répondre
C’est quoi une liberté fondamentale ? Se déplacer en toute liberté en est elle une? Si oui…. alors pourquoi des bloqueurs m’empêchent t’ils d’aller en cours si je le veux… On se fout de qui!!!!Signaler Répondre