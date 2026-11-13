Le Hub des sécurités d’Écully, qui accueille déjà l’École nationale de police scientifique, doit élargir son offre de formation à la gestion des crises et à la cybersécurité.

En visite sur ce site de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne ce vendredi 13 novembre, la ministre déléguée chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, Sabrina Roubache, a présenté les deux projets qui y prendront place. Avec un troisième lauréat, consacré à l’intelligence artificielle dans les entreprises, ils se partageront 21,1 millions d’euros d’aides au titre de France 2030.

À Écully, des formations pour les élus, les étudiants et les professionnels

Comment anticiper une crise et organiser la réponse quand elle survient ? C’est le sujet de l’Académie de la résilience, portée par GSR et GEOS avec, notamment, la chambre de commerce. Elle prévoit 30 formations qualifiantes, du cours en ligne au master, destinées aussi bien aux élus et aux agents publics qu’aux dirigeants d’entreprise, aux étudiants et aux citoyens. Les porteurs du projet visent 23 000 bénéficiaires en cinq ans.

Écully doit aussi accueillir l’un des huit pôles que l’École 2600 prévoit de déployer en France avec son projet Cyber Talent Hub. Les parcours iront du niveau lycée au mastère, en formation initiale comme en formation continue, avec des cursus adaptés notamment aux besoins des collectivités, des forces de sécurité intérieure et des industries stratégiques. Le projet vise plus de 1 900 apprenants en trois ans à l’échelle de son réseau.

Un troisième projet pour diffuser les usages de l’IA dans les PME

Le troisième lauréat, l’Académie nationale de l’intelligence artificielle, mise sur des formateurs qui transmettront ensuite leurs compétences aux salariés et aux entreprises. En Auvergne-Rhône-Alpes, le projet prévoit de former 120 de ces relais en trois ans et vise à sensibiliser et à accompagner 30 000 entreprises, notamment des PME, par l’intermédiaire de la CCI régionale.

La préfecture ne détaille ni la répartition des aides entre les trois lauréats ni la date d’ouverture des premières formations à Écully.